Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον εκτροχιασμό της πολυμερούς φορολογικής συνεργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου προγράμματος για την αντικατάσταση της δημοκρατικής διακυβέρνησης με την καταναγκαστική διακυβέρνηση από τους εξαιρετικά πλούσιους – ή αυτό που ονομάζουμε «Καισαρισμό» του 21ου αιώνα. Επομένως, οποιαδήποτε στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του προγράμματος πρέπει να αναγνωρίσει ότι η φορολόγηση του ακραίου πλούτου είναι απαραίτητη προκειμένου να διαδωθεί η δημοκρατία.

Ευτυχώς, υπήρξε κάποια πρόοδος εδώ. Η Αφρικανική Ένωση συνεχίζει να υπερασπίζεται τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή φορολογική συνεργασία. Η Κολομβία, η Βραζιλία, η Ισπανία και η Τυνησία έχουν εφαρμόσει προοδευτικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις. το γαλλικό κοινό έχει σηματοδοτήσει την ισχυρή υποστήριξη για έναν φόρο 2% στους εξαιρετικά πλούσιους, ενώ μια προτεινόμενη πρωτοβουλία ψηφοφορίας στην Καλιφόρνια θα θεσπίσει εφάπαξ φόρο 5% στην καθαρή περιουσία των δισεκατομμυριούχων.

Ωστόσο, η φορολογική δικαιοσύνη εξακολουθεί να αμφισβητείται έντονα. Στις διαπραγματεύσεις του ΟΟΣΑ/G20 για το Περιεκτικό Πλαίσιο στις αρχές Ιανουαρίου, περισσότερες από 145 χώρες συμφώνησαν να δώσουν στις μεγάλες πολυεθνικές των ΗΠΑ δωρεάν «πάσο». Έχοντας τεθεί σε κίνδυνο από τις ανισορροπίες εξουσίας από την αρχή, η διαδικασία του ΟΟΣΑ/G20 ήταν εύκολο να αμφισβητηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά από εντατικό lobbying από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλες αμερικανικές εταιρείες ενέργειας, τεχνολογίας και φαρμακευτικών εταιρειών εξασφάλισαν σαρωτικές εξαιρέσεις από τον παγκόσμιο ελάχιστο φόρο 15% που είχε συμφωνηθεί το 2021, μετά από μια δεκαετία επίπονων διαπραγματεύσεων.

Ο ρόλος της διακυβέρνησης Τραμπ στην υπονόμευση της συμφωνίας

Φυσικά, το πλαίσιο του ΟΟΣΑ/G20 δεν μπορούσε να δηλώσει ανοιχτά την παράδοσή του. Αντίθετα, ξαφνικά «ανακάλυψε» ότι το υπάρχον φορολογικό καθεστώς των ΗΠΑ είναι ισοδύναμο με τον δεύτερο πυλώνα της αρχικής συμφωνίας, υπονοώντας ότι σε άλλες χώρες απαγορεύεται να επιβάλλουν πρόσθετους φόρους σε πολυεθνικές με έδρα τις ΗΠΑ.

Αλλά και τα δύο δεν είναι τα ίδια, επισημαίνει ο γνωστός οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς, εξηγώντας πως ο παγκόσμιος ελάχιστος φόρος εφαρμόζει έναν υπολογισμό ανά χώρα για τον προσδιορισμό του ποσού, ενώ οι κανόνες των ΗΠΑ ισχύουν για τα συνολικά ξένα κέρδη των πολυεθνικών με έδρα την Αμερική. Το τελευταίο επιτρέπει στις εταιρείες να αντισταθμίζουν τους υψηλούς φόρους που καταβάλλονται σε ορισμένες χώρες έναντι των μηδενικών φόρων που καταβάλλονται σε άλλες, αποκαθιστώντας έτσι τα πλεονεκτήματα των δικαιοδοσιών με μηδενικό φόρο.

Όχι μόνο αυτή η νέα συμφωνία υπονομεύει θεμελιωδώς την αρχή ότι οι πολυεθνικές πρέπει να πληρώνουν έναν ελάχιστο συντονισμένο φορολογικό συντελεστή όπου κι αν δραστηριοποιούνται, αλλά παρέχει επίσης στις πολυεθνικές με έδρα τις ΗΠΑ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων πολυεθνικών, οι οποίες εξακολουθούν να υπόκεινται στον παγκόσμιο ελάχιστο φόρο 15%.

Ο μηχανισμός αυτής της συνθηκολόγησης ήταν αποκαλυπτικός. Υπό την απειλή αντιποίνων από τις ΗΠΑ, οι ηγέτες της G7 προ-διαπραγματεύτηκαν τους νέους όρους τον Ιούνιο και τα μέλη του «Inclusive Framework» τους σφράγισαν τον περασμένο μήνα για να αποφύγουν άλλη μια μάχη με τον Τραμπ.

Οι χώρες που φορολογούν τον ακραίο πλούτο

Όπως είχε προειδοποιήσει ο Oswald Spengler πριν από έναν αιώνα για την κατάρρευση της δημοκρατίας και την άνοδο του Καισαρισμού, «οι δυνάμεις της δικτατορικής χρηματοοικονομικής» διαλύουν το ρυθμιστικό κράτος και την πολυμέρεια. Η επιθετική νεομερκαντιλιστική στρατηγική του Τραμπ – η μονομερής κήρυξη τιμωρητικών δασμών, η απειλή και η επιβολή αποκλεισμών, η απαγωγή εθνικών ηγετών, η χρήση αεροπλανοφόρων όπως ιδιωτικά πλοία και η πρόταση «συμβουλίων ειρήνης» που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του αποικιακού ελέγχου – παρακάμπτει τους υπάρχοντες διεθνείς θεσμούς όπου μπορεί. Ο στόχος είναι να κατακτηθούν πόροι και να αποτραπεί η πρόσβαση σε αυτούς από αντιπάλους όπως η Κίνα.

Για να γίνει αυτό αντιληπτό, αρκεί να σκεφτεί κανείς την οικονομική ανάκαμψη της Βραζιλίας υπό τον πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβαμ την ισχυρή ανάπτυξη της Ισπανίας υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ή την ανάπτυξη της Κολομβίας από την εισαγωγή των προοδευτικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων από τον πρώην υπουργό Οικονομικών Χοσέ Αντόνιο Οκάμπο. Αυτές οι κυβερνήσεις στάθηκαν απέναντι στον Τραμπ και ηγούνται ενός παγκόσμιου δημοκρατικού αντι-αντιδραστικού συνασπισμού. Η επιτυχία τους παρέχει ισχυρά εμπειρικά στοιχεία ότι οι προοδευτικές δημοσιονομικές πολιτικές και η ενισχυμένη κρατική ικανότητα συσχετίζονται με θετικούς οικονομικούς δείκτες και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Κάτι αλλάζει στην Ευρώπη

Πολλοί στην Ευρώπη άρχισαν να το συνειδητοποιούν, άλλωστε. Στη Γαλλία, ο «Φόρος Zucman» – ο ελάχιστος φόρος 2% που προτείνει ο Γάλλος οικονομολόγος Gabriel Zucman στον πλούτο των υπερπλουσίων – συγκεντρώνει σχεδόν το 90% της δημόσιας υποστήριξης και κυριαρχεί στην εθνική συζήτηση.

Ομοίως, τον Δεκέμβριο, η Τυνησία ενέκρινε νέα εισφορά 0,5-1% στα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων και κρυπτονομισμάτων) κατοίκων με συμμετοχές αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Στην Καλιφόρνια, οι ψηφοφόροι φέτος θα αποφασίσουν εάν θα επιβάλουν εφάπαξ εισφορά 5% στον πλούτο των δισεκατομμυριούχων για τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, της επισιτιστικής βοήθειας και της εκπαίδευσης. (Σημειωτέον, αυτή η πρωτοβουλία κερδίζει υποστήριξη ακόμη και από ορισμένους δισεκατομμυριούχους). Και στη Νέα Υόρκη, οι διαπραγματεύσεις για τη Σύμβαση-Πλαίσιο για τη Διεθνή Φορολογική Συνεργασία θα ξαναρχίσουν στα Ηνωμένα Έθνη.

Η ενιαία φορολογική προσέγγιση έχει καθυστερήσει πολύ

Είναι αλήθεια ότι μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ ήταν η αποχώρηση από αυτές τις συνομιλίες. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος αποφάσισε να συνεχίσει. Ο στόχος είναι να παραδοθεί μια σύμβαση πλαίσιο και δύο πρώιμα πρωτόκολλα – ένα για τη φορολόγηση των διασυνοριακών υπηρεσιών και ένα για τις διαφορές – προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση το 2027. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα πρέπει να κατανέμονται τα δικαιώματα φορολογίας των κερδών των πολυεθνικών. Επίσης, υπό διαπραγμάτευση είναι νέοι φόροι στις διασυνοριακές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών), νέες δεσμεύσεις για τις χώρες να φορολογούν τους υπερπλούσιους και καλύτερες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των χωρών σχετικά με την ωφέλιμη ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων.

Οι τρέχοντες φορολογικοί κανόνες για τις πολυεθνικές, που επινοήθηκαν τη δεκαετία του 1920, δεν είναι πλέον κατάλληλοι για τη σημερινή ψηφιακή οικονομία. Οι διαπραγματευτές στη Νέα Υόρκη πρέπει να αδράξουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη φαντασίωση ότι μια πολυεθνική επιχείρηση είναι απλώς μια συλλογή ανεξάρτητων οντοτήτων.

Η ενιαία φορολογική προσέγγιση έχει καθυστερήσει πολύ. Η τρέχουσα αρχιτεκτονική αφαιρεί από τις κυβερνήσεις τουλάχιστον 240 δισ. ετησίως, αναγκάζει τις τοπικές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται με άνισους όρους και οδηγεί σε υψηλότερους φόρους των εργαζομένων καθώς οι χώρες προσπαθούν να αντισταθμίσουν τα χαμένα έσοδα.

Πώς θα επικρατήσει η Δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού»;

Το παγκόσμιο εισόδημα των πολυεθνικών θα πρέπει να κατανέμεται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες βάσει επαληθεύσιμων παραγόντων όπως οι πωλήσεις και οι εργαζόμενοι, και όχι με βάση την απαρχαιωμένη αρχή των συναλλαγών σε καθαρά εμπορική βάση», υπογραμμίζει ο Στίγκλιτς. Το κείμενο της φορολογικής σύμβασης πρέπει να το αντικατοπτρίζει αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, οι τρέχοντες, βαθιά ελαττωματικοί κανόνες θα εδραιωθούν και η επιδίωξη «συμβατότητας» με τα υπάρχοντα πλαίσια που αναπτύχθηκαν στον ΟΟΣΑ θα θέσει σε κίνδυνο τόσο τη φιλοδοξία όσο και τους στόχους της Φορολογικής Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών.

Το αποτέλεσμα θα ήταν άλλη μια άκαρπη προσαρμογή σε ένα σύστημα που αποτυγχάνει. Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του Καισαρισμού, πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα.