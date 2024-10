Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα του Ισραήλ εναντίον κατοικίας στο προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγάζι στο κέντρο της Γάζας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμμια.

Εξάλλου οι υγειονομικές αρχές της Γάζας κατηγόρησαν σήμερα τον ισραηλινό στρατό ότι περικύκλωσε και βομβάρδισε το ινδονησιακό νοσοκομείο στην Μπέιτ Λαχία, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, τραυματίζοντας περισσότερους από 40 ανθρώπους.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Health authorities in #Gaza say Israeli forces have surrounded and shelled the Indonesian Hospital in the territory’s northern town of Beit Lahia at dawn.https://t.co/00sZhN8LYj

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 19, 2024