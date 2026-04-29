Μικρή ποσότητα πετρελαίου σε αντλία ύδρευσης στην Σκύρο-Τι λέει ο Δήμος
Παραμένει μη πόσιμο το νερό όπως αναφέρει ο Δήμος Σκύρου σε περιοχή του νησιού λόγω εντοπισμού μικρής ποσότητας πετρελαίου σε αντλία ύδρευσης.
Μικρή ποσότητα πετρελαίου εντοπίστηκε σε δίκτυο ύδρευσης περιοχής του Δήμου Σκύρου όπως ανακοίνωσε στις 27 Απριλίου ο Δήμος αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Σήμερα το πρωί κατά την διάρκεια τακτικής συντήρησης του κεντρικού αντλιοστασίου της ύδρευσης στην περιοχή του Παλιαμπέλα παρέμεινε μικρή ποσότητα πετρελαίου σε αντλία η οποία εισήλθε στο δίκτυο της περιοχής του Χωριού. Άμεσα δόθηκε εντολή για διακοπή υδροδότησης στο δίκτυο που επηρεάστηκε!»
Ο Δήμος Σκύρου επανήλθε με νεώτερη ανακοίνωση του αναφέροντας: «Χθες το βράδυ ολοκληρώθηκαν οι άμεσες εργασίες καθαρισμού του τμήματος του δικτύου ύδρευσης που επηρεάστηκε από την εισροή μικρής ποσότητας πετρελαίου.
Περί ώρα 01:00 π.μ., το δίκτυο τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία και αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στην επηρεαζόμενη περιοχή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση που είχε ήδη κοινοποιηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου.
Για την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού, επισυνάπτεται χάρτης της περιοχής που επηρεάστηκε από το συμβάν.
Υπενθυμίζεται ότι οι περιορισμοί χρήσης του νερού του δικτύου στην ανωτέρω περιοχή εξακολουθούν να ισχύουν έως νεωτέρας:
- Το νερό προς το παρόν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ
- Απαγορεύεται η χρήση του για πόση, μαγείρεμα, πλύσιμο τροφίμων και πλύση μαγειρικών σκευών
- Δεν επιτρέπεται η χρήση του για ατομική καθαριότητα / προσωπική υγιεινή
- Επιτρέπεται μόνο για λοιπές οικιακές ανάγκες, όπως καθαριότητα οικίας και χρήση σε καζανάκια
Εξακολουθούν να ισχύουν και οι πρόσθετες οδηγίες προς τους καταναλωτές:
- Κατά την πρώτη χρήση του δικτύου, συνιστάται να αφήσετε τις βρύσες να τρέξουν για λίγα λεπτά πριν από οποιαδήποτε χρήση, ώστε να απομακρυνθεί νερό που τυχόν έχει παραμείνει στις εσωτερικές σωληνώσεις.
- Συνιστάται η χρήση εμφιαλωμένου νερού για πόση, μαγείρεμα και ατομική υγιεινή.
Οι ανωτέρω όροι χρήσης ισχύουν μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης του Δήμου.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη αποσταλεί δείγμα νερού για εργαστηριακό έλεγχο σε πιστοποιημένο εργαστήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του νερού.
Ο Δήμος έχει ζητήσει ο έλεγχος να πραγματοποιηθεί κατεπειγόντως και κατά προτεραιότητα.
Προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του ελέγχου. Με την παραλαβή των αποτελεσμάτων, οι δημότες θα ενημερωθούν άμεσα με νέα ανακοίνωση.
Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, το οποίο έχει ενημερωθεί τόσο προφορικά όσο και εγγράφως για το περιστατικό. Λυπούμαστε για την αναστάτωση.»
*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Σκύρου
