Σαλάχ: «Να απολαύσω το τελευταίο έτος του συμβολαίου μου και θα δούμε» (pic)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν με τη Λίβερπουλ, όλα αυτά ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Αιγύπτιος μίλησε για τις προθέσεις του, τονίζοντας ότι δεν θέλει να το σκεφτεί ακόμα και πως στόχος του είναι να απολαύσει τη νέα χρονιά.

«Πριν το ξεκίνημα της σεζόν σκεφτόμουν ότι μου απομένει ακόμη ένας χρόνος, τον οποίο πρέπει να απολαύσω και να μην σκέφτομαι το συμβόλαιό μου.

Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει του χρόνου ή στο μέλλον, δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα τώρα. Μόνο να απολαύσω το τελευταίο έτος του συμβολαίου μου και θα δούμε. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ».

