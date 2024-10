Τα έσοδα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού ως τώρα στην Ευρώπη

Τα έσοδα που έχουν εξασφαλίσει μέχρι στιγμής όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, αποκάλυψε ο λογαριασμός του «X», Football Meets Data, συμπεριλαμβανομένων και των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα έσοδα των 108 ομάδων που συμμετέχουν στα τρία League Phase (Champions, Europa και Conference League), συνεπώς και αυτά των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.

Όσον αφορά τους ελληνικούς συλλόγους λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στην κατάταξη, συγκεκριμένα στην 50η θέση, με 12.594.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στην 59η θέση με 10.526.000 ευρώ. Τρίτος, στην 89η θέση, είναι ο Παναθηναϊκός με έσοδα 5.565.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, όπως είναι λογικό η διαφορά που έχουν οι ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League είναι χαοτική σε σχέση με αυτές των άλλων διοργανώσεων, καταλαμβάνοντας τις 36 πρώτες θέσεις του πίνακα.

Τα χρήματα αυτά προκύπτουν από τα εγγυημένα έσοδα κάθε ομάδας από την είσοδο στο League Phase, τα έσοδα του value pillar της UEFA (ενοποίηση market pool με έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα), τα μπόνους από τα προκριματικά και φυσικά τα έσοδα βάσει αποτελεσμάτων στο League Phase.

All 108 clubs in UCL/UEL/UECL league phase, ranked by the UEFA prize money earned so far this season (20 Oct).

🔵 UCL

🟠 UEL

🟢 UECL

Top 36 places belong to UCL teams, then UEL teams follow.

Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Fiorentina 🇮🇹 and Legia 🇵🇱 are only UECL teams in Top 72. pic.twitter.com/PRlHDDOUVT

