Ο Σαλάχ διαλύει όλα τα κοντέρ και οδηγεί την Λίβερπουλ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ο ηγέτης της Λίβερπουλ, είναι ο παίκτης που κάνει την διαφορά και αυτός που θα «μιλήσει» στα δύσκολα, όπως έκανε και σήμερα κόντρα στην Τσέλσι.

Ο Σαλάχ είναι εξαιρετικός και στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και όλοι αναγνωρίζουν πως χωρίς τον Αιγύπτιο στράικερ, η ομάδα του λιμανιού δεν θα ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο διεθνής άσος των «reds» πέτυχε γκολ (το πρώτο) και στην μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ επί της Τσέλσι (2-1), φτάνοντας τα 162 στην Πρέμιερ Λιγκ κι έγραψε ιστορία.

Μια φανταστική επίδοση από τον σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, ο οποίος είχε και την ασίστ στον Τζόουνς για το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι είναι και φέτος ο ηγέτης των «κόκκινων».

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως ο Αφρικανός επιθετικός έφτασε τις 74 ασίστ με την φανέλα της Λίβερπουλ στην Πρέμιερ Λιγκ κι αυτό επίσης φανερώνει πολλά για το πόσο σημαντικός είναο ο διεθνής άσος για το παιχνίδι της αγγλικής ομάδας.

Ο Σαλάχ έφτασε, όπως προαναφέραμε, τα 162 γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ κι αυτό το γκολ του δίνει το «εισιτήριο» για ένα κλειστό κλαμπ του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός είναι πλέον στην λίστα με τους δέκα κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ, ισοβαθμώντας με τον Ζερμέν Ντεφόε.

Mohamed Salah moves up to joint-ninth in the all-time Premier League goalscoring chart 📈@LFC | @MoSalah pic.twitter.com/M3pV1YCifG

— Premier League (@premierleague) October 20, 2024