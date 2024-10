Για ποιον λόγο μέτρησε το buzzer beater του Στόουνς στο Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε μια τεράστια νίκη με 2-1 απέναντι στη Γουλβς, με τον Τζον Στόουνς να σκοράρει στην τελευταία φάση του αγώνα σε μία συγκλονιστική αναμέτρηση.

Στο 90+5 οι πολίτες είχαν κερδίσει κόρνερ και ο Άγγλος στόπερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ζοσέ Σα με μια φανταστική κεφαλιά. Αρχικά το γκολ ακυρώθηκε από τον επόπτη, επειδή ο εκτεθειμένος Μπερνάρντο Σίλβα βρισκόταν μπροστά στον Πορτογάλο τερματοφύλακα τη στιγμή της εκτέλεσης, όμως ο VAR κάλεσε τον Κάβανα να ελέγξει τη φάση.

Ο ρέφερι έκρινε πως ο Πορτογάλος δεν επηρεάζει τον συμπατριώτη του κι έδειξε τη σέντρα, με τους παίκτες της Σίτι να πανηγυρίζουν έξαλλα.

Manchester City have now come from behind to win 𝐅𝐎𝐔𝐑 Premier League games this season after conceding the first goal 👀

Ο επίσημος λογαριασμός X του Match Centre της Premier League εξέδωσε μια εξήγηση λίγο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

#WOLMCI – 95’ VAR OVERTURN

Stones’ goal was disallowed on-field due to Bernardo Silva being in an offside position and in the goalkeeper’s line of vision. The VAR deemed Bernardo Silva wasn’t in the line of vision and had no impact on the goalkeeper and recommended an on-field… pic.twitter.com/4o1AHBWyzb

