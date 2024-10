Τα νέα δεδομένα για την 8άδα του Europa League – Οι πιθανότητες για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ (pic, vids)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 της Μπράγκα στο «Γ. Καραϊσκάκης» το απόγευμα της Πέμπτης (3/10) και πέτυχε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Europa League. Λίγο μετά, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από την Στεάουα (0-1) και πλέον Πειραιώτες είναι στους 3 βαθμούς, με τον Δικέφαλο του Βορρά να παραμένει ακόμη χωρίς βαθμό.

Την επόμενη αγωνιστική, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ταξιδεύει στην Σουηδία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μάλμε (23/10), ενώ αυτή του Ραζβάν Λουτσέσκου υποδέχεται την Βιτόρια Πλζεν (23/10) στη Θεσσαλονίκη, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν την «μάχη» τους στη διοργάνωση, θέλοντας να πετύχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη με τη λήξη της πρώτης φάσης του θεσμού.

Η γνωστή σελίδα «Football Meets Data», που ασχολείται με τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο, πραγματοποίησε 10.000 προσομοιώσεις και παρουσίασε τις πιθανότητες κάθε ομάδας να τερματήσει στην πρώτη «8άδα» και στην πρώτη «24άδα», της κοινής βαθμολογίας που θα υπάρχει πλέον στις τρεις διοργανώσεις της UEFA.

Σύμφωνα με την γνωστή σελίδα, μετά από 10.000 προσομοιώσεις που πραγματοποίησε με την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στην πρώτη «24άδα» του League Phase του Europa League και συγκεκριμένα στην 13η θέση, με 85% πιθανότητες, ενώ για την 8άδα έχει 27%. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ, μετά τις δύο ήττες από Γαλατά και Στεάουα, βρίσκεται στην 29η θέση, με 42% πιθανότητες να είναι στην 24άδα και μόλις 3% στην τελική 8άδα.

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε πως, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την ίδια σελίδα, αύξησε τις πιθανότητές του για την 8άδα κατά 13%, συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα και την ήττα από τη Λιόν στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

