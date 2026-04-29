magazin
Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
magazin

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Go Fun 29 Απριλίου 2026, 06:02

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η νέα εμμονή της Gen Z φέρει το όνομα Nonnamaxxing και αποθεώνεται στα κοινωνικά δίκτυα.  Η τάση προτείνει την επιστροφή στις βασικές αξίες της ζωής, αποδεικνύοντας ότι η μακροζωία και η ευτυχία κρύβονται στις πιο απλές, καθημερινές συνήθειες.

Όταν η βιομηχανία της ευεξίας δαπανεί δισεκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσει το μυστικό της μακροζωίας, προωθώντας από παγωμένα λουτρά μέχρι συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης, η γενιά Ζ επιμένουν πως η πιο σοφή κίνηση για να ζεις καλά είναι να μιμηθείς τον τρόπο ζωής της Ιταλίδας γιαγιάς.

Αν και θα μπορούσε να είναι ακόμη ένα τρεντ που θα λησμονηθεί, όλα δείχνουν πως το Nonnamaxxing είναι πολλά περισσότερα από ένα ψηφιακό φαινόμενο.

Είναι πολύ απλά μια φιλοσοφία ζωής που προτρέπει τους νέους να περπατούν περισσότερο, να τρώνε πραγματικό φαγητό και όχι μικροπλαστικά και να παραμένουν συνδεδεμένοι με την κοινότητά τους, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις οθόνες των κινητών τους.

Δεν πρόκειται για μια αβάσιμη θεωρία, καθώς η Ιταλία κατατάσσεται σταθερά στις χώρες με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως.

Η Σαρδηνία, μάλιστα, αποτελεί μία από τις περίφημες Μπλε Ζώνες, περιοχές όπου οι άνθρωποι ξεπερνούν συχνά τα εκατό έτη.

Η Λίτσια Φερτς, μια ενενηνταεξάχρονη Ιταλίδα, μίλησε στο SELF επιμένοντας πως το κλειδί για να είσαι ευτυχισμένος έχει να κάνει με την καθημερινότητα σου.

«Ποτέ μην θεωρείς τον εαυτό σου ηλικιωμένο», είπε. «Γεννιέσαι νέος». Η ίδια ντύνεται κάθε πρωί, βάζει μακιγιάζ και φοράει χαρούμενα χρώματα είτε φεύγει από το σπίτι είτε όχι, επειδή «το να παρουσιάζεις καλά τον εαυτό σου είναι μια πράξη αυτοαγάπης». Δεν απαιτείται κάποιο app για αυτό.

YouTube thumbnail

Η έρευνα επιβεβαιώνει τα λόγια της, καθώς μελέτες δείχνουν ότι ο τρόπος που οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τη γήρανση επηρεάζει άμεσα τον ρυθμό με τον οποίο γερνάει ο οργανισμός τους. Αν η γήρανση θεωρηθεί πλούτος εμπειρίας και σοφίας, το σώμα ανταποκρίνεται θετικά.

Οι φυσικές δραστηριότητες μιας παραδοσιακής Ιταλίδας γιαγιάς, μιας nonna, προφανώς και δεν περιλαμβάνουν εξαντλητικές προπονήσεις στο γυμναστήριο, αλλά συνεχή κίνηση μέσα στην πόλη.

Το καθημερινό περπάτημα, έστω και για δεκαπέντε λεπτά, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με μελέτη του 2025.

Παράλληλα, η κοινωνική ενσωμάτωση παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι Ιταλίδες γιαγιές παραμένουν ενεργά μέλη των οικογενειών τους, προσφέρουν βοήθεια στη φροντίδα των παιδιών και αρνούνται να απομονωθούν.

@cnn 84-year-old Nonna Silvana is no ordinary Italian grandma – she has millions of followers on social media and was just voted Italy’s TikTok “Creator of the Year.” Her fans follow her to watch her cook Italian recipes and share life advice in her no-nonsense tone. She spoke to CNN’s @ivanascatola about what her favorite dish is, unusual ingredients in Italian cooking and what she thinks about going viral. #cooking #nonna #carbonara ♬ original sound – CNN

H αίσθηση του σκοπού και της προσφοράς συνδέεται άμεσα με τη μείωση της θνησιμότητας και την αύξηση της αισιοδοξίας.

Γιατί όμως αυτή η τάση συγκινεί τόσο πολύ τους νέους της Γενιάς Ζ; Οι ψυχοθεραπευτές εξηγούν ότι οι νέοι είναι εξαντλημένοι από την πίεση για διαρκή βελτιστοποίηση και παραγωγικότητα.

Η ανάγκη να μετατρέψουν κάθε στιγμή της ζωής τους σε περιεχόμενο για τα κοινωνικά δίκτυα οδηγεί σε επαγγελματική και προσωπική εξουθένωση.

Το Nonnamaxxing προσφέρει μια ελκυστική εναλλακτική: μια ζωή που μοιάζει γειωμένη, ζεστή και χωρίς βιασύνη.

Στην ουσία, η νέα γενιά ανακαλύπτει αυτό που οι Ιταλίδες γιαγιές γνωρίζουν εδώ και αιώνες: την τέχνη του να ζει κανείς καλά.

Headlines:
Business
Όμιλος AKTOR: Με αμερικανικό LNG «χτίζει» το ενεργειακό hub στον Αυλώνα Αλβανίας

Όμιλος AKTOR: Με αμερικανικό LNG «χτίζει» το ενεργειακό hub στον Αυλώνα Αλβανίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Κόσμος
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Λάθος timing 29.04.26

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Σύνταξη
«Είναι 14» 28.04.26

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Σύνταξη
«Tyrant» 28.04.26

Η Νάρα Σμιθ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από βίντεο μαγειρικής που δημοσίευε στο TikTok, κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο.

Ταξίδι στον χρόνο; 28.04.26

Μια ανάρτηση στο X από το 2023 με το όνομα του φερόμενου δράστη επανέρχεται μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου, προκαλώντας σενάρια συνωμοσίας

Δημοσιεύματα 28.04.26

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε χθες κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της το σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Σύνταξη
Διαφορά ηλικίας; 28.04.26

Η οικογένεια Τραμπ ζητά από το δίκτυο ABC να «δώσει ένα τέλος» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Εκείνος, απαντά αναλόγως, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Music Stage 28.04.26

Με λιγότερες από 20 μέρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα σε ρυθμούς Eurovision. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον φετινό διαγωνισμό

19 χρόνια παντρεμένοι 28.04.26

Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Όχι τόσο φιλαράκια 28.04.26

Η Λίζα Κούντροου, που όλοι γνωρίσαμε ως Φοίβη στα Φιλαράκια, δεν είχε πολλά καλά λόγια να πει για τους σεναριογράφους της σειράς

Icon από τα λίγα 28.04.26

Το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 θα ενταχθεί φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame -υπάρχει λόγος που η λιτή εμφάνιση της τραγουδίστριας Sade Adu εξακολουθεί να έχει απήχηση το 2026;

«Είχα πανικοβληθεί» 28.04.26

Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography», ο Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάνηψη τον Μικ Τζάγκερ, αφού μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Κόσμος 29.04.26

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Σύνταξη
Ελλάδα 29.04.26

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Σύνταξη
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Ποδόσφαιρο 29.04.26

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Ελλάδα 29.04.26

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Επιχείρηση κατευνασμού των «γαλάζιων» βουλευτών από το Μαξίμου, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις για την «ταμπακιέρα». Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα ενόψει της συνεδρίασής της αλλά και του συνεδρίου.

Κόσμος 29.04.26 Upd: 07:50

Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Κόσμος 29.04.26

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Λάθος timing 29.04.26

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Cookies