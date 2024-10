Ο ΠΟΥ θα απομακρύνει από τη Γάζα 1.000 γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη

Ο Χανς Κλούγκε, επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι μέχρι και χίλιες γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη θα μεταφερθούν στην Ευρώπη από τη Γάζα.

Το Ισραήλ, το οποίο πολιορκεί το κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό έδαφος, «δεσμεύεται για 1.000 ακόμη ιατρικές απομακρύνσεις εντός των επόμενων μηνών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο Κλούγκε σε συνέντευξή του στο AFP.

Ο Κλούγκε πρόσθεσε ότι οι απομακρύνσεις θα πραγματοποιηθούν από τον ΠΟΥ – τον οργανισμό υγείας των Ηνωμένων Εθνών – και τις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές χώρες.

Την Πέμπτη, οι ερευνητές του ΟΗΕ δήλωσαν ότι το Ισραήλ στοχεύει σκόπιμα εγκαταστάσεις υγείας στη Γάζα και σκοτώνει και βασανίζει το ιατρικό προσωπικό εκεί, κατηγορώντας το για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Ο Ρικ Πίπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε τον Μάιο ότι περίπου 10.000 άνθρωποι έπρεπε να απομακρυνθούν από τη Γάζα για επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

Το ευρωπαϊκό τμήμα του ΠΟΥ έχει ήδη διευκολύνει 600 ιατρικές απομακρύνσεις από τη Γάζα σε επτά ευρωπαϊκές χώρες από την έναρξη του τελευταίου πολέμου εκεί τον Οκτώβριο του 2023.

«Αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν δεν κρατούσαμε τον διάλογο ανοιχτό», δήλωσε ο Κλούγκε.

«Το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία», πρόσθεσε. «Διατηρώ τον διάλογο ανοιχτό με όλους τους εταίρους», τόνισε.

Το Ισραήλ, μέσω της υπηρεσίας COGAT, εξέδωσε ανακοίνωση για τα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, τα οποία κατηγορείται ότι εμποδίζει να περάσουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία COGAT, το Ισραήλ επέτρεψε να περάσουν 114 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια μέσω των περασμάτων Κερέμ Σαλόμ και Ερέζ.

Η COGAT αναφέρει επίσης ότι μια φάλαγγα 24 φορτηγών πέρασε από την πύλη 96 στη βόρεια Γάζα.

Χθες, οι ΗΠΑ έκαναν λόγο για αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που επέτρεψε το Ισραήλ στη βόρεια Γάζα μετά την «απαράδεκτη» διακοπή για δύο εβδομάδες κάθε βοήθειας που έφτανε στο τμήμα αυτό της Λωρίδας στις αρχές του μήνα. Οι ΗΠΑ σημείωσαν ότι η αύξηση της βοήθειας πρέπει να διατηρηθεί.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

October 20: 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲

🚛114 humanitarian aid trucks entered Gaza via the Kerem Shalom and Erez crossings.

🛻21 trucks were collected from the Gazan side of Kerem Shalom by international organizations. Approx. 600 trucks worth of aid are waiting for… pic.twitter.com/1xEuguvYBV

— COGAT (@cogatonline) October 21, 2024