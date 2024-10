Οι Παλαιστίνιοι υφίστανται «ανείπωτη φρίκη» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας λέει ο ΟΗΕ

Οι Παλαιστίνιοι βιώνουν «απερίγραπτη φρίκη» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και ειδικά την Τζαμπαλίγια, κατήγγειλε χθες Σάββατο το βράδυ η μεταβατική επικεφαλής υπηρεσίας του ΟΗΕ αρμόδιας για την ανθρωπιστική βοήθεια, η Τζόις Μισούγια, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την ίδια στιγμή που το Ισραήλ δεν επιτρέπει σε γιατρούς να εισέλθουν στον θύλακα.

«Φρικιαστικές ειδήσεις από τη βόρεια Γάζα, όπου οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να υφίστανται ανείπωτη φρίκη υπό πολιορκία των (ενόπλων) δυνάμεων του Ισραήλ», ανέφερε μέσω X η 55χρονη τανζανή μικροβιολόγος η οποία διευθύνει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών. «Αυτές οι φρικαλεότητες πρέπει να σταματήσουν», υπογράμμισε η κυρία Μισούγια.

Περίπου 40 παιδιά σκοτώνονται ή πεθαίνουν με ευθύνη του Ισραήλ κάθε μέρα

Ο στρατός του Ισραήλ διεξάγει αεροπορική και χερσαία επιχείρηση στο βόρειο τμήμα του μικροσκοπικού παλαιστινιακού θυλάκου από την 6η Οκτωβρίου. Η πολιορκία της ζώνης, που είχε ήδη υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, έτρεψε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε φυγή ξανά, ενώ πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέσα σε δυο εβδομάδες, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Appalling news from northern #Gaza where Palestinians continue to endure unspeakable horrors under siege by Israeli forces.

These atrocities must stop. pic.twitter.com/fCbsYtDtgU

— Joyce Msuya (@JoyceMsuya) October 19, 2024