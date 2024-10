Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, με σφοδρότατη σύγκρουση δύο οχημάτων, που καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας.

Στο βίντεο από το πρωί της Κυριακής φαίνεται ένα φορτηγάκι Dodge Ram να παραβιάζει το κόκκινο και χωρίς ο οδηγός να πατήσει φρένο να πέφτει πάνω σε ένα φορτηγάκι Chevy.

Στα πλάνα, φαίνονται τα εμπλεκόμενα οχήματα να πέφτουν πάνω σε σταθμευμένα ενώ κομμάτια των αυτοκινήτων πετούν στον αέρα.

Philadelphia Pennsylvania Crash crash at 1/4th the speed. @PhillyPolice say Dodge Ram went through a red light hitting Chevy Auto-Zone truck driven by a 40 yo man broadside. 4- Teens in Ski Masks Fled the scene.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 40χρονος οδηγός της Chevy ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε άλλα επτά σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία τέσσερις ανήλικοι που ήταν στην Dodge και φορούσαν σκούρα ρούχα και μάσκες του σκι, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται.

Video of the Massive crash in Philadelphia

Police say four Teen males w/ ski masks all got out of the smashed Dodge Ram after it smashed into parked cars on Venango Street. Police said they got into a white SUV that was trailing for their getaway

