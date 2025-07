«Ο Νίκολα Μόρο θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ – Καθοριστικός ο ρόλος του Βίντα», λένε στην Κροατία

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Κροατία η ΑΕΚ είναι σε θέση να πληρώσει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ στην Μπολόνια προκειμένου να αποκτήσει τον Νίκολα Μόρο. Επιπλέον τονίζεται οτι η ελληνική ομάδα προσέφερε στον παίκτη αισθητά καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που είχε στην Ιταλία.

Μάλιστα οι Κροάτες εκφράζουν την έκπληξη για το γεγονός οτι ο 27χρονος Κροάτης αμυντικός μέσος θα επέλεγε την Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του. «Ο Μορό εξέπληξε απόλυτα με την επιλογή του να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Ο θρυλικός Κροάτης που έπαιξε καθοριστικό ρόλο (σ.σ. εννοούν τον Βίντα)», τιτλοφορείται το εν λόγω άρθρο.

«Ο Νίκολα Μόρο πιθανότατα θα αποχωρήσει από την Μπολόνια αυτό το καλοκαίρι, αλλά λίγοι περίμεναν ότι ο διεθνής παίκτης μας θα αποφάσιζε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ας θυμηθούμε οτι Μόρο ήρθε στην Μπολόνια από την Ντιναμό Μόσχας δανεικός πριν από τρία χρόνια και τελικά ο ιταλικός σύλλογος εξαγόρασε το συμβόλαιό του έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, τελευταία υπήρχε όλο και μεγαλύτερη συζήτηση για τον Κροάτη μέσο που θέλει να φύγει από την Μπολόνια επειδή δεν είναι πολύ ευχαριστημένος με τα λεπτά συμμετοχής που έχει και ο στόχος του είναι να βρίσκεται οπωσδήποτε στη λίστα του Ζλάτκο Ντάλιτς για το Παγκόσμιο Κύπελλο της επόμενης χρονιάς», συνεχίζει το κροατική δημοσίευμα.

Εν συνεχεία προσθέτει: «Για κάποιο διάστημα υπήρχαν φήμες ότι ο Μόρο μπορεί να επέστρεφε στην Κροατία, αλλά όχι στη Ντιναμό όπου πέρασε μέρος της καριέρας του, αλλά στη Χάιντουκ. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν θα συμβεί τίποτα τέτοιο, καθώς ο 27χρονος εξέπληξε τους πάντες επιλέγοντας νέα ομάδα. Εδώ και μέρες, γίνεται πολύς λόγος ότι ο Μόρο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και ότι βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Κροάτη και είναι έτοιμη να πληρώσει περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ γι’ αυτόν, κάτι που η Μπολόνια θα δεχόταν με χαρά. Αφού κατέληξε σε συμφωνία με την Μπολόνια, η ΑΕΚ επικοινώνησε με τον 27χρονο και του πρόσφερε ένα σημαντικά καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που έχει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Η ΑΕΚ είναι βέβαιη ότι ο Μόρο θα έρθει στην Αθήνα, και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ίδιος ο Κροάτης είναι πολύ πρόθυμος να συνεχίσει την καριέρα του στον ελληνικό σύλλογο.

Και το ρεπορτάζ καταλήγει αναφέροντας τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Κροάτης στόπερ της Ένωσης, Ντομαγκόι Βίντα: Η ΑΕΚ είναι σίγουρη ότι ο Μόρο θα έρθει στην Αθήνα και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ίδιος ο Κροάτης είναι πολύ πρόθυμος να συνεχίσει την καριέρα του στον ελληνικό σύλλογο. Επισημαίνουν επίσης ότι ο έμπειρος αμυντικός και πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας, Ντομαγκόι Βίντα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πείσει τον συμπατριώτη του ότι η έλευσή του στην ΑΕΚ ήταν μια καλή κίνηση για αυτόν και ότι δεν θα το μετάνιωνε.

