Σάλος στην Ελβετία - Πολιτικός πυροβόλησε εικόνα της Παναγίας και του Χριστού και το ανέβασε στα social media

Σε μια κίνηση απόλυτης ανοησίας -αν όχι θρησκευτικού μίσους- προχώρησε μία μουσουλμάνα πολιτικός στην Ελβετία, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες από τη στιγμή που πυροβολεί μία εικόνα της Παναγίας με το Θείο βρέφος και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ!

Η Σάνια Αμέτι, συμπρόεδρος του πολιτικού κινήματος Πράσινοι Φιλελεύθεροι από το 2021, και δημοτική σύμβουλος για την πόλη της Ζυρίχης από το 2022, ανέβασε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου την επίμαχη εικόνα στα social media, με την ίδια να πυροβολεί με πιστόλι σκοποβολής την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας.

Sanija Ameti Muslim born in 🇧🇦 #Bosnia and Herzegovina & Green liberal politician in 🇨🇭Switzerland, a fervent advocate for so called #Kosovo independence and #UN #Srebrenica, fired shots at Maria & baby Jesus «for stress relief.» She now claims she did it accidentally. She also… pic.twitter.com/hwYNp0W29J

— EAGLE 🇷🇸 (@SerbEagleAI) September 8, 2024