Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν
Κόσμος 11 Απριλίου 2026, 07:00

Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν

Ο Τζον Φίλι λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μεθυσμένος από τη νίκη» της σύλληψης του Μαδούρο και ότι ενδέχεται να επαναλάβει το ίδιο λάθος στην Κούβα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ντόναλντ Τραμπ «θερίζει τους πικρούς καρπούς» της εσφαλμένης αντίληψης ότι η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, αποτελούσε πρότυπο για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με έναν από τους πιο καταξιωμένους πρώην εμπειρογνώμονες του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών για τη Λατινική Αμερική.

Ο Τζον Φίλι, πιλότος ελικοπτέρου των Πεζοναυτών που αργότερα υπηρέτησε ως πρέσβης των ΗΠΑ στον Παναμά, πίστευε ότι ο Τραμπ ήταν «μεθυσμένος από τη νίκη στη Βενεζουέλα» όταν πήρε την ατυχή απόφαση να επιτεθεί στο Ιράν τον Φεβρουάριο, αφήνοντας τα ίχνη της καταστροφής σε όλη τη Μέση Ανατολή και φέρνοντας ένα ισχυρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία.

Η επιτυχία που «φούσκωσε τα μυαλά» του Τραμπ

Ο Μαδούρο απήχθη κατά τη διάρκεια μιας αποστολής ειδικών δυνάμεων στις 3 Ιανουαρίου, με τα εναπομείναντα μέλη του καθεστώτος του να υποκύπτουν γρήγορα στις απαιτήσεις των ΗΠΑ υπό την ηγεσία της αντικαταστάτριάς του, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Πάνω από 100 Κουβανοί και Βενεζουελάνοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Απόλυτη Αποφασιστικότητα» του Τραμπ, αλλά ούτε ένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν σκοτώθηκε.

«Αυτή ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές, αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης και ικανότητας στην αμερικανική ιστορία», καυχήθηκε ο Τραμπ τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντας την επίθεσή του απόδειξη ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «τον ισχυρότερο και πιο τρομακτικό στρατό στον πλανήτη».

Ο Φίλι δήλωσε στον Guardian ότι η σύλληψη του Μαδούρο έδειξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν «πρόθυμη να χρησιμοποιήσει βία για να ξεφορτωθεί κάποιον που δεν της αρέσει».

Ωστόσο, ο ίδιος και άλλοι πρώην ανώτεροι Αμερικανοί διπλωμάτες πίστευαν ότι αυτό είχε επίσης παρασύρει τον Αμερικανό πρόεδρο στην ψευδή πεποίθηση ότι η απομάκρυνση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και του καθεστώτος του θα ήταν εξίσου απλή υπόθεση με την ανατροπή του Nοτιοαμερικανού ηγέτη.

«Τώρα κυριολεκτικά θερίζουμε τους πικρούς καρπούς μιας απόφασης που ελήφθη σε μεγάλο [μέρος] για να εισβάλουμε στο Ιράν με βάση την απίστευτη τύχη που είχε στη Βενεζουέλα», είπε ο Φίλι, τονίζοντας ότι τα σχόλιά του δεν ήταν κριτική προς τις ελίτ δυνάμεις που απήγαγαν τον Μαδούρο.

Ο συλληφθείς Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες συνοδεύονται, καθώς κατευθύνονται προς το Δικαστικό Μέγαρο «Ντάνιελ Πάτρικ Μόινιχαν» των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μανχάταν για την πρώτη τους εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, προκειμένου να απαντήσουν σε ομοσπονδιακές κατηγορίες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία, διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και άλλες, στο ελικοδρόμιο του κέντρου του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, στις 5 Ιανουαρίου 2026

Από την Βενεζουέλα στο Ιράν και, ίσως, στην Κούβα;

«Ως κάποιος που πέταξε με αυτές τις μονάδες… δεν μπορώ να σας πω πόσα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάει τρομερά στραβά», είπε για την νυχτερινή επιδρομή στην οποία συμμετείχαν κομάντος της Delta Force και μέλη μιας ελίτ αεροπορικής μονάδας γνωστής ως Night Stalkers.

Ο Φίλι, ο οποίος αποχώρησε από την εξωτερική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, είπε ότι η επίθεση στη Βενεζουέλα είχε οδηγήσει τον Τραμπ να περιμένει έναν παρόμοιο «υπέροχο μικρό πόλεμο δύο εβδομάδων, με τρία παράσημα» στο Ιράν.

«Πιστεύω ότι είναι απολύτως αληθές ότι η επιτυχία του επεισοδίου στη Βενεζουέλα τον οδήγησε να δώσει το πράσινο φως… και να ξεκινήσει το επεισόδιο με το Ιράν», είπε, εκφράζοντας φόβους ότι μια παρόμοια εσφαλμένη εκτίμηση ενδέχεται να γίνει σύντομα στην Κούβα, την οποία ο Τραμπ πρόσφατα ορκίστηκε να «καταλάβει».

«Πιστεύω ότι αυτοί οι τύποι θα κάνουν το πολύ ανώριμο και αφελές λάθος να πιστέψουν ότι η Κούβα θα είναι ακριβώς όπως η Βενεζουέλα, με τον ίδιο τρόπο που παρεξήγησαν ότι το Ιράν θα ήταν ακριβώς όπως η Βενεζουέλα», είπε.

«Πρόκειται για καθεστώτα 70 ετών, καθεστώτα 50 ετών στην περίπτωση του Ιράν. Είναι αποκεντρωμένα, οι τάξεις είναι εκπαιδευμένες, έχουν υποστεί ιδεολογική κατήχηση… Αυτό είναι ένα πολύ διαφορετικό σενάριο από τη Βενεζουέλα, η οποία ήταν μια εγκληματική μαφία που είχε πραγματικά εδραιώσει τη θέση της μόνο την τελευταία δεκαετία. Αλλά νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αρκετά μυωπική… ώστε να εξακολουθεί να πιστεύει ανόητα:

«Απλά θα πάμε εκεί».

Στη Βενεζουέλα υποχώρησαν και το έκαναν να φαίνεται εύκολο – και έτσι ο Τραμπ σκέφτηκε: «Ω, θα το δοκιμάσω αυτό σε μια αρχαία περσική αυτοκρατορία, έναν πολιτισμό χιλιετίας. Θα απειλήσω να ανατινάξω ολόκληρο τον πολιτισμό»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αποχωρούν μετά από συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Τύπου «James S. Brady» στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, στις 6 Απριλίου 2026.

Κακά παραδείγματα και λάθος υπολογισμοί

Ο Τόμας Σάνον, ειδικός για τη Βενεζουέλα και πρώην πρέσβης στη Βραζιλία που ήταν υπεύθυνος για την πολιτική προς τη Λατινική Αμερική υπό τον Τζορτζ Μπους, ήταν επίσης πεπεισμένος ότι η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα τον οδήγησε σε σοβαρό λάθος υπολογισμό στη Μέση Ανατολή.

«Πραγματικά πίστευε ότι το Ιράν θα ήταν το ίδιο πράγμα. Εννοώ, [ο Τραμπ] ήξερε ότι δεν μπορούσαν να εισβάλουν και να συλλάβουν τον ανώτατο ηγέτη. Αλλά πίστευε ότι μπορούσαν να εισβάλουν και να τον σκοτώσουν και ότι μπορούσαν να σκοτώσουν οποιονδήποτε αριθμό άλλων ηγετών, τόσο πολιτικών όσο και στρατιωτικών, και ότι αυτή η επίδειξη θα είχε τον ίδιο αντίκτυπο με την επιδρομή στο Καράκας», δήλωσε ο Σάνον, ο οποίος πίστευε ότι ο Τραμπ ήλπιζε να αντικαταστήσει τον Αγιατολάχ του Ιράν με μια υποχωρητική φιγούρα, τύπου Ροντρίγκεζ.

Κανένας τέτοιος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί.

Ο Σάνον είπε: «Από πολλές απόψεις, η Βενεζουέλα γίνεται το λάθος παράδειγμα. Αλλά είναι αυτό που έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος όταν αποφασίζει να συμμετάσχει με τους Ισραηλινούς στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου. Το πρόβλημα είναι ότι οι συνθήκες είναι αρκετά διαφορετικές και οι Ιρανοί είναι διαφορετικοί. Και διαθέτουν ανθεκτικότητα και ένα είδος εσωτερικής ικανότητας και δομών για να αντέξουν αυτού του είδους τις επιθέσεις χωρίς να χρειαστεί να παραδοθούν ή να προσποιηθούν ότι παραδίδονται».

Ο Φίλι είδε μια ειρωνεία στο γεγονός ότι, υποκύπτοντας στην επίθεση του Τραμπ τον Ιανουάριο, οι μακροχρόνιοι εχθροί του Αμερικανού προέδρου στο Καράκας είχαν ακούσια παρασύρει τις ΗΠΑ να κάνουν μια τόσο καταστροφική εσφαλμένη εκτίμηση σε απόσταση 7.000 μιλίων μακριά, στην Τεχεράνη.

«Προφανώς, η σκληρή δύναμη είναι σκληρή δύναμη και δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαν να κάνουν για να εμποδίσουν τον Τραμπ να κάνει αυτό που έκανε [στη Βενεζουέλα]», είπε ο Φίλι.

«Αλλά η απόλυτη εκδίκησή τους είναι ότι κατά κάποιον τρόπο υποχώρησαν και το έκαναν να φαίνεται εύκολο – και έτσι ο [Τραμπ] σκέφτηκε: ‘Ω, θα το δοκιμάσω αυτό σε μια αρχαία περσική αυτοκρατορία, έναν πολιτισμό χιλιετίας. Θα απειλήσω να ανατινάξω ολόκληρο τον πολιτισμό’. Και βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε.»

«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος "σβήνει" στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή
Στρίμωγμα 11.04.26

«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος “σβήνει” στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή

Ο μόλις 23 ετών σχολιαστής Άνταμ Μόκλερ δεν άφησε πολλά περιθώρια στον έμπειρο συνομιλητή του μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές του CNN.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αμπντουλάχ Γκιουλ: Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli
Συνέντευξη 11.04.26

«Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli» - Αμπντουλάχ Γκιουλ γαι

Τι λέει για Αιγαίο, Ιράν και Κυπριακό ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας - «Οι αμοιβαίες επισκέψεις και οι θετικές δηλώσεις των ηγετών της Τουρκίας και της Ελλάδας αποτελούν αναγκαιότητα καλής γειτονίας»

Μαρία Βασιλείου
Δυτική Οχθη: Ανησυχούν οι Παλαιστίνιοι για την έγκριση ανοικοδόμησης άλλων 34 οικισμών από το Ισραήλ
«Είμαστε τελειωμένοι» 11.04.26

Ανησυχία Παλαιστινίων για τους νέους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Οχθη

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αποφάσισε κρυφά να ανοικοδομηθούν 34 νέοι οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, προκαλώντας ανησυχία στους Παλαιστινίους καθώς «δεν θα μας μείνει ούτε χωράφι».

Σύνταξη
Λίβανος: «Ερευνα σε βάθος» απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο 3 κυανοκράνων της
Λίβανος 11.04.26

Ερευνα σε βάθος απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο των κυανοκράνων της

«Η ασφάλεια των κυανοκράνων του ΟΗΕ είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζει η Ινδονησία στο ΣΑ του ΟΗΕ, απαιτώντας να διεξαχθεί έρευνα σε βάθος για τον θάνατο τριών κυανοκράνων της στον Λίβανο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones σε «αρκετές» χώρες, δηλώνει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 11.04.26

Ουκρανικές δυνάμεις καταρρίπτουν ιρανικά drones στη Μέση Ανατολή

«Καταρρίφθηκαν Shahed», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στα drones ιρανικού σχεδιασμού, τα οποία εξουδετέρωσαν ουκρανικές δυνάμεις σε αρκετές χώρες, σύμφωνα με τον ίδιο, της Μέσης Ανατολής.

Σύνταξη
Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 10.04.26

Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο

Πρέπει να ελπίζουμε ότι ο Νετανιάχου δεν μιλά για διαπραγματεύσεις απλώς για να εκπληρώσει μια υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα ενεργεί για να σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός, σημειώνει η Haaretz.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν
Ήξερε τα πάντα 10.04.26

Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεχόταν εκθέσεις και πληροφορίες για το στρατιωτικό δυναμικό του Ιράν και στη συνέχεια τις διαστρέβλωνε. Οι πράκτορες των πιο ακριβοπληρωμένων μυστικών υπηρεσιών μάταια δούλευαν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Εύθραυστη εκεχειρία 11.04.26

Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
