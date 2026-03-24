Το 2024, μια γυναίκα κατέθεσε αγωγή για σεξουαλική επίθεση με φερόμενους ως δράστες τους Jay-Z και Sean Combs (ή αλλιώς Diddy), υποστηρίζοντας ότι οι δύο άνδρες την κακοποίησαν όταν ήταν 13 χρονών.

Οι Combs και Jay-Z αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025, η αγωγή αποσύρθηκε από το φερόμενο ως θύμα «με απώλεια δικαιώματος», πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί ξανά στο μέλλον.

Τον επόμενο μήνα, ο ράπερ και επιχειρηματίας υπέβαλε ανταγωγή εναντίον της γυναίκας και του δικηγόρου της, Tony Buzbee.

«Δεν μπορούσα να το κάνω»

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, υποστηρίζοντας: «Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου είναι σχεδόν σαν να μην σκέφτεται κανείς αρκετά τις συνέπειες. Επειδή όλα είναι τόσο άμεσα.Ήμουν θυμωμένος. Είχα πολύ καιρό να νιώσω τόσο εκνευρισμένος, ένα συναίσθημα που δεν μπορούσα να ελέγξω. Δεν κατηγορείς έτσι απλά κάποιον – είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είσαι απόλυτα σίγουρη. Παλιά τουλάχιστον, αυτό ίσχυε».

Στη συνέχεια, ο ράπερ εξήγησε γιατί επέλεξε να υπάρξει δίκη αντί να καταλήξει σε συμβιβασμό με την ανώνυμη ενάγουσα.

«Δεν μπορώ να δεχτώ συμβιβασμό – δεν είναι στο DNA μου», είπε. «Πρώτα απ’ όλα, έπρεπε να το πω στη γυναίκα μου [την Μπιγονσέ]. Ήξερα επίσης το βάρος που θα επιφέρει αυτό στην οικογένειά μας. Δεν μπορούσα να το κάνω. Θα πέθαινα. Αν είχα συμφωνήσει σε συμβιβασμό… θα ήταν φθηνότερο; Ναι. Φθηνότερο και γρηγορότερο. Γνώριζα τι θα ακολουθούσε. Δεν ήμουν αφελής. Τηλεφώνησα στους συνεργάτες μου [αφού μίλησα με την οικογένεια μου]. Μου είπαν: ‘Τι χρειάζεσαι για να σε βοηθήσουμε; Μην ανησυχείς καν’ […] Οι άνθρωποι αυτοί με γνωρίζουν».

Στην αγωγή, το φερόμενο ως θύμα ισχυρίστηκε ότι ο Jay-Z και ο Combs την νάρκωσαν και τη βίασαν σε ένα πάρτι μετά τα βραβεία μουσικής του MTV το 2000. Ο Jay-Z αποκάλεσε τις κατηγορίες «απόπειρα εκβιασμού».

Ο δικηγόρος του, Alex Spiro, πρόσθεσε ότι βασίζονταν σε ένα «αδύνατο χρονοδιάγραμμα».

Από την πλευρά της, η γυναίκα δήλωσε στο NBC News ότι έκανε «κάποια λάθη» όταν ανακάλεσε το «καταστροφικό γεγονός», ωστόσο, υποστήριξε ότι παρόλο που η περιγραφή της περιέχει αντιφάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί της είναι ψευδείς.

«Εμπλέκονται μέχρι και παιδιά»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Jay-Z αναφέρθηκε στο beef των Kendrick Lamar και Drake. Μιλώντας για την κουλτούρα του χιπ-χοπ, είπε: «Μας αρέσει η ένταση και μου αρέσουν οι αντιπαραθέσεις, αλλά στις μέρες μας συνοδεύονται από τόσα αρνητικά που σχεδόν εύχεσαι να μην συνέβαιναν».

«Έχει πάει πολύ μακριά [αυτό το παιχνίδι]. Εμπλέκονται μέχρι και τα παιδιά των ανθρώπων. Δεν μου αρέσει αυτό. Ακούγομαι σαν τον γέρο που κουνάει το δάχτυλό του, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο πράγμα, όσον αφορά τις αντιπαραθέσεις με τη μουσική, με συνεργασίες και όχι με το να διαλύουμε τα πάντα».

Ο Jay-Z μίλησε επίσης για αυτό που αποκάλεσε «αντι-χιπ χοπ ατζέντα» της Δεξιάς: «Υπάρχει σαφώς μια ατζέντα για να σιγήσουν οι φωνές στην κοινότητά μας, μια βαριά ατζέντα της Δεξιάς. Και η κουλτούρα παίζει ευχαρίστως το παιχνίδι στο όνομα αυτής της τρελής δίψας της κουλτούρας Stan να έχει κάτι στην άλλη πλευρά. Διανύουμε μια περίεργη εποχή».

*Με πληροφορίες από: Guardian & GQ