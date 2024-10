Μια ακόμη νίκη πρόσθεσε χθες στο ενεργητικό της η Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι» τα κατάφεραν απέναντι στην Τσέλσι, νίκησαν με 2-1 στο «Ανφιλντ» και μετά από οκτώ αγωνιστικές στην Premier League εξακολουθούν να παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μια ακόμη νίκη και για τον Άρνε Σλοτ, που γράφει ιστορία στους πρώτους μήνες του στον πάγκο της φημισμένης αγγλικής ομάδας, καθώς κανένας άλλος προπονητής, επί εποχής Premier League, δεν είχε ξεκινήσει στη Λίβερπουλ με 10 νίκες στους πρώτους 11 αγώνες του, ενώ παράλληλα έχει οδηγήσει το σύλλογο στην καλύτερη εκκίνησή του στην Premier League μετά τη σεζόν 2019/20, όταν και στέφθηκε πρωταθλητής.

Την αμέσως προηγούμενη φορά που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο η Λίβερπουλ ήταν τη σεζόν 1990-91 με τον Κένι Νταλγκλίς στον πάγκο της, κερδίζοντας και τότε τα δέκα από τα πρώτα έντεκα παιχνίδια που είχε δώσει, σε όλες τις διοργανώσεις.

Liverpool have won 10 of their 11 games across all competitions this season (L1); their most victories after that many matches in a campaign since 1990/91, under Kenny Dalglish (also 10). 🔴 https://t.co/xqcYoS6o1K

— Squawka (@Squawka) October 20, 2024