Νεκρή είναι μετά από βομβαρδισμό του Ισραήλ η Μαχασέν αλ-Χατίμπ, 19χρονη γραφίστρια, η οποία αποτύπωνε τις φονικές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα σε δημιουργίες της.

Το Σάββατο πόσταρε την τελευταία από αυτές όπου παρουσίαζε τον 19χρονο Σαμπάν αλ-Ντάλου, ο οποίος κάηκε ζωντανός κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού του Ισραήλ στο νοσοκομείο Αλ Άκσα πριν από μερικές ημέρες.

Λίγες ώρες μετά την ανάρτησή της, η αλ-Χατίμπ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη γειτονιά της, στην Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα.

Η 19χρονη γραφίστρια ήταν μαζί με την οικογένειά της στο σπίτι τους όταν έγινε η επίθεση. Σε ανάρτησή της στο Facebook, η αλ-Χατίμπ είχε τονίσει ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα για να πάει κανείς, έχοντας ήδη εκτοπιστεί αρκετές φορές.

Ο ισραηλινός στρατός για πάνω από 15 ημέρες πραγματοποιεί σφοδρές επιθέσεις στη βόρεια Γάζα, με τους βομβαρδισμούς να είναι αδιάκοποι. Οι Παλαιστίνιοι που ουσιαστικά είναι παγιδευμένοι στη συγκεκριμένοι περιοχή, περίπου 400.000, λένε ότι αυτή η εισβολή είναι η χειρότερη από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 και μετά.

«Το σπίτι ήταν γεμάτο με εκτοπισμένους ανθρώπους όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε μια σειρά από σφοδρές επιθέσεις στη γειτονιά», δήλωσε στο Middle East Eye ο θείος της Μαχασέν, Χοσάμ αλ-Χατίμπ.

«Η Μαχασέν σκοτώθηκε ακαριαία και οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, ορισμένα σοβαρά», δήλωσε ο ίδιος.

Τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα της πολιτικής προστασίας δυσκολεύονταν να φτάσουν στην περιοχή λόγω των επιθέσεων του ισραηλινού πυροβολικού.

«Ακόμα δεν μπορούμε να θάψουμε τη σορό της, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν λόγω της επικίνδυνης κατάστασης», πρόσθεσε.

Η Μαχασέν αλ-Χατίμπ ήταν ζωγράφος, σχεδιάστρια ιστοριών, ανεξάρτητη σχεδιάστρια χαρακτήρων και σύμβουλος ψηφιακής τέχνης, στηρίζοντας την οικογένειά της μέσω της δουλειάς της, σημειώνει το Middle East Eye.

Αξιοποιούσε το ταλέντο της για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τις ισραηλινές επιθέσεις στην Παλαιστίνη.

«Η Μαχασέν ήταν μια από τις πιο επαγγελματίες, ταπεινές και αξιαγάπητες καλλιτέχνιδες στη Γάζα», δήλωσε η Τζουμάνα Σαχίν, εκπαιδευόμενη και φίλη της Μαχασέν.

Ο λογαριασμός της αλ-Χατίμπ στο Instagram:

Παρά τους συνεχείς βομβαρδισμούς και την κακή σύνδεση στο διαδίκτυο, η καλλιτέχνης συνήθιζε να απεικονίζει και να μοιράζεται την πραγματικότητα στη Γάζα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κάποτε μου είπε ότι ήθελε να μοιράζεται τις γνώσεις και τις εμπειρίες της όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί αν σκοτωνόταν, τουλάχιστον οι γνώσεις της θα ζούσαν μέσω άλλων», είπε η Σαχίν, με τη φωνή της να τρέμει.

Αφού κατέφυγε στην Αίγυπτο, η Σαχίν παρέμεινε σε επαφή με τη Μαχασέν.

«Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιον τόσο αποφασιστικό όσο εκείνη. Ακόμη και όταν μιλούσε για τα δεινά της από την πείνα και τους τρομακτικούς ήχους των βομβαρδισμών, το έκανε με χιούμορ», πρόσθεσε η Σαχίν.

Ο Μπιλάλ Αμπουνάντι, ο οποίος εργαζόταν με τη Μαχασέν σε μια εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης και γραφιστικών, εξακολουθεί να είναι σοκαρισμένος από την είδηση της δολοφονίας της.

«Η ενέργειά της και η αφοσίωσή της στη δουλειά ενέπνευσε τους πάντες», δήλωσε ο Αμπουνάντι στο MEE.

Η είδηση του θανάτου της εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ χιλιάδες ακόλουθοί της, φοιτητές και ακτιβιστές θρηνούν για τον χαμό της.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

This is Mahasen Al-Khateeb, a Palestinian digital illustrator who was telling the story of her people through art.

Yesterday, Israel killed Mahasen in strikes on Jabalia in Northern Gaza.

Yet another young talent, with dreams, aspirations, and a story, taken way too soon. pic.twitter.com/CCM8ogWpzM

— Mai El-Sadany (@maitelsadany) October 19, 2024