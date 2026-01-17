newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για τη «νίκη» του Τραμπ – «Δεν μπορεί να γίνει επανάληψη της Βενεζουέλας»
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 12:03

Ιράν: Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για τη «νίκη» του Τραμπ – «Δεν μπορεί να γίνει επανάληψη της Βενεζουέλας»

Διπλωματία ή πόλεμος; - Οι ΗΠΑ δεν έχουν εύκολες επιλογές στο Ιράν εφόσον δεν θέλουν να εμπλακούν σε μακροπρόθεσμη βάση

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Spotlight

«Κανείς δεν με έπεισε, εγώ έπεισα τον εαυτό μου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή για την αναστολή της επίθεσης στο Ιράν, εν μέσω αναφορών ότι δέχτηκε προτροπές τόσο από τα αραβικά καθεστώτα όσο και από το Ισραήλ – για διαφορετικούς λόγους – να αποφύγει ή να καθυστερήσει το χτύπημα.

Η επιλογή στρατιωτικής επέμβασης παραμένει στο τραπέζι καθώς πέρα από τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που δηλώνουν ότι «όλα είναι ανοιχτά» οι ΗΠΑ μετακινούν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Το παρασκήνιο της απόφασης Τραμπ να κάνει πίσω – άγνωστο για πόσο – από το σχέδιο για επίθεση, εμπλουτίζεται καθημερινά με νέα δημοσιεύματα που επικαλούμενα πηγές με γνώση της κατάστασης προσπαθούν να αναλύσουν ή να μαντέψουν τις επόμενες κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών ΜΜΕ τα αραβικά καθεστώτα της περιοχής προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι μία επίθεση στο Ιράν κινδυνεύει να οδηγήσει σε ευρύτερη ανάφλεξη και καλό θα ήταν να την αποφύγει.

Το Ισραήλ από την άλλη φαίνεται να ζήτησε από τον αμερικανό πρόεδρο να καθυστερήσει την επίθεση αφενός για να μπορέσει το ίδιο να προετοιμαστεί απέναντι σε πιθανά ιρανικά χτυπήματα και αφετέρου γιατί το φερόμενο αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε πλήγματα σε δυνάμεις ασφαλείας, κάτι που το Τελ Αβίβ θεωρεί ότι δεν θα ήταν αρκετό για να οδηγήσει στην αποδυνάμωση του καθεστώτος.

Χαμηλοί τόνοι

Σε επίπεδο ρητορικής οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο. Ο αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, σε συνέδριο του Ισραηλινο-Αμερικανικού Συμβουλίου δήλωσε ότι ελπίζει σε επίτευξη διπλωματικής λύσης με το Ιράν.

Η Τεχεράνη από τη μεριά της συνεχίζει να δηλώνει ότι είναι πρόθυμη για διάλογο και για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, διατηρώντας ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ζήτησε κατά τη συνομιλία του με τον Γουίτκοφ την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι ελπίζει ότι θα είναι δυνατή η επίτευξη διπλωματικής λύσης με το Ιράν και σημείωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου και το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, το απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και το δίκτυο των «πληρεξουσίων του» στην περιοχή.

Η οικονομία του Ιράν «σκοντάφτει», είπε ο Γουίτκοφ, και αν η Τεχεράνη θέλει να το αλλάξει αυτό και να επιστρέψει στην κοινότητα των εθνών, μπορεί να το πετύχει μέσω της διπλωματίας. «Η εναλλακτική λύση θα είναι κακή».

Στις ΗΠΑ ο αρχηγός της Μοσάντ

Μία μέρα μετά ο αρχηγός της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον Γουίτκοφ για να συζητήσουν για το Ιράν. Η ισραηλινή κυβέρνηση ανησυχεί ότι οι Ιρανοί θα χρησιμοποιήσουν πιθανές διαπραγματεύσεις για να κερδίσουν χρόνο από την πίεση των ΗΠΑ.

Ακόμα κι αν ο Τραμπ επιδιώξει όντως κάποια διαπραγμάτευση με το Ιράν, και δεν πρόκειται για μπλόφα, αναλυτές επιμένουν ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει λευκός καπνός καθώς οι απαιτήσεις των ΗΠΑ δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές στο σύνολό τους από την Τεχεράνη.

Από την άλλη ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι επιδιώκει με την άσκηση ωμής βίας να προωθεί τους πολιτικούς του στόχους

Έχει καυχηθεί για τη δολοφονία του ηγέτη του ISIS (ISIS) Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι το 2019, τη δολοφονία του Σουλεϊμανί και τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν πέρυσι. Μόλις αυτόν τον μήνα, διέταξε την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Στιγμιότυπο από διαδήλωση στις ΗΠΑ εναντίον της ICE

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι οι πιθανότητες του Τραμπ για μια γρήγορη επιχειρησιακή νίκη στο Ιράν είναι ελάχιστες.

«Αυτή η κατάσταση δεν είναι Βενεζουέλα», είπε η Μπάρμπαρα Σλάβιν, διακεκριμένη συνεργάτιδα στο think tank Stimson Center που ανέφερε ακόμα ότι «όλες οι επιλογές μοιάζουν αρκετά τρομερές».

«Εδώ δεν πρόκειται για μία και έξω. Δεδομένων όλων των άλλων κρίσεων – πολλές από τις οποίες προκλήθηκαν από τις ίδιες τις ΗΠΑ – που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, θα ήθελε πράγματι μία τεράστια κρίση στη Μέση Ανατολή αφού έχει αποκλείσει επανειλημμένα τέτοιου είδους περιπέτειες;» διερωτήθηκε η Σλάβιν.

«Μπορεί να «έχει ζεσταθεί» από τη Βενεζουέλα, αλλά αυτό δεν μπορεί να αναπαραχθεί στο Ιράν με τον ίδιο τρόπο και θα απαιτούσε τεράστια ποσότητα στρατιωτικής δύναμης», δήλωσε η Τρίτα Πάρσι, εκτελεστική αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Quincy, ένα think tank που επικεντρώνεται στη διπλωματία.

Πόσο μάλλον όταν ακόμα και στη Βενεζουέλα που απήγαγε τον Μαδούρο και τη γυναίκα του, δεν έχει καταφέρει να βάλει σε εφαρμογή τα σχέδιά του για την επόμενη μέρα.

Πώς μπορεί να αντιδράσει το Ιράν

Μετά τις επιθέσεις του Ιουνίου 2025 εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν συγκρατημένη. Οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν – με προειδοποίηση- μια ομοβροντία πυραύλων στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, η οποία φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα, σε μια επίθεση που δεν προκάλεσε θύματα.

Αλλά η Πάρσι είπε ότι οι ιρανικές αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν θα ανεχθούν πλέον επιθέσεις για να αποφύγουν μια μεγάλη αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον.

«Παρόλο που θα είναι πολύ άσχημα για αυτούς, φυσικά, το μέτρημα της επιτυχίας για τον Τραμπ και το μέτρημα της επιτυχίας για το Ιράν μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά», είπε.

«Ο Τραμπ μπορεί να χρειαστεί να καταστρέψει ολόκληρο το κράτος. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι. Απλώς πρέπει να βεβαιωθούν ότι θα καταστρέψουν την προεδρία του Τραμπ πριν χάσουν έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η αύξηση του πληθωρισμού παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, θα μπορούσαν να είναι αρκετές για να καταστρέψουν την προεδρία του Τραμπ».

Ο Ναϊσάν Ραφάτι, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν στο think tank International Crisis Group, δήλωσε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι ήταν πρόθυμοι να ανεχθούν τόσο τη δολοφονία του Σουλεϊμανί όσο και τα χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις λόγω της περιορισμένης φύσης των επιθέσεων.

Αλλά τώρα, λέει, θα πρέπει να αντιδράσουν καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη αμφισβήτηση από το εσωτερικό, ενώ η αδυναμία του καθεστώτος να αμυνθεί μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις πριν από κάποιους μήνες έχουν πλήξει το γόητρο και την αξιοπιστία της διοίκησης.

Τα εμπόδια του Τραμπ

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ τώρα, όπως και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, είναι ότι οι κινήσεις του μπορεί να οδηγήσουν σε χάος που δεν θα άφηνε τις ΗΠΑ ανεπηρέαστες.

Τη στιγμή που θέλει να διοικήσει, όπως λέει, τη Βενεζουέλα, να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, να προεδρεύσει στη Γάζα, βάζει στο στόχαστρο και το Ιράν ενώ στις ΗΠΑ η οργή απέναντι στην κυβέρνηση αυξάνεται με διαδηλώσεις στους δρόμους. Στις δημοσκοπήσεις οι επιλογές του προέδρου γίνονται όλο και λιγότερο δημοφιλείς, καθώς η πλειοψηφία δηλώνει αντίθετη.

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 ο Τραμπ δεν φοβάται μόνο ότι θα τις χάσει άλλα όπως είπε ο ίδιος ότι εάν ηττηθεί θα τον στείλουν φυλακή. Για τη νίκη που λέει ότι θέλει στο Ιράν, όπως παντού αλλού, δεν υπάρχει εύκολος δρόμος.

Το κοινωνικό συμβόλαιο στο Ιράν έχει διαρραγεί

Τα πράγματα δεν είναι εύκολα ούτε για το ιρανικό καθεστώς που όπως επισημαίνουν αναλυτές έχει χάσει τη νομιμοποίησή του μετά την άγρια και αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων.

Η ορμή της εξέγερσης που συγκλονίζει το Ιράν και ξεκίνησε από τμήματα που θεωρούνταν στηρίγματα του καθεστώτος, όπως οι παζαρίτες της Τεχεράνης, για να απλωθεί σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας σε όλη τη χώρα φαίνεται να έχει καμφθεί τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της θανατηφόρας καταστολής με αναφορές να κάνουν λόγο για χιλιάδες θύματα.

Ιρανοί ψάχνουν συγγενείς τους ανάμεσα στα θύματα από τις διαδηλώσεις MEK/The Media Express/SIPA/Shutterstock

Οι απειλές του Τραμπ για επέμβαση και η υποτιθέμενη στήριξή του στα δικαιώματα των διαδηλωτών φαίνεται πως ενδυνάμωσαν προσωρινά το καθεστώς του Ιράν που επιχείρησε να φανεί ως υπερασπιστής του έθνους και να εντείνει την προπαγάνδα για υποκινούμενες από τον εχθρό διαδηλώσεις.

Οι ειδικοί λένε ότι οι τελευταίες διαμαρτυρίες έχουν δείξει ότι το κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του λαού της έχει διαρραγεί ανεπανόρθωτα.

Το κράτος όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να προστατεύσει τους πολίτες του από ξένες επιθέσεις, να προσφέρει αναχώματα απέναντι στην οικονομική κρίση που έχει επιδεινωθεί από τις δυτικές κυρώσεις, ή να επιτρέψει πολιτική και κοινωνική ελευθερία, αλλά έχει επίσης επανειλημμένα επιδείξει την προθυμία του να χρησιμοποιήσει βάναυση βία για να τους φιμώσει.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, CNN, Axios

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει
The Economist 17.01.26

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν υπό την πίεση της καταστολής και τον φόβο για το μέλλον. Και την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης ίσως γεννά περισσότερους κινδύνους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες
«Καπνισμένα» βραβεία 17.01.26

Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες

Η ιστορία δείχνει ότι η περίφημη Επιτροπή των Σουηδών έχει φροντίσει ώστε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα η πλάση να γεμίσει φιλοπόλεμους ή το λιγότερο αμφιλεγόμενους νομπελίστες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο
Βενεζουέλα 17.01.26

Η Ροδρίγκες παίρνει το κεφάλι του υπουργού Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας της Βενεζουέλας, που θεωρείτο από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο και πως βρισκόταν πίσω από τις δραστηριότητες της China Concord.

Σύνταξη
Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit
Palestine Action 17.01.26

Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit

Οι τρεις φυλακισμένοι απεργοί πείνας της Palestine Action σταμάτησαν την απεργία τους μετά την απόρριψη από πλευράς κυβέρνησης συμβολαίου ύψους δύο δισ. λιρών προς την Elbit Systems

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν δεν είναι πλέον προσκεκλημένο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια
Ακύρωση προσκλήσεων 17.01.26

«Πόρτα» στο Ιράν από τη Διάσκεψη του Μονάχου

«Πριν μερικές εβδομάδες, απευθύνθηκε πρόσκληση σε αντιπροσώπους της κυβέρνησης του Ιράν», αλλά «υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων, η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια» τις ακύρωσε.

Σύνταξη
Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους [Βίντεο]
Πρόληψη 17.01.26 Upd: 01:09

Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπερασπίστηκε το έργο της μεξικανικής πλευράς για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ζητώντας από τις ΗΠΑ να μειώσουν τον εθισμό και την ζήτηση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
Στην Πιερία 17.01.26

Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή

Το έγκλημα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
«Πολιτικό big bang» 17.01.26 Upd: 12:06

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον

Η Θεσσαλονίκη ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τον απόπλου από το Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα και ενδιάμεσο προορισμό την Πάτρα ο πρωθυπουργός που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια μιλά στο «Ολύμπιον» για το βιβλίο του, την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το μεγάλο διακύβευμα σήμερα. To in στην παρουσίαση.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»
Euroleague 17.01.26

Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας εξαπέλυσε τα βέλη του για το NBA Europe τονίζοντας ότι δεν είναι βέβαιος για την προοπτική της διοργάνωσης και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
Και στην Αττική Οδό 17.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων - Πώς και πού θα εφαρμοστούν

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Η ανθρώπινη πλευρά του Μάρκο φαν Μπάστεν: όταν η αγάπη μπαίνει πάνω από τα φώτα
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η ανθρώπινη πλευρά του Μάρκο φαν Μπάστεν: όταν η αγάπη μπαίνει πάνω από τα φώτα

Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν δεν απασχολεί την επικαιρότητα για κάποιο γκολ, μια ανάλυση ή μια τηλεοπτική ατάκα, αλλά για μια βαθιά ανθρώπινη απόφαση: να αποσυρθεί προσωρινά από την τηλεόραση για να σταθεί δίπλα στη σύζυγό του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ
25ετής διαπραγμάτευση 17.01.26

Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Mercosur και ΕΕ πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ - Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα θα την υπογράψουν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης

Σύνταξη
«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη

«Με χαρά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό», τόνισε

Σύνταξη
Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours
English edition 17.01.26

Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours

Special rules also apply to STOCK and OUTLET stores, which must clearly display the original price—crossed out—and the new reduced price, ensuring consumers can easily distinguish between the two.

Σύνταξη
«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» – Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»
Χρόνος 17.01.26

«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» - Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»

Η Κιμ Αλέξις, από τη Νέα Υόρκη, ήταν τακτική παρουσία στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue στη δεκαετία του 1980. Φωτογραφήθηκε επίσης για τα περιοδικά Vogue και Cosmopolitan, καθώς περπατούσε στις πασαρέλες για τους Gucci και Ralph Lauren.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;
Εργασιακό πρωτόκολο 17.01.26

Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;

«Είμαι Gen Z και φοράω ακουστικά στη δουλειά. Το αφεντικό μου λέει ότι είναι αντικοινωνικό. Τι να κάνω;». Αντίστοιχες ερωτήσεις αφθονούν σε διαδικτυακά φόρα. Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο