Ο δημιουργός του Star Wars αγόρασε το σπίτι σε έναν κορυφαίο θύλακα του βορειοδυτικού Λονδίνου τον Σεπτέμβριο. Η έπαυλη ανήκε προηγουμένως σε Λονδρέζο μεγαλοδικηγόρο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Τζορτζ Λούκας αγόρασε μια έπαυλη στο Λονδίνο για περίπου 40 εκατομμύρια λίρες (52,3 εκατομμύρια δολάρια), μια από τις πιο ακριβές συμφωνίες πώλησης κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος.

Οι Αμερικανοί αγοραστές βρίσκονται σε καλό δρόμο για να εξασφαλίσουν μια από τις πιο πωλήσεις ακριβών κατοικιών στο Λονδίνο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφότου ο σχεδιαστής μόδας Τομ Φορντ αγόρασε μια έπαυλη αξίας περίπου 80 εκατομμυρίων λιρών το περασμένο καλοκαίρι.

Η συμφωνία είναι το τελευταίο παράδειγμα ενδιαφέροντος από πλούσιους Αμερικανούς που προσφέρει κάποια παρηγοριά στην αγορά πολυτελών ακινήτων του Λονδίνου εν μέσω μιας ύφεσης. Ο επενδυτής της Silicon Valley, Ματ Κόλερ, αγόρασε μια μονοκατοικία στο Notting Hill για περίπου 22 εκατομμύρια λίρες στα τέλη Απριλίου, ενώ ένα μέλος της οικογένειας πολυδισεκατομμυριούχων πίσω από την Thomson Reuters Corp. συμφώνησε να αγοράσει ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Λονδίνο για περίπου 25 εκατομμύρια λίρες νωρίτερα φέτος.

Η αγορά υπερπολυτελών κατοικιών στο Λονδίνο σε ύφεση

Ο Λούκας, ο οποίος δημιούργησε επίσης το franchise ταινιών Indiana Jones, πούλησε την εταιρεία παραγωγής Lucasfilm στην Disney για 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2012. Η περιουσία του αποτιμάται σε 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Bloomberg Billionaires.

Η συναλλαγή είναι ένα από τα σπάνια λαμπρά σημεία φέτος για την αγορά πολυτελών ακινήτων του Λονδίνου, μετά την αύξηση του φόρου χαρτοσήμου και την κατάργηση του προνομιακού φορολογικού καθεστώτος που απολαμβάνουν οι υπερπλούσιοι κάτοικοι του εξωτερικού, που έπληξαν τη ζήτηση.

Υπήρξαν 41% λιγότερες συναλλαγές άνω των 5 εκατομμυρίων λιρών τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πριν από ένα χρόνο, με τις αβεβαιότητες σχετικά με την περαιτέρω φορολόγηση ενόψει του προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου να αποδυναμώνουν περαιτέρω τη δραστηριότητα, σύμφωνα με την ερευνήτρια LonRes.

Παρόλα αυτά, μια χούφτα από mega-deals αψήφησαν την ύφεση φέτος, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς από τον Νιγηριανό τραπεζίτη Ρούζβελτ Ογκμπόνα μιας έπαυλης αξίας 15 εκατομμυρίων λιρών στη γειτονιά Hampstead του Λονδίνου.