«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 06:00

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε έναν χάος ασταμάτητων προκλητικών και εξωφρενικών δηλώσεων του Ντοναλντ Τραμπ, η δήλωση αυτή πήγε την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ σε νέο επίπεδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Ένα από τα πιο αποπροσανατολιστικά στοιχεία της δημόσιας ρητορικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι το πόσο εύκολα μπορεί να προκαλέσει ταυτόχρονα αίσθημα αναισθητοποίησης και σοκ.

Λέει κάτι εξωφρενικό, η χώρα αποστρέφεται, και στη συνέχεια η ίδια αυτή η αποστροφή αρχίζει να γίνεται οικεία.

Η μελετήτρια της πολιτικής ρητορικής, Stephanie A. (Sam) Martin σε άρθρο του στο The Conversation, υποστηρίζει ότι με την πάροδο του χρόνου αυτός ο ρυθμός προκαλεί τη δική του ζημιά.

Διδάσκει το κοινό να αποδέχεται την παραβίαση.

Αυτό που κάποτε μπορεί να ακουγόταν σαν μια πραγματική πολιτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή μια παραβίαση του συνταγματικού πνεύματος αρχίζει να καταγράφεται ως μια ακόμη μέρα στην αμερικανική πολιτική ζωή.

Ωστόσο, ειδικά η περίοδος των τελευταίων συγκρούσεων με το Ιράν αξίζουν προσοχή.

Γιατί η δημαγωγία του προέδρου των ΗΠΑ πήρε μια πιο σκοτεινή τροπή, σύμφωνα με την Martin.

Επιθέσεις πίσω από την οθόνη

Η ρητορική του Τραμπ για το Ιράν έχει γίνει κάτι περισσότερο από προκλητική. Ξεκινώντας με αναρτήσεις στο Truth Social στις αρχές Απριλίου, έχει χρησιμοποιήσει γλώσσα γεμάτη βρισιές και προσβολές – «Ανοίξτε το γ*μ*μένο στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση» – για να απειλήσει με επιθέσεις στις υποδομές της χώρας.

Προέτρεψε τους Ιρανούς να εξεγερθούν εναντίον της κυβέρνησής τους.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, προειδοποίησε στις 7 Απριλίου, ώρες πριν συμφωνηθεί τελικά η εκεχειρία.

Το Associated Press αντιμετώπισε αυτές τις δηλώσεις ως σημαντική κλιμάκωση στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει σύγκρουσης, και όχι απλώς ως μίας από τις γνωστές υπερβολές του Τραμπ: «Καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στον δεύτερο μήνα της, ο Τραμπ έχει κλιμακώσει τις προειδοποιήσεις του για βομβαρδισμό των υποδομών του Ιράν».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού εξέδωσε επίσης την ασυνήθιστη υπενθύμιση ότι οι κανόνες του πολέμου πρέπει να γίνονται σεβαστοί «με λόγια και πράξεις», υπονοώντας ότι η ίδια η ρητορική είχε γίνει κομμάτι του κινδύνου.

Σε νέα επίπεδα

Αλλά ήταν οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ πραγματικά διαφορετικές από τις πολλές προηγούμενες εκρήξεις του;

Σύμφωνα με την Martin, ήταν.

Για χρόνια, η ρητορική του Τραμπ βασιζόταν σε προσβολές, γελοιοποίηση, απειλές και περιφρόνηση.

Έχει εξευτελίσει τους αντιπάλους του και έχει συμβάλει στη χονδροκοπία των όρων της δημόσιας ζωής.

Αυτό που φαίνεται διαφορετικό στις δηλώσεις του κατά την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου 2026 είναι η κλίμακα της βίας που η γλώσσα του προετοίμασε τον κόσμο να φανταστεί.

Οι δηλώσεις του για το Ιράν ξεπέρασαν τις προσωπικές επιθέσεις ή τον αλαζονικό εθνικισμό και πήραν τον τόνο της συλλογικής τιμωρίας και της καταστροφής ενός πολιτισμού. Το ύφος ήταν γνωστό. Ο ορίζοντας της καταστροφής δεν ήταν.

Η πολιτική του φόβου

Η προεδρική ρητορική έχει να κάνει περισσότερο με την εξουσιοδότηση παρά με την πειθώ.

Οι ηγέτες χωρών δεν αρκούνται στο να επιχειρηματολογούν. Στέλνουν μηνύματα.

Μέσω αυτών των μηνυμάτων, ενημερώνουν το κοινό για το είδος της κατάστασης, τον κίνδυνο που επικρατεί και τις λογικές αντιδράσεις.

Υπό αυτή την έννοια, ο πρόεδρος μπορεί να λειτουργήσει ως ανθρώπινο σημείο εκκίνησης.

Τα λόγια του δίνουν το έναυσμα σε δημοσιογράφους, νομοθέτες, συμμάχους του κόμματος και απλούς υποστηρικτές για το πώς να ταξινομήσουν τα γεγονότα πριν καν τα επεξεργαστεί κανείς πλήρως.

Το έργο του πολιτικού θεωρητικού Corey Robin σχετικά με την πολιτική του φόβου αποτελεί ένα χρήσιμο πρίσμα για την κατανόηση του τι συμβαίνει με τη βίαιη ρητορική του Τραμπ.

Ο φόβος, κατά την άποψη του Robin, δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα που προκύπτει φυσικά ως αντίδραση στον κίνδυνο. Είναι πολιτικά κατασκευασμένος. Η εξουσία διδάσκει στους ανθρώπους τι να φοβούνται, πώς να ονομάζουν τον κίνδυνο και πού να κατευθύνουν την ανησυχία τους.

Η ρητορική είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την εκτέλεση αυτού του έργου.

Έτσι, ένας πρόεδρος δεν περιγράφει απλώς μια απειλή. Της δίνει επίσης μορφή και κλίμακα. Λέει στο κοινό πόσο μεγάλη είναι, πόσο κοντά βρίσκεται και τι είδους αντίδραση θα πρέπει να θεωρείται λογική μπροστά της.

Διαζάζοντας «ανάμεσα στις γραμμές»

Ένα καλό παράδειγμα προέδρου που το έκανε αυτό συνέβη μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν, κατά την επίσκεψή του στο σημείο μηδέν στη Νέα Υόρκη, ο Τζορτζ Μπους είπε: «Σας ακούω. Ο υπόλοιπος κόσμος σας ακούει. Και αυτοί που κατέστρεψαν αυτά τα κτίρια θα μας ακούσουν όλους σύντομα».

Με αυτή τη φράση, ο Μπους αναγνώρισε τη σοβαρότητα του συμβάντος, αλλά υποσχέθηκε επίσης να αντεπιτεθεί και να αποδώσει δικαιοσύνη στους τρομοκράτες.

Όσον αφορά δηλώσεις όπως αυτές που έκανε πρόσφατα ο Τραμπ για το Ιράν, η ανησυχία δεν είναι ότι ο πρόεδρος είπε κάτι ακραίο.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη ανησυχία έγκειται στο τι επιφέρει η επαναλαμβανόμενη χρήση ακραίας γλώσσας στην ατμόσφαιρα στην οποία διαμορφώνεται η κρίση.

Η πολιτική υπερβολή χαμηλώνει το όριο του τι μπορεί το κοινό να φανταστεί ως νόμιμο, ως επιτρεπτό.

Τα λόγια του προέδρου και οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δοκιμάζουν αν το κοινό θα συνεχίσει να θεωρεί τέτοια γλώσσα ως υπερβολική, ή αν θα την απορροφήσει ως μια ακόμη σκληρή διαπραγματευτική τακτική.

Διαμορφώνοντας την πραγματικότητα

Η προεδρική ρητορική έχει σημασία για λόγους που υπερβαίνουν την πειθώ ή το ύφος.

Βοηθά στη διαμόρφωση της πραγματικότητας. Λέει στο κοινό τι είναι σοβαρό, ποιος είναι επικίνδυνος, ποιανού η ταλαιπωρία μετράει και ποιες μορφές βίας μπορούν να περιγραφούν ως απαραίτητες.

Οι άνθρωποι αρχίζουν να αμφιβάλλουν για τις δικές τους αντιδράσεις. Σίγουρα αυτό είναι αποτρόπαιο, μπορεί να σκέφτονται, αλλά επίσης, κατά κάποιον τρόπο, αυτό είναι που κάνει πάντα.

Αυτό το διπλό συναίσθημα αποτελεί μέρος της βλάβης. Μια κατεστραμμένη βάση καθιστά πιο δύσκολη την αναγνώριση και την κρίση μιας σοβαρής κλιμάκωσης.

Ο αποπροσανατολισμός και η αποστροφή που βίωσαν τόσοι πολλοί άνθρωποι ως αντίδραση στις βροντερές, βίαιες διακηρύξεις του Τραμπ είναι σημαντικά. Ακόμη και μετά από χρόνια διάβρωσης αυτού που θεωρούνταν φυσιολογικό, ορισμένα όρια παραμένουν ορατά.

Το να δίνουμε προσοχή τώρα δεν σημαίνει να προσποιούμαστε ότι ο Τραμπ έχει ξαφνικά γίνει κάποιος άλλος.

Σημαίνει να αναγνωρίζουμε πιο καθαρά τι έχει διδάξει η προεδρία του στο κοινό να θεωρεί ως πιθανό και αποδεκτό.

Η πιο σοβαρή βλάβη μπορεί να έγκειται όχι μόνο σε αυτό που ακολουθεί μια τέτοια ρητορική, αλλά στον κόσμο που βοηθά να προετοιμάσει τους ανθρώπους να αποδεχτούν.

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο "sugarcoating" και το "saltcoating"

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Εκτόξευση ρουκετών 10.04.26

Σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Σύνταξη
Ιράκ: Ρηματική διαμαρτυρία επέδωσαν οι ΗΠΑ στον ιρακινό πρεσβευτή
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 10.04.26

Ρηματική διαμαρτυρία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Οι ΗΠΑ επέδωσαν ρηματική διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ιράκ, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

Κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα ανακοινώνει και ο Ζελένσκι

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Σύνταξη
Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις
Κόσμος 09.04.26

Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις

O ανώτατος ηγέτης της Τεχεράνης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απευθύνθηκε με μήνυμά του στον λαό του Ιράν για τις 40 ημέρες από την δολοφονία του πατέρα του και τον σοβαρό τραυματισμό του

Σύνταξη
Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά
Κόσμος 09.04.26

Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά

Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Σύνταξη
Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία
Κόσμος 09.04.26

Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία

Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Σύνταξη
Βηθλεέμ: Πού βρίσκεται η γενέτειρα του Ιησού και του Δαβίδ;
Γεωγραφική θέση 09.04.26

Βηθλεέμ: Πού βρίσκεται η γενέτειρα του Ιησού και του Δαβίδ;

Η Βηθλεέμ, αιώνιο σύμβολο πίστης και κοιτίδα δύο εκ των σπουδαιότερων μορφών της βιβλικής ιστορίας, στέκει ως ένας ζωντανός τόπος όπου η αρχαιότητα συναντά την περίπλοκη σύγχρονη γεωπολιτική.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Με ελαφριά άνοδο ανοίγει η τιμή του WTI

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Σύνταξη
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Σύνταξη
Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)
Europa League 09.04.26

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η ‘Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Βάιος Μπαλάφας
Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

