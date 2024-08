Έγραψε ιστορία ο Σαλάχ

Η Λίβερπουλ μπήκε νικηφόρα στην εποχή Άρνε Σλοτ, καθώς οι «κόκκινοι» επικράτησαν εκτός έδρας της Ίπσουιτς με 2-0.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του λιμανιού ήταν δίχως άλλο ο Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς ο Αιγύπτιος στράικερ πέτυχε γκολ ενώ είχε και ασίστ.

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ έκανε την τελική πάσα στον Ζότα, για να σκοράρει ο τελευταίος το πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων στο 60’ και πέντε λεπτά αργότερα, ο Σαλάχ έκανε το 2-0.

Ο Σλοτ είδε λοιπόν με ιδιαίτερη ικανοποίηση τον Αιγύπτιο φορ να είναι… κεφάτος και ο Σαλάχ έγραψε ιστορία με το γκολ που πέτυχε στο Πόρτμαν Ρόουντ.

Ο διεθνής άσος έχει τα περισσότερα γκολ σε πρεμιέρες της Πρέμιερ Λιγκ, καθώς έφτασε τα εννιά τέρματα, ένα παραπάνω απ’ όσα είχαν Ρούνεϊ, Σίρερ και Λάμπαρντ.

Mohamed Salah scores @LFC‘s second goal in quick succession 💪

In doing so, he becomes the outright top scorer in Premier League opening day matches with nine goals! #IPSLIV | #TheKickOff pic.twitter.com/18uVQkbPZZ

— Premier League (@premierleague) August 17, 2024