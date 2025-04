Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμμετοχή του στη League Phase του Champions League, καθώς πλέον έφυγε και το εμπόδιο της Μπόντο Γκλιμτ από τον δρόμο του.

Μοναδική περίπτωση η ομάδα του Πειραιά να μην αγωνίζεται του χρόνου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση είναι πλέον το να κατακτήσει η Ρέιντζερς τον τίτλο στη Σκωτία, σενάριο αρκετά ακραίο βέβαια.

Αυτή τη στιγμή η Ρέιντζερς βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στο -15 από την πρωτοπόρο Σέλτικ και ενώ απομένουν μονάχα πέντε παιχνίδια για την ολοκλήρωση της σεζόν. Έτσι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ένα ακόμα ταξίδι του στα αστέρια.

Αυτόματα οι Πειραιώτες θα αποφύγουν τα προκριματικά του καλοκαιριού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κάτι που έγινε και πέρυσι, όταν αγωνίστηκαν στη League Phase του Europa League, ως κάτοχοι του Conference League. Κάτω από αυτό το πρήσμα ο Ολυμπιακός γνωρίζει το πότε θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι, αν και εφόσον όλα τελειώσουν ομαλά με τους Διαμαρτυρόμενους της Σκωτίας στη 2η θέση.

Οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League

28 Αυγούστου 2025: Κλήρωση, όπου θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Stage.

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική του τουρνουά.

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική του τουρνουά.

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική του τουρνουά.

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική του τουρνουά.

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική του τουρνουά.

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική του τουρνουά.

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική του τουρνουά.

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική του τουρνουά.

Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ του Champions League

30 Ιανουαρίου 2026: Κλήρωση των Play Off.

17-18 Φεβρουαρίου 2026: 1ος αγώνας των Play Off.

24-25 Φεβρουαρίου 2026: 2ος αγώνας των Play Off.

27 Φεβρουαρίου 2026: Κλήρωση για τους «16», όπου και θα προκύψουν τα δύο «μονοπάτια» ως τον τελικό.

10-11 Μαρτίου 2026: 1ος αγώνας για τη φάση των «16».

17-18 Μαρτίου 2026: 2ος αγώνας για τη φάση των «16».

7-8 Απριλίου 2026: 1ος αγώνας της προημιτελικής φάσης.

14-15 Απριλίου 2026: 2ος αγώνας της προημιτελικής φάσης.

28-29 Απριλίου 2026: 1ος αγώνας της ημιτελικής φάσης.

5-6 Μαΐου 2026: 2ος αγώνας της ημιτελικής φάσης.

30 Μαΐου 2026: Τελικός (Βουδαπέστη).