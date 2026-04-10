«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας

Ένα από τα πιο αποπροσανατολιστικά στοιχεία της δημόσιας ρητορικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι το πόσο εύκολα μπορεί να προκαλέσει ταυτόχρονα αίσθημα αναισθητοποίησης και σοκ.

Λέει κάτι εξωφρενικό, η χώρα αποστρέφεται, και στη συνέχεια η ίδια αυτή η αποστροφή αρχίζει να γίνεται οικεία.

Η μελετήτρια της πολιτικής ρητορικής, Stephanie A. (Sam) Martin σε άρθρο του στο The Conversation, υποστηρίζει ότι με την πάροδο του χρόνου αυτός ο ρυθμός προκαλεί τη δική του ζημιά.

Διδάσκει το κοινό να αποδέχεται την παραβίαση.

Αυτό που κάποτε μπορεί να ακουγόταν σαν μια πραγματική πολιτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή μια παραβίαση του συνταγματικού πνεύματος αρχίζει να καταγράφεται ως μια ακόμη μέρα στην αμερικανική πολιτική ζωή.

Ωστόσο, ειδικά η περίοδος των τελευταίων συγκρούσεων με το Ιράν αξίζουν προσοχή.

Γιατί η δημαγωγία του προέδρου των ΗΠΑ πήρε μια πιο σκοτεινή τροπή, σύμφωνα με την Martin.

Επιθέσεις πίσω από την οθόνη

Η ρητορική του Τραμπ για το Ιράν έχει γίνει κάτι περισσότερο από προκλητική. Ξεκινώντας με αναρτήσεις στο Truth Social στις αρχές Απριλίου, έχει χρησιμοποιήσει γλώσσα γεμάτη βρισιές και προσβολές – «Ανοίξτε το γ*μ*μένο στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση» – για να απειλήσει με επιθέσεις στις υποδομές της χώρας.

Προέτρεψε τους Ιρανούς να εξεγερθούν εναντίον της κυβέρνησής τους.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, προειδοποίησε στις 7 Απριλίου, ώρες πριν συμφωνηθεί τελικά η εκεχειρία.

Το Associated Press αντιμετώπισε αυτές τις δηλώσεις ως σημαντική κλιμάκωση στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει σύγκρουσης, και όχι απλώς ως μίας από τις γνωστές υπερβολές του Τραμπ: «Καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στον δεύτερο μήνα της, ο Τραμπ έχει κλιμακώσει τις προειδοποιήσεις του για βομβαρδισμό των υποδομών του Ιράν».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού εξέδωσε επίσης την ασυνήθιστη υπενθύμιση ότι οι κανόνες του πολέμου πρέπει να γίνονται σεβαστοί «με λόγια και πράξεις», υπονοώντας ότι η ίδια η ρητορική είχε γίνει κομμάτι του κινδύνου.

🚨🇮🇷 BREAKING: President Trump warns “a whole civilisation will die tonight” if Iran fails to reach a deal before the 8pm deadline pic.twitter.com/Agq52n6dDS — Politics Global (@PolitlcsGlobal) April 7, 2026

Σε νέα επίπεδα

Αλλά ήταν οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ πραγματικά διαφορετικές από τις πολλές προηγούμενες εκρήξεις του;

Σύμφωνα με την Martin, ήταν.

Για χρόνια, η ρητορική του Τραμπ βασιζόταν σε προσβολές, γελοιοποίηση, απειλές και περιφρόνηση.

Έχει εξευτελίσει τους αντιπάλους του και έχει συμβάλει στη χονδροκοπία των όρων της δημόσιας ζωής.

Αυτό που φαίνεται διαφορετικό στις δηλώσεις του κατά την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου 2026 είναι η κλίμακα της βίας που η γλώσσα του προετοίμασε τον κόσμο να φανταστεί.

Οι δηλώσεις του για το Ιράν ξεπέρασαν τις προσωπικές επιθέσεις ή τον αλαζονικό εθνικισμό και πήραν τον τόνο της συλλογικής τιμωρίας και της καταστροφής ενός πολιτισμού. Το ύφος ήταν γνωστό. Ο ορίζοντας της καταστροφής δεν ήταν.

Η πολιτική του φόβου

Η προεδρική ρητορική έχει να κάνει περισσότερο με την εξουσιοδότηση παρά με την πειθώ.

Οι ηγέτες χωρών δεν αρκούνται στο να επιχειρηματολογούν. Στέλνουν μηνύματα.

Μέσω αυτών των μηνυμάτων, ενημερώνουν το κοινό για το είδος της κατάστασης, τον κίνδυνο που επικρατεί και τις λογικές αντιδράσεις.

Υπό αυτή την έννοια, ο πρόεδρος μπορεί να λειτουργήσει ως ανθρώπινο σημείο εκκίνησης.

Τα λόγια του δίνουν το έναυσμα σε δημοσιογράφους, νομοθέτες, συμμάχους του κόμματος και απλούς υποστηρικτές για το πώς να ταξινομήσουν τα γεγονότα πριν καν τα επεξεργαστεί κανείς πλήρως.

Το έργο του πολιτικού θεωρητικού Corey Robin σχετικά με την πολιτική του φόβου αποτελεί ένα χρήσιμο πρίσμα για την κατανόηση του τι συμβαίνει με τη βίαιη ρητορική του Τραμπ.

Ο φόβος, κατά την άποψη του Robin, δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα που προκύπτει φυσικά ως αντίδραση στον κίνδυνο. Είναι πολιτικά κατασκευασμένος. Η εξουσία διδάσκει στους ανθρώπους τι να φοβούνται, πώς να ονομάζουν τον κίνδυνο και πού να κατευθύνουν την ανησυχία τους.

Η ρητορική είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την εκτέλεση αυτού του έργου.

Έτσι, ένας πρόεδρος δεν περιγράφει απλώς μια απειλή. Της δίνει επίσης μορφή και κλίμακα. Λέει στο κοινό πόσο μεγάλη είναι, πόσο κοντά βρίσκεται και τι είδους αντίδραση θα πρέπει να θεωρείται λογική μπροστά της.

Διαζάζοντας «ανάμεσα στις γραμμές»

Ένα καλό παράδειγμα προέδρου που το έκανε αυτό συνέβη μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν, κατά την επίσκεψή του στο σημείο μηδέν στη Νέα Υόρκη, ο Τζορτζ Μπους είπε: «Σας ακούω. Ο υπόλοιπος κόσμος σας ακούει. Και αυτοί που κατέστρεψαν αυτά τα κτίρια θα μας ακούσουν όλους σύντομα».

Με αυτή τη φράση, ο Μπους αναγνώρισε τη σοβαρότητα του συμβάντος, αλλά υποσχέθηκε επίσης να αντεπιτεθεί και να αποδώσει δικαιοσύνη στους τρομοκράτες.

Όσον αφορά δηλώσεις όπως αυτές που έκανε πρόσφατα ο Τραμπ για το Ιράν, η ανησυχία δεν είναι ότι ο πρόεδρος είπε κάτι ακραίο.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη ανησυχία έγκειται στο τι επιφέρει η επαναλαμβανόμενη χρήση ακραίας γλώσσας στην ατμόσφαιρα στην οποία διαμορφώνεται η κρίση.

Η πολιτική υπερβολή χαμηλώνει το όριο του τι μπορεί το κοινό να φανταστεί ως νόμιμο, ως επιτρεπτό.

Τα λόγια του προέδρου και οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δοκιμάζουν αν το κοινό θα συνεχίσει να θεωρεί τέτοια γλώσσα ως υπερβολική, ή αν θα την απορροφήσει ως μια ακόμη σκληρή διαπραγματευτική τακτική.

Διαμορφώνοντας την πραγματικότητα

Η προεδρική ρητορική έχει σημασία για λόγους που υπερβαίνουν την πειθώ ή το ύφος.

Βοηθά στη διαμόρφωση της πραγματικότητας. Λέει στο κοινό τι είναι σοβαρό, ποιος είναι επικίνδυνος, ποιανού η ταλαιπωρία μετράει και ποιες μορφές βίας μπορούν να περιγραφούν ως απαραίτητες.

Οι άνθρωποι αρχίζουν να αμφιβάλλουν για τις δικές τους αντιδράσεις. Σίγουρα αυτό είναι αποτρόπαιο, μπορεί να σκέφτονται, αλλά επίσης, κατά κάποιον τρόπο, αυτό είναι που κάνει πάντα.

Αυτό το διπλό συναίσθημα αποτελεί μέρος της βλάβης. Μια κατεστραμμένη βάση καθιστά πιο δύσκολη την αναγνώριση και την κρίση μιας σοβαρής κλιμάκωσης.

Ο αποπροσανατολισμός και η αποστροφή που βίωσαν τόσοι πολλοί άνθρωποι ως αντίδραση στις βροντερές, βίαιες διακηρύξεις του Τραμπ είναι σημαντικά. Ακόμη και μετά από χρόνια διάβρωσης αυτού που θεωρούνταν φυσιολογικό, ορισμένα όρια παραμένουν ορατά.

Το να δίνουμε προσοχή τώρα δεν σημαίνει να προσποιούμαστε ότι ο Τραμπ έχει ξαφνικά γίνει κάποιος άλλος.

Σημαίνει να αναγνωρίζουμε πιο καθαρά τι έχει διδάξει η προεδρία του στο κοινό να θεωρεί ως πιθανό και αποδεκτό.

Η πιο σοβαρή βλάβη μπορεί να έγκειται όχι μόνο σε αυτό που ακολουθεί μια τέτοια ρητορική, αλλά στον κόσμο που βοηθά να προετοιμάσει τους ανθρώπους να αποδεχτούν.