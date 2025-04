Σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας θα είναι ο Ολυμπιακός στην κλήρωση του Champions League (pic)

Ο Ολυμπιακός μετά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ελλάδα, επιστρέφει και στα… αστέρια, αφού μετά τη νίκη της Λάτσιο επί της Μπόντο Γκλιμτ για τα προημιτελικά του Europa League, είναι βέβαιο ότι θα επιστρέψει απευθείας στη League Phase του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι απλά περιμένουν την τυπική κατάκτηση του πρωταθλήματος Σκωτίας από τη Σέλτικ, η οποία βρίσκεται στο +15 από τη Ρέιντζερς με 5 αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του και ουσιαστικά κουνάνε ήδη… σεντόνι.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου (πιθανότατα στις 28 του μήνα) για τη League Phase του Champions League, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα βρίσκεται σε συγκεκριμένο γκρουπ δυναμικότητας.

Με τα τωρινά δεδομένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει και το «Football Meets Data», ο Ολυμπιακός θα ήταν στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το νέο φορμάτ, κάθε ομάδα αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, οπότε οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν αντιμέτωποι και με ομάδες του δικού τους pot.

Ουσιαστικά από την κλήρωση θα μάθουν τους δύο αντιπάλους που θα παίξουν από το πρώτο γκρουπ, δύο από το δεύτερο, δύο από το τρίτο και δύο από το τέταρτο για να βγουν τα 8 παιχνίδια τους στη League Phase του επόμενου Champions League.

[📊 UCL 2025/26 – as things stand]

UCL league stage if all domestic leagues and European competitions ended today (15 Apr).

Assumptions:

🔹 seeded teams win in qualifying rounds

🔹 team with highest club coefficient takes the UEL title holder spot (Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿)

📊📉📈 Full… pic.twitter.com/LJkRbG2V2e

— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 15, 2025