Από το Παρίσι μέχρι το Λάγος ένα γαστρονομικό ταξίδι δρόμος: Τα καλύτερα εστιατόρια για το 2025

Κάθε πιάτο με φαγητό διηγείται μια σειρά από ιστορίες: ποιες είναι οι ρίζες σου; τι μαγείρευε η γιαγιά σου όταν έφτανες στο σπίτι της μετά από ένα πολύωρο ταξίδι; με ποιο τρόπο επηρέασε το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι τις κατσαρόλες των σπιτιών της περιοχής όπου γεννήθηκες και έζησες;

Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι ο γαστρονομικός τουρισμός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους λόγους για τους οποίους ταξιδεύει κάποιος. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε χιλιάδες ταξιδιώτες να μοιράζονται διευθύνσεις από ταβερνάκια, οικογενειακά ή φαντεζί εστιατόρια από χώρες τις οποίες επισκέφτηκαν με σκοπό να δώσουν στο κοινό που τους παρακολουθεί την πλήρη εικόνα της εμπειρίας τους.

Σε αυτό το μονοπάτι περπάτησαν και οι συντάκτες του περιοδικού Condé Nast Traveller, οι οποίοι ταξίδεψαν σε κάθε γωνιά της γης -από το Εκουαδόρ μέχρι το Παρίσι και το Σικάγο- για δώδεκα ολόκληρους μήνες με σκοπό να μας παρουσιάσουν τα πιο hot εστιατόρια που άνοιξαν (ή επαναλειτούργησαν) το 2025.

Στη λίστα πρωταγωνιστεί το παριζιάνικο εστιατόριο 19 Saint Roch, ένα πρωτοποριακό γαστρονομικό πρότζεκτ του του σεφ Pierre Touitou το οποίο διευρύνει τα όρια της κλασικής γαλλικής κουζίνας, συνδυάζοντας πληθώρα μεσογειακών και ασιατικών γεύσεων: θα περιμένατε να βρείτε σε γαλλικό εστιατόριο στοιχεία όπως yuzu koshō, miso και dashi;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 19 SAINT ROCH. (@19saintroch)

Το 19 Saint Roch συντροφεύουν στη λίστα του περιοδικού, εστιατόρια όπως το μικροσκοπικό Bar Vitrine στην Κοπεγχάγη, το Caleña στην Αβίλα όπου θα βρείτε πιάτα φιλοτεχνημένα από ντόπια υλικά, ας πούμε αυγά από την Granja Redondo και λαχανικά από την Tierra Campesina, και τέλος το Mr Panther στο Λάγος, το οποίο παρουσιάζει ένα μενού που έχει τις ρίζες του στη Βηρυτό και τη Ντόχα.

Ο Όσκαρ Γουάιλντ είχε γράψει κάποτε πως «μετά από ένα καλό δείπνο, μπορούμε να τους συγχωρούμε όλους, ακόμα και τους συγγενείς μας».

Αν ακολουθήσουμε αυτή τη λίστα, λέτε να συμβεί;

Τα καλύτερα εστιατόρια για το 2025

19 Saint Roch, Παρίσι

Acamaya, Νέα Ορλεάνη

AngloThai, Λονδίνο

Arami, Λα Παζ, Βολιβία

Clandestina, Σάο Πάολο, Βραζιλία

Clara, Κίτο, Εκουαδόρ

Saint Peter at the Grand National, Σίδνεϊ

Banng, Δελχί, Ινδία

Bar Vitrine, Κοπεγχάγη

Bungalow, Νέα Υόρκη

Caleña, Αβίλα, Ισπανία

Ciel Dining, Πόλη Χο Τσι Μινχ

Dōgon by Kwame Onwuachi, Ουάσινγκτον

Esperit Roca, Χιρόνα, Ισπανία

Il Carciofo, Σικάγο

Jan Franschoek, Franschoek, Νότια Αφρική

Jee, Χονγκ Κονγκ

Kaia, Βοστώνη

La Tapa del Coco, Πόλη του Παναμά

Le Veau d’Or, Νέα Υόρκη

Mr Panther, Λάγος, Νιγηρία

Notori, Φούτζι, Ιαπωνία

OpenHouse, Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία

Osip, Bruton, Ηνωμένο Βασίλειο

Rua Kigali, Κιγκάλι, Ρουάντα

Somma, Σιγκαπούρη

Stüvetta,Σεν Μόριτς , Ελβετία

Sufret Maryam, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Supernormal, Μπρισμπέιν, Αυστραλία

Terrāi, Hyderabad, Ινδία

Vinai, Μινεάπολη

Voraz, Πόλη του Μεξικού

Sunny’s, Μαϊάμι

*Κεντρική φωτογραφία θέματος: Stüvetta,Σεν Μόριτς , Ελβετία