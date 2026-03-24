Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
Fizz 24 Μαρτίου 2026, 23:30

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Spotlight

Το 2024, μια γυναίκα κατέθεσε αγωγή για σεξουαλική επίθεση με φερόμενους ως δράστες τους Jay-Z και Sean Combs (ή αλλιώς Diddy), υποστηρίζοντας ότι οι δύο άνδρες την κακοποίησαν όταν ήταν 13 χρονών.

Οι Combs και Jay-Z αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025, η αγωγή αποσύρθηκε από το φερόμενο ως θύμα «με απώλεια δικαιώματος», πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί ξανά στο μέλλον.

Τον επόμενο μήνα, ο ράπερ και επιχειρηματίας υπέβαλε ανταγωγή εναντίον της γυναίκας και του δικηγόρου της, Tony Buzbee.

«Δεν μπορούσα να το κάνω»

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, υποστηρίζοντας: «Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου είναι σχεδόν σαν να μην σκέφτεται κανείς αρκετά τις συνέπειες. Επειδή όλα είναι τόσο άμεσα.Ήμουν θυμωμένος. Είχα πολύ καιρό να νιώσω τόσο εκνευρισμένος, ένα συναίσθημα που δεν μπορούσα να ελέγξω. Δεν κατηγορείς έτσι απλά κάποιον – είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είσαι απόλυτα σίγουρη. Παλιά τουλάχιστον, αυτό ίσχυε».

Στη συνέχεια, ο ράπερ εξήγησε γιατί επέλεξε να υπάρξει δίκη αντί να καταλήξει σε συμβιβασμό με την ανώνυμη ενάγουσα.

«Δεν μπορώ να δεχτώ συμβιβασμό – δεν είναι στο DNA μου», είπε. «Πρώτα απ’ όλα, έπρεπε να το πω στη γυναίκα μου [την Μπιγονσέ]. Ήξερα επίσης το βάρος που θα επιφέρει αυτό στην οικογένειά μας. Δεν μπορούσα να το κάνω. Θα πέθαινα. Αν είχα συμφωνήσει σε συμβιβασμό… θα ήταν φθηνότερο; Ναι. Φθηνότερο και γρηγορότερο. Γνώριζα τι θα ακολουθούσε. Δεν ήμουν αφελής. Τηλεφώνησα στους συνεργάτες μου [αφού μίλησα με την οικογένεια μου]. Μου είπαν: ‘Τι χρειάζεσαι για να σε βοηθήσουμε; Μην ανησυχείς καν’ […] Οι άνθρωποι αυτοί με γνωρίζουν».

Στην αγωγή, το φερόμενο ως θύμα ισχυρίστηκε ότι ο Jay-Z και ο Combs την νάρκωσαν και τη βίασαν σε ένα πάρτι μετά τα βραβεία μουσικής του MTV το 2000. Ο Jay-Z αποκάλεσε τις κατηγορίες «απόπειρα εκβιασμού».

Ο δικηγόρος του, Alex Spiro, πρόσθεσε ότι βασίζονταν σε ένα «αδύνατο χρονοδιάγραμμα».

Από την πλευρά της, η γυναίκα δήλωσε στο NBC News ότι έκανε «κάποια λάθη» όταν ανακάλεσε το «καταστροφικό γεγονός», ωστόσο, υποστήριξε ότι παρόλο που η περιγραφή της περιέχει αντιφάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί της είναι ψευδείς.

«Εμπλέκονται μέχρι και παιδιά»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Jay-Z αναφέρθηκε στο beef των Kendrick Lamar και Drake. Μιλώντας για την κουλτούρα του χιπ-χοπ, είπε: «Μας αρέσει η ένταση και μου αρέσουν οι αντιπαραθέσεις, αλλά στις μέρες μας συνοδεύονται από τόσα αρνητικά που σχεδόν εύχεσαι να μην συνέβαιναν».

«Έχει πάει πολύ μακριά [αυτό το παιχνίδι]. Εμπλέκονται μέχρι και τα παιδιά των ανθρώπων. Δεν μου αρέσει αυτό. Ακούγομαι σαν τον γέρο που κουνάει το δάχτυλό του, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο πράγμα, όσον αφορά τις αντιπαραθέσεις με τη μουσική, με συνεργασίες και όχι με το να διαλύουμε τα πάντα».

Ο Jay-Z μίλησε επίσης για αυτό που αποκάλεσε «αντι-χιπ χοπ ατζέντα» της Δεξιάς: «Υπάρχει σαφώς μια ατζέντα για να σιγήσουν οι φωνές στην κοινότητά μας, μια βαριά ατζέντα της Δεξιάς. Και η κουλτούρα παίζει ευχαρίστως το παιχνίδι στο όνομα αυτής της τρελής δίψας της κουλτούρας Stan να έχει κάτι στην άλλη πλευρά. Διανύουμε μια περίεργη εποχή».

*Με πληροφορίες από: Guardian & GQ

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Τραμπ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο – Πετύχαμε αλλαγή καθεστώτος

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
Απειλές και «συμφωνίες σιωπής»: Πώς ο Έπσταϊν «καθάριζε» τις πληρωμές του Λέον Μπλακ προς γυναίκες

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν διαχειριζόταν πληρωμές, φορολογικά σχήματα και ευαίσθητες υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου που αφορούσαν γυναίκες

Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
Το σούπερ μοντέλο της Βρετανίας, η Ντάφνι Σελφ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών: Ο κόσμος της μόδας αποτίει φόρο τιμής στη «θρυλική» προσωπικότητα που ενέπνευσε το κίνημα «greynaissance».

Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»
Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά
Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Νέα Αριστερά: Εποχή Σακελλαρίδη μετά την παραίτηση Χαρίτση – Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ
Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου στο κόμμα της Πατησίων ενώ ανοιχτό παραμένει ακόμα το πρόσωπο που θα αναλάβει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»
Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ρομάριο άσκησε κριτική στον προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας για τη μη κλήση του Νεϊμάρ στο επικείμενο Μουντιάλ.

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης διαφημίζει τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, βοηθητικοί χώροι έχουν μειώσει το χώρο σε λιγότερο από το μισό.

Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
Με επιστολή του στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, το Ιράν ανακοίνωσε ότι, έπειτα από συντονισμό με τις ιρανικές αρχές, «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Αποκλείονται πλοία χωρών που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Συγκλονιστική εξομολόγηση από Μπαντόσα: «Αυτός ο καταραμένος φόβος – Η Πάουλα δεν έφυγε, θα επιστρέψει»
Η πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, Πάουλα Μπαντόσα συγκλονίζει σε μήνυμά της για την μάχη που δίνει ώστε να είναι καλά ψυχολογικά. Η εξομολόγηση για τον φόβο που αισθάνεται.

Ιράν: Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times
Η Μεγάλη Βρετανία προτίθεται να προχωρήσει σε συνέδριο ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ στο Λονδίνο ή το Πόρτσμουθ, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να «βγαίνουν μπροστά».

«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

Πώς το χάος του Κόπα Άφρικα, προκαλεί πονοκέφαλο στις εταιρείες ανά τον πλανήτη
Τα σενάρια, οι διαφορετικές πολιτικές, το Justice Payout και η νέα δικαστική διαδικασία Μαρόκου, Σενεγάλης, AFCON, που φέρει νέα ανατροπή στο Κόπα Άφρικα και μεγαλύτερο μπάχαλο.

Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις
Καταπέλτης για το ζήτημα των υποκλοπών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι μετά τη δικαστική απόφαση αποδείχθηκε ότι υπήρχε κοινό σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator και ότι πλέον κυβέρνηση και Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν να κρύβονται. Υπουργοί και αξιωματούχοι σιωπούν για τις υποκλοπές γιατί έκαναν απαράδεκτο συμβιβασμό για την καρέκλα, προσβάλλοντας τη Δημοκρατία, τονίζει αυστηρά για να αναρωτηθεί με νόημα «έναντι ποιου άραγε έπρεπε να στραφούν απέναντι; Στο Μαξίμου;». Μέρος της συνέντευξης Φάμελλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός
LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ολυμπιακός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης
Ο ιδρυτής της Intellexa, με δήλωση στο Reuters, επισημαίνει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επαναλαμβάνει ότι δεν θα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος».

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Στην Ελλάδα μπλοκάρονται έρευνες για τα Τέμπη από νόμους που προστατεύουν πολιτικούς
Λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η Λάουρα Κοβέσι μιλά για τα πολιτικά και συνταγματικά εμπόδια που περιορίζουν τις έρευνες της EPPO για την πλήρη απόδοση ευθυνών με το τραύμα του δυστυχήματος των Τεμπών να παραμένει ανοιχτό.

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός
LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Παναθηναϊκός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

