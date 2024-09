Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία της Wildberries στη Μόσχα, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, με φόντο διαφωνία μεταξύ του ιδρυτικού ζευγαριού του μεγαλύτερου ρωσικού διαδικτυακού λιανοπωλητή, που βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου.

«Ένας δεύτερος φύλακας από το γραφείο Wildberries που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών πέθανε», μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο πηγή του ρωσικού κολοσσού.

Το κρατικό πρακτορείο Ria Novosti έκανε λόγο επίσης για δύο θανάτους, επικαλούμενο αστυνομική πηγή, ενώ το αφεντικό της Wildberries είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα τον θάνατο ενός «πράκτορα ασφαλείας (…) μετά την ένοπλη επίθεση.

Wildberries reported that Vladislav Bakalchuk, the husband of the company’s owner, and armed guards tried to «illegally enter» the head office.

The wild 90s are really making a comeback in Russia: the story that started with the divorce of the owner of Wildberries, its merger with a much smaller firm, allegedly approved by Putin, and a threatening video by Kadyrov, now came to include a shooting at the firm’s offices. https://t.co/tUoa6yXwEE

— András Tóth-Czifra (@NoYardstick) September 18, 2024