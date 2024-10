Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε ένα σπουδαίο διπλό στο «Μολινό» το απόγευμα της Κυριακής (1-2) με γκολ από τους Γιόσκο Γκβάρντιολ και Τζον Στόουνς, κάνοντας μία επική ανατροπή στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων.

Οι «πολίτες» παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, βρήκαν την ισοφάριση με ένα απίθανο τέρμα από τον Κροάτη αριστερό μπακ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο 90+5 ο Άγγλος στόπερ με μια αυτοκρατορική κεφαλιά, νίκησε τον Ζοσέ Σα και ολοκλήρωσε την ανατροπή με τη βοήθεια του VAR.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα πέρασε από μία δύσκολη έδρα, νίκησε τους «λύκους» και είδε για ακόμη μία φορά να βγάζουν το… φίδι από την τρύπα οι αμυντικοί του. Ο Γκβάρντιολ, που πέτυχε ένα ασύλληπτο τέρμα, που μόνο μπαλ δεν θυμίζει, αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή που ο Καταλανός τεχνικός τον έχει εξελίξει στον πιθανότατα κορυφαίο all around αμυντικό στον κόσμο.

Αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από τη Λειψία, κατόπιν παρότρυνσης του ίδιου του Γκουαρντιόλα, με τη Σίτι να καταβάλλει περίπου 90.000.000 ευρώ στη Λειψία.

Λίγους μήνες μετά το Μουντιάλ στο Κατάρ και το αξέχαστο γκολ της Αργεντινής στον ημιτελικό, όπου ο Λιονέλ Μέσι τον «άδειασε» 2-3 φορές μέχρι να δώσει την ασίστ στον Χούλιαν Άλβαρες, ο Πεπ τον έντυσε στα γαλάζια, βλέποντας πως έχει βρει τον νέο μεγάλο αμυντικό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που μπορεί να κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο.

Αν και ο Γκβάρντιολ χρειάστηκε κάποιο διάστημα προσαρμογής στη Μάντσεστερ Σίτι, δεν αγωνίστηκε παρά ελάχιστα παιχνίδια σαν στόπερ, όπως αγωνιζόταν δηλαδή στη Λειψία, αλλά και αγωνίζεται στην εθνική Κροατίας. Ο Γκουαρντιόλα τον έχει επαναφέρει στη θέση που αγωνιζόταν στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ, πριν μεταγραφεί στη Γερμανία και τη Λειψία και τον εξέλιξη σε παίκτη – κλειδί για την ομάδα του.

Ο ρόλος του την περσινή σεζόν, στο δεύτερο μισό της ήταν κομβικός, ενώ ξεκίνησε να «πατάει» περιοχή περισσότερο, αλλά και να δημιουργεί και να σκοράρει περισσότερο. Κάτι που θέλει πολύ ο Γκουαρντιόλα στο παιχνίδι των αμυντικών του. Ο Γκβάρντιολ έχει εξαιρετικές ικανότητες με την μπάλα στα πόδια, μπορεί να χρησιμοποιήσει και το αριστερό και το δεξί και το πλέον κλασικό παράδειγμα είναι η φετινή χρονιά του Κροάτη.

Ο Γκβάρντιολ είναι ακόμη καλύτερος από την περσινή του χρονιά, πλέον είναι αναντικατάστατος, ενώ το πιο σημαντικό είναι πως είναι απροσπέλαστος αμυντικά και ο πιο δημιουργικός αμυντικός επιθετικά. Το heat map με τη Γουλβς μιλάει από μόνο του για το πως και πόσο ψηλά κινείται στην επιθεση, αλλά και γενικότερα στη σεζόν.

Ο Κροάτης διανύει μια φανταστική χρονιά στο ξεκίνημα της στην Premier League έχει παίξει σε 8 ματς και 84 λεπτά κατα μέσο όρο, ενώ έχει και 2 τέρματα. Είναι μόνιμη πηγή κινδύνου στην επίθεση, καλύπτει και γίνεται ακόμη και τρίτος στόπερ, όταν ο απέναντι μπακ είναι ψηλά και φέρνει… ασφάλεια στην αριστερή πλευρά.

Υπό τις οδηγίες του Πεπ έχει «τελειοποιήσει» το παιχνίδι του, κάνει ελάχιστα λάθη με την μπάλα, δεν έχει δεχτεί ούτε μία ντρίμπλα από αντίπαλο, όμως αυτό είναι και κάτι που ισχύει, διότι το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι περιλαμβάνει πάνω από 68% κατοχή μπάλας στα περισσότερα παιχνίδια της.

Ουσιαστικά, το heat map του δείχνει ότι η αριστερή πλευρά της Σίτι είναι «κλειδωμένη» αμυντικά και ταυτόχρονα ο Πεπ έχει καταφέρει το μοναδικό. Να «φτιάξει» τον κορυφαίο αμυντικό στον κόσμο, μέσα σε έναν χρόνο που τον έχει στο ρόστερ του.

Η «μετάλλαξη» του από τον Πεπ θυμίζει κάτι σε… Τζον Στόουνς την προέρσινη χρονιά, που ήταν κομβικός στη μεσαία γραμμή για την κατάκτηση του τρεμπλ. Του άλλαξε θέση τότε του Στόουνς, ενώ φέτος ο Γκβάρντιολ, αλλά και πέρσι επέστρεψε στη φυσική του θέση.

Το σημαντικότερο για τον Κροάτη, όπως θα δείτε όμως από τον παρακάτω πίνακα, είναι ότι έχει βγάλει όλο το ταλέντο του στο χορτάρι και συνεισφέρει επιθετικά, παρότι είναι κλασικός αμυντικός. Ο Γκουαρντιόλα έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρον την ικανότητα του με την μπάλα στα πόδια του, κάτι που φαίνεται από το πόσα σουτ δοκιμάζει ανά ματς, πόσες φορές πατάει περιοχή, αλλά και ότι έχει expected goal (0.38).

Gvardiol’s smart finish opened the scoring, but Newcastle battled back for a point at St James’ Park ⚖️

Watch the highlights from #NEWMCI ⤵️ pic.twitter.com/UN2zhgzUPU

— Manchester City (@ManCity) September 28, 2024