Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη
Stories 20 Απριλίου 2026, 22:05

Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη

Όταν η ζωή της Τζάκι Κένεντι Ωνάση βγήκε στο σφυρί, ο κόσμος διεκδίκησε τα ίχνη της. Μια δημοπρασία-σταθμός που μετέτρεψε προσωπικά αντικείμενα σε σύμβολα μύθου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Spotlight

Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν το Μανχάταν έζησε μια πρωτόγνωρη φρενίτιδα. Δύο χρόνια μετά τον θάνατο της Τζάκι Κένεντι Ωνάση, ο οίκος Sotheby’s έβγαλε στο σφυρί τα προσωπικά της αντικείμενα. Αν και επίσημα ο οίκος παρουσίαζε τη συλλογή ως τα «απομεινάρια» –εκείνα δηλαδή που δεν κράτησαν για τον εαυτό τους τα παιδιά της, η Καρολάιν και ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ – το κοινό είχε άλλη άποψη. Για τους θαυμαστές της, δεν επρόκειτο για παλιά αντικείμενα, αλλά για το μοναδικό εισιτήριο εισόδου στην «αδιαπέραστη» ιδιωτική ζωή της πιο εμβληματικής γυναίκας της εποχής.

Η παράνοια του καταλόγου

Ο κατάλογος της δημοπρασίας, μια πολυτελής έκδοση 584 σελίδων, δεν ήταν απλό πληροφοριακό φυλλάδιο. Έγινε το «ιερό δισκοπότηρο» των θαυμαστών της. Εκτυπώθηκαν 100.000 αντίτυπα και όσοι ήθελαν να δουν από κοντά τα αντικείμενα έπρεπε να συμμετάσχουν σε μια κλήρωση, σαν να κυνηγούσαν ένα σπάνιο λαχείο. Ήταν η απόλυτη απόδειξη της δημόσιας δίψας για λίγη από τη λάμψη και το μυστήριο της Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

Η Πρώτη Κυρία Τζάκλιν Κένεντι (αριστερά) στέκεται με την αδελφή της, Πριγκίπισσα Λι Ρατζίβιλ της Πολωνίας, και την ανιψιά της, Άννα Χριστίνα Ρατζίβιλ, στο διάδρομο έξω από το Οβάλ Γραφείο, μαζί με τον σκύλο της οικογένειας Κένεντι, Κλίπερ, στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, στις 15 Ιανουαρίου 1963. Ευγενική παραχώρηση: Cecil Stoughton/JFK Library/Handout μέσω REUTERS.

Το Σφυρί που «Έσπασε» τα Κοντέρ

Οι εκτιμήσεις του οίκου Sotheby’s, που μιλούσαν για έσοδα περίπου 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων, αποδείχθηκαν υπερβολικά συντηρητικές. Μέσα σε τέσσερις ημέρες φρενήρους πλειοδοσίας, τα έσοδα εκτοξεύτηκαν στα 34,5 εκατομμύρια δολάρια. Κάθε αντικείμενο, από το πιο ασήμαντο ως το πιο ιστορικό, βρήκε αγοραστή.

Μερικά από τα αντικείμενα που έγραψαν ιστορία:

Η ποικιλία και οι τιμές των αντικειμένων που βγήκαν στο σφυρί προκάλεσαν ίλιγγο, καθώς η συναισθηματική τους αξία μεταφράστηκε σε αστρονομικά ποσά.

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων με το διαμάντι 40 καρατίων ήταν το «αστέρι» της βραδιάς, φτάνοντας τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια στα χέρια του μεγιστάνα Τόνι Ο’ράιλι, ενώ το ιστορικό γαλλικό γραφείο όπου ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι υπέγραψε τη συνθήκη για τα πυρηνικά έφτασε το 1,3 εκατομμύριο δολάρια.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ δεν δίστασε να δαπανήσει 772.500 δολάρια για τα μπαστούνια του γκολφ του Προέδρου, ενώ αντικείμενα πιο προσωπικά, όπως ένα παιδικό κουνιστό αλογάκι, εκτοξεύτηκαν στα 400.000 δολάρια.

Ακόμα και φαινομενικά απλά αντικείμενα, όπως το κολιέ με τα ψεύτικα μαργαριτάρια που φορούσε σε μια εμβληματική φωτογραφία η Τζάκι Κένεντι Ωνάση, έπιασαν το ποσό των 211.500 δολαρίων, ενώ ο προσωπικός της αναπτήρας πουλήθηκε για 85.000 δολάρια, αποδεικνύοντας ότι για τους αγοραστές, κάθε αντικείμενο αποτελούσε ένα απτό κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας.

Ο Πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι, η σύζυγός του Τζάκλιν και τα παιδιά τους Καρολάιν και Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ ποζάρουν μπροστά από την οικία του Τζόζεφ Κένεντι κατά τη διάρκεια του Πάσχα, σε αυτή την αρχειακή φωτογραφία του Απριλίου 1963.

Οι πρωταγωνιστές της δημοπρασίας

Ανάμεσα στους αγοραστές ξεχώρισε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Ως σύζυγος της Μαρίας Σράιβερ (ανιψιάς του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι), ο ηθοποιός δεν δίστασε να ξοδέψει μια περιουσία για τα μπαστούνια του γκολφ του προέδρου, έναν πίνακα του Νόρμαν Ρόκγουελ και ένα δερμάτινο σετ γραφείου, θέλοντας να διατηρήσει ένα κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας των Κένεντι.

Από την άλλη, υπήρχαν αντικείμενα πιο ανθρώπινα, σχεδόν αθώα. Ένα γαλλικό σχολικό βιβλίο, γεμάτο με παιδικά σκίτσα γυναικών με κομψά ρούχα, πωλήθηκε για 42.500 δολάρια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι, πολύ πριν γίνει το απόλυτο fashion icon, η Τζάκι Κένεντι Ωνάση ήταν απλώς ένα κορίτσι που λάτρευε το στυλ και τη μόδα.

Ο μικρός Τζον Κένεντι Τζούνιορ παίζει με το κολιέ από ψεύτικα μαργαριτάρια της μητέρας του, Ζακλίν Κένεντι, σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου του 1962.

Μια Αποχαιρετιστήρια Τελετή

Η δημοπρασία εκείνη δεν ήταν απλώς μια πώληση επίπλων και κοσμημάτων από το ρετιρέ της 5ης Λεωφόρου. Ήταν το οριστικό κλείσιμο ενός κεφαλαίου. Όπως αποτυπώνεται και στη σύγχρονη μυθοπλασία (όπως στη σειρά Love Story του 2026), ο διαμοιρασμός των αντικειμένων της μητέρας τους από την Καρολάιν και τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ  ήταν μια πράξη τρυφερή και οδυνηρή ταυτόχρονα. Το 1996, ο κόσμος δεν αγόρασε απλώς αναμνηστικά· αγόρασε το δικαίωμα να αγγίξει ένα κομμάτι από τον μύθο της Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

*Mε πληροφορίες από: BBC 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Cookies