Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη και την αντάρτικη οργάνωση Χούθι.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν το πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ίσα

«Αφού ήχησαν πριν από λίγο σειρήνες συναγερμού, αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη», δήλωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω Telegram.

Δείτε σχετική ανάρτηση των IDF στο Χ:

🚨Sirens sounding across Israel following a projectile launched from Yemen pic.twitter.com/OQEhgOYGMZ — Israel Defense Forces (@IDF) April 18, 2025

Η εκτόξευση του πυραύλου από τους Χούθι έγινε ως αντίποινα στα πολύνεκρα αμερικάνικα πλήγματα στην Υεμένη.

Δείτε σχετικό βίντεο:

In response to the US attack, the Yemen’s Houthis launched ballistic missiles at Israel. The ballistic missiles were intercepted by the Israeli defence system. pic.twitter.com/Ir2Lcqk2tF — Clash Report (@clashreport) April 18, 2025

Τουλάχιστον 38 νεκροί στην Υεμένη μετά τους αμερικάνικους βομβαρδισμούς στο λιμάνι Ρας Ίσα

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στο κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ανέφερε μέσω X πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εκατό και πλέον τραυματίστηκαν στους χθεσινούς αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ίσα, στην Ερυθρά Θάλασσα, επικαλούμενο τις υπηρεσίες υγείας στην επαρχία Χοντάιντα.

Δείτε βίντεο από την καταστροφή του Ρας Ίσα:

#BREAKING: U.S. military destroys Yemen’s Ras Isa fuel port, targeting Iran-backed Houthis’ economic lifeline. CENTCOM says strike aims to curb terrorism funding pic.twitter.com/sDp28uOZ4O — Breaking News (@TheNewsTrending) April 17, 2025

Η ανακοίνωση της CENTCOM για τις επιθέσεις στην Υεμένη: