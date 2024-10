Ο Κάρμο στην ενδεκάδα της αγωνιστικής στο Europa League (pic)

Ο Ολυμπιακός, πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, διέλυσε στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Μπράγκα με 3-0 για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League και πέτυχε την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης αρκετοί ήταν αυτοί που ξεχώρισαν, όμως τη διαφορά εκτός από τους Ροντινέι και Ελ Κααμπί έκανε και η αμυντική γραμμή και συγκεκριμένα ο Νταβίντ Κάρμο.

Ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός των Πειραιωτών μάλιστα συγκέντρωσε 8.2 βαθμούς στην αξιολόγηση του Sofascore με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στην καλύτερη ενδεκάδα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι υπόλοιποι έντεκα ήταν ο Κουά της Άϊντραχτ στο τέρμα, ο Σάντζεζ της Γαλατά με τον Χένρικσον της Έλφμποργκ ήταν οι άλλοι δύο αμυντικοί. Στο κέντρο ήταν οι Βλατ της Τβέντε και Παρέδες της Ρόμα, ενώ εξωτερικοί μέσοι ήταν δύο παίκτες της Λιόν, ο Φοφανά και ο Τσερκί.

Στα άκρα της επίθεσης ήταν ο Χλόζεκ και ο Ράσφορντ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Καστεγιάνος της Λάτσιο.

🏆 Team of the week ⭐

David Carmo’s solid display on Thursday against #SCBraga saw him selected in @SofascoreINT‘s #UEL team of the week.#OlympiacosFC #OLYSCB pic.twitter.com/xLd733BpRx

— Olympiacos (Eng) (@Olympiacos_eng) October 6, 2024