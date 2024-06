«Ιερός» πόλεμος – Η θρησκευτική… διπλωματία της Ουκρανίας

Έξι και πλέον μήνες περίμενε η Ουκρανία μέχρι να εγκριθεί από το διχασμένο αμερικανικό Κογκρέσο το νέο πακέτο βοήθειας, ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ψηφίστηκε με διακομματική στήριξη, εν μέσω διαφωνιών στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών και υπό τις έντονες αντιδράσεις της τραμπικής πτέρυγας.

Στη λογική «συν Αθηνά και χείρα κίνει», επιστρατεύτηκαν οι πάντες.

Ουκρανοί αξιωματούχοι και φίλοι της Ουκρανίας από άλλες χώρες σήκωσαν τηλέφωνα και άσκησαν πιέσεις.

Ακαδημαϊκοί, άνθρωποι του πολιτισμού και άλλα δημόσια πρόσωπα ενεπλάκησαν στη διαδικασία.

Όμως από τους πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς άσκησης επιρροής αποδείχθηκε για πολλοστή φορά μια αφανής στο διπλωματικό προσκήνιο και παρασκήνιο ομάδα.

Οι Προτεστάντες της Ουκρανίας.

Απέκτησαν κομβικό ρόλο όταν κατέστη σαφές ότι το θρησκευτικό ζήτημα στις ουκρανοαμερικανικές σχέσεις μπορούσε να λειτουργήσει ως «κλειδί» για την άρση του αδιεξόδου.

Πολλώ μάλλον όταν αυτή αφορά τη θρησκευτική Δεξιά των ΗΠΑ.

Σήμερα ο προτεσταντισμός είναι το πολυπληθέστερο δόγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλύπτοντας το 48,5% του πληθυσμού.

Από τα 205 εκατομμύρια Αμερικανούς χριστιανούς, οι προτεστάντες αποτελούν τα 141 εκατομμύρια.

Στην Ουκρανία αντιστοιχούν μόλις στο 2% του πληθυσμού.

Οι δεσμοί με τους ομόδοξους Ουκρανούς χρονολογούνται από την εποχή της ΕΣΣΔ, λέει στον ουκρανικό ιστότοπο Livy Bereg o Παύλο Ουνγκουριάν, πρώην βουλευτής, πρώην επικεφαλής της νεολαίας των βαπιστών Ουκρανίας και νυν συντονιστής της Χριστιανικής Πλατφόρμας Ουκρανο-αμερικανικής Εταιρικής Σχέσης.

«Οι ευαγγελικοί διώκονταν, οι Αμερικανοί πιστοί τους υποστήριζαν με κάθε δυνατό μέσο».

«Με το άνοιγμα των συνόρων δημιουργήθηκαν οριζόντιοι δεσμοί. Αναπτύχθηκε επίσης η διεθνής συνεργασία».

Πάνω σε αυτές τις βάσεις, με συνδετικό κρίκο τη θρησκεία, μπλέχτηκε και η γεωπολιτική.

Why did ⁦ @SpeakerJohnson ⁩ change on Ukraine? He’s a devout Christian who learned about Russia’s persecution of Christians in occupied Ukraine and he felt duty bound to act. Serhiy Haidarzhy, who lost his wife to Russian missiles in Odesa, and Pavlo Unguryan prayed with him. pic.twitter.com/4y0korDBFH

«Υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις στη διπλωματία που βασίζεται στην πίστη», εξηγεί ο Ουνγκουριάν.

«Κατ’ αρχάς, όλες οι εκκλησίες διατηρούν επικοινωνία».

Έπειτα, υπάρχουν «οι οργανωμένες θεσμικές ομάδες», εν προκειμένω το Πανομογενειακό Συμβούλιο Εκκλησιών της Ουκρανίας και το Συμβούλιο των Προτεσταντικών Εκκλησιών.

«Και κατά τρίτον είμαστε εμείς, το κίνημα της Ουκρανοαμερικανικής Χριστιανικής Συνεργασίας», αναφέρει, «με εμπειρία στο πώς λειτουργούν τα μοντέλα διαχείρισης».

Σε αυτό το πλαίσιο, υπήρξαν αρκετές συναντήσεις του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι και συνεργατών του με ηγέτες ευαγγελικών δογμάτων στην Ουκρανία και στις ΗΠΑ.

Οι δε επικεφαλής των ουκρανικών προτεσταντικών εκκλησιών διένειμαν επιστολή από ολόκληρη την προτεσταντική κοινότητα της Ουκρανίας σε κάθε Αμερικανό βουλευτή και γερουσιαστή.

Και δη στους Ρεπουμπλικανούς.

Ειδικό βάρος δόθηκε στην προσέγγιση του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, που είναι βαπτιστής.

Στο επίκεντρο ήταν οι «θρησκευτικές πτυχές» του πολέμου με τη Ρωσία.

Έγιναν επίμονες συζητήσεις για καταστροφές εκκλησιών, διώξεις ιερέων και δεινά των πιστών: από τις απαγωγές παιδιών, μέχρι τις δολοφονίες.

Οι Ουκρανοί προτεστάντες ενέταξαν όλα τα προαναφερθέντα σε ένα αφήγημα περί ενός «άξονα του κακού», που «ενώνεται κατά του δυτικού χριστιανικού πολιτισμού».

Ο Παύλο Ουνγκουριάν, για παράδειγμα, χαρακτηρίζει ψευδή τη ρητορική της Μόσχας περί «υπεράσπισης κάθε τι χριστιανικού».

«Υπάρχει μόνο η ιδεολογία περί ρωσικού κόσμου», λέει, βάζοντας σε αυτή την «εξίσωση» τη συνεργασία της Ρωσίας με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

«Το Ιράν μισεί το Ισραήλ, ενώ οι Αμερικανοί βλέπουν το Ισραήλ ως ιερό τόπο για τους Προτεστάντες».

«Η Βόρεια Κορέα αποτελεί απειλή για τη Νότια Κορέα, η οποία είναι πολύ φιλοχριστιανική και έντονα προσανατολισμένη προς το ευαγγελικό προτεσταντικό κομμάτι», εξηγεί τη συλλογιστική του ο Παύλο Ουνγκουριάν.

«Και όταν ο μέσος Αμερικανός συνδέει τις τελείες, προκύπτει μια διαφορετική εικόνα του κόσμου», υποστηρίζει, «με την Ουκρανία ως το ανατολικό προπύργιο των χριστιανών».

Two of the four known to have met with Johnson were also reported at a meeting last week with Volodymyr Zelenskyy.

NOT reported, but identifiable in one picture of the event was The Family’s Ukrainian point man, Unguryan, circled.

You can see Zelenskyy on the right. pic.twitter.com/xL70J54qni

— Jonathan Larsen (@jtlarsen) April 10, 2024