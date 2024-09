Σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό - Νταλίκα έκανε προσπέραση και καρφώθηκε επάνω της Ι.Χ.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Μόσχας, εχθές το βράδυ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 27χρονου.

Όπως θα δείτε στο σχετικό βίντεο, όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός μίας νταλίκας άλλαξε απότομα λωρίδα (από τη δεξιά στην αριστερή) με σκοπό να προσπεράσει το προπορευόμενο όχημα.

Το αποτέλεσμα ήταν το Ι.Χ. που οδηγούσε ο 27χρονος και κινούνταν ήδη με αυξημένη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα, να καρφωθεί στο πίσω μέρος της νταλίκας. Εκτιμάται πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει και ανακόψει την ταχύτητά του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 27χρονος σκοτώθηκε ακαριαία. Μάλιστα, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να κοπεί η οροφή του Ι.Χ.

Το βίντεο της σύγκρουσης:

On the Moscow M-12 highway, a truck driver abruptly changed lanes into the left lane, violating traffic rules — this cost the life of a young man in an Audi, who died after colliding with the truck.

Near Orekhovo-Zuevo on the M-12, the truck driver crossed a solid line and,… pic.twitter.com/pm1qoHhr1u

— Russian Market (@runews) September 26, 2024