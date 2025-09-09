Μεξικό: Τρένο παρέσυρε διώροφο λεωφορείο – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες (συγκλονιστικά βίντεο)
Διώροφο λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία στο Μεξικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο.
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε σήμερα διώροφο λεωφορείο, βορειοδυτικά της μεξικανικής πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Βίντεο δείχνουν πως ο οδηγός του λεωφορείου επιχείρησε απερίσκεπτο ελιγμό σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση
A train slammed into a double-deck bus northwest of Mexico City early Monday, killing at least eight people and injuring 45, authorities said. – AP pic.twitter.com/q1g9Rx4CKS
— Open Source Intel (@Osint613) September 8, 2025
Επτά γυναίκες και τρία παιδιά βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας του Μεξικού.
🚨A train collided with a double-deck bus in #Mexico in the municipality of #Atlacomulco, killing at least 8 people and injuring 45. pic.twitter.com/2obyloGGXv
— Jahangir (@jahangir_sid) September 8, 2025
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία, σε βιομηχανική ζώνη που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ατλακομούλκο (115 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού).
A freight train slammed into a double-decker bus in Atlacomulco, Mexico, on Monday, killing at least eight people and injuring dozens more, officials said. The collision took place at an industrial rail crossing with no gates or warning signals. Officials are investigating the… pic.twitter.com/S3Y7WRej8o
— CBS News (@CBSNews) September 8, 2025
Αναπόφευκτη σύγκρουση
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πως ο οδηγός του λεωφορείου επιχείρησε απερίσκεπτο ελιγμό, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.
9 muertos y 45 heridos dejó esta mañana el impacto de un tren contra un autobus de pasajeros en Atlacomulco. #PandaNews pic.twitter.com/dl88h02cPH
— Panda del Amor (@PandaDelAmor19) September 8, 2025
▶️ Tren arrolla autobús de pasajeros en Atlacomulco, Edomex, y deja 10 personas fallecidas y 41 lesionados; el conductor del bus fue detenido, aclara Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Edomex
📺 La información con @Carloszup en #MILENIODelMedioDía pic.twitter.com/twVv2Owsxz
— Milenio (@Milenio) September 8, 2025
Πηγή: ΑΠΕ
