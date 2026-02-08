newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
08.02.2026 | 19:59
Μεγάλη πυρκαγιά στον Βόλο - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο (vid)
Όταν οι CEOs μπαίνουν στην πολιτική, η δημοκρατία πετιέται απ’ το παράθυρο
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 20:06

Όταν οι CEOs μπαίνουν στην πολιτική, η δημοκρατία πετιέται απ’ το παράθυρο

Η εποχή της άκρατης ανάμειξης των CEOs και των εταιρειών στην πολιτική έχει έρθει. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Για δεκαετίες, η πολιτική παρέμβαση των επιχειρηματικών ηγετών και των CEOs περιοριζόταν κυρίως σε κλειστές αίθουσες διοικητικών συμβουλίων, σε παρασκηνιακές πιέσεις και σε διακριτικές χρηματοδοτήσεις.

Σήμερα, όμως, αυτή η εικόνα αλλάζει ριζικά, σύμφωνα με άρθρο του The Conversation.

Ένας αυξανόμενος αριθμός διευθυνόντων συμβούλων δεν αρκείται πλέον στη σιωπηρή επιρροή, αλλά εκφράζει ανοιχτά –και συχνά επιθετικά– τις πολιτικές του απόψεις στο δημόσιο πεδίο.

Το πιο εμβληματικό παράδειγμα αυτής της μετατόπισης είναι ο Έλον Μασκ.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, ο επικεφαλής της Tesla και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X στήριξε δημόσια τον Ντόναλντ Τραμπ, τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία σε προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Αργότερα, αποδέχτηκε κυβερνητική θέση που του προσφέρθηκε από τον νεοεκλεγμένο πρόεδρο.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι σαφές: πρόκειται για μια ιδιόμορφη εξαίρεση ή για ένδειξη μιας ευρύτερης τάσης;

Και, κυρίως, μπορεί η αυξανόμενη πολιτική συμμετοχή των CEO να απειλήσει τη δημοκρατική ισορροπία;

Όταν η επιχειρηματική ισχύς συναντά την πολιτική φιλοδοξία

Η περίπτωση Μασκ δεν είναι μεμονωμένη.

Λίγο μετά τις αμερικανικές εκλογές, ο Μαρκ Μπένιοφ, CEO της Salesforce και ιδιοκτήτης του περιοδικού Time, εξέφρασε τη στήριξή του στην πολιτική ατζέντα του Τραμπ.

Επαίνεσε δημόσια το έργο του ως προέδρου και υποστήριξε ακόμη και την πρόθεση ανάπτυξης της Εθνοφρουράς στο Σαν Φρανσίσκο, αν και αργότερα επιχείρησε μια μερική αναδίπλωση.

Για τους Ευρωπαίους παρατηρητές, τέτοιες παρεμβάσεις μοιάζουν συχνά ακραίες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, εντάσσονται σε ένα φαινόμενο που τα τελευταία δέκα χρόνια γίνεται ολοένα και πιο έντονο: τον «ακτιβισμό» των CEO.

Ο «ακτιβισμός» των CEO δεν είναι καινούργιος

Παρότι μοιάζει σύγχρονος, ο επιχειρηματικός ακτιβισμός έχει βαθιές ιστορικές ρίζες.

Ένα πρώιμο παράδειγμα είναι ο Χένρι Φορντ, ο οποίος στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα διατύπωνε δημόσια τις πολιτικές –και συχνά ακραία αντισημιτικές– απόψεις του και συμμετείχε ενεργά στο κίνημα America First.

Time εξώφυλλο περιοδικού, 14 Ιανουαρίου 1935

Αργότερα, ο Ρος Περό, ιδρυτής της Electronic Data Systems, αξιοποίησε την επιχειρηματική του φήμη για να εισέλθει στην πολιτική σκηνή ως «outsider», θέτοντας δύο φορές υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990.

Και αυτό, για πολλούς, θεωρείται πρόδρομος του σημερινού λαϊκισμού.

Αυτό που αλλάζει σήμερα δεν είναι η ύπαρξη του φαινομένου, αλλά η έντασή του.

Μια σειρά παραγόντων εξηγεί αυτή την επιτάχυνση.

Ο πρώτος είναι γενεαλογικός: μια νεότερη γενιά επιχειρηματικών ηγετών φαίνεται πιο πρόθυμη να εκφραστεί πολιτικά, συχνά για να αποκτήσει κύρος και κοινωνική αναγνώριση.

Ο δεύτερος είναι τεχνολογικός. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβραβεύουν τα σύντομα, συναισθηματικά φορτισμένα και πολωτικά μηνύματα.

Ένας CEO με εκατομμύρια ακολούθους έχει την πλατφόρμα να επηρεάσει τον δημόσιο διάλογο άμεσα και χωρίς διαμεσολαβητές.

Από τον ακτιβισμό των CEO στον ακτιβισμό των brands

Ο ακτιβισμός των διευθυνόντων συμβούλων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου: του εταιρικού κοινωνικοπολιτικού ακτιβισμού. Δεν μιλούν μόνο τα πρόσωπα, αλλά και οι ίδιες οι μάρκες.

Εκστρατείες όπως το «Race Together» της Starbucks, το «Dream Crazy» της Nike ή το «The Best Men Can Be» της Gillette δείχνουν πώς οι εταιρείες παρεμβαίνουν σε ζητήματα ρατσισμού, κοινωνικής δικαιοσύνης και έμφυλων ρόλων.

Αυτές οι παρεμβάσεις αντανακλούν τόσο τις προσδοκίες των καταναλωτών όσο και έναν υπολογισμένο οικονομικό οπορτουνισμό.

Σε ένα περιβάλλον έντονης πόλωσης, οι εταιρείες ποντάρουν στο ότι το «αντι-μποϊκοτάζ» των υποστηρικτών θα είναι ισχυρότερο από την αντίδραση των επικριτών.

Η εμπειρία της Nike έδειξε ότι, παρά τις αρχικές απώλειες, η στρατηγική αυτή μπορεί να αποδειχθεί κερδοφόρα.

Οι δημοκρατικοί κίνδυνοι της δημόσιας επιχειρηματικής ισχύος

Οι επιχειρήσεις ανέκαθεν επηρέαζαν την πολιτική, κυρίως όμως στο παρασκήνιο: μέσω lobbying, χρηματοδότησης εκστρατειών ή έμμεσων πιέσεων.

Ωστόσο, ο σύγχρονος εταιρικός ακτιβισμός είναι διαφορετικός, γιατί είναι δημόσιος και θεαματικός.

Οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν τεράστιους πόρους για να ενισχύσουν τα μηνύματά τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δυσανάλογη επιρροή συγκεκριμένων ιδεών στον δημόσιο διάλογο. Επιπλέον, η σκόπιμη ενεργοποίηση πολιτικών συναισθημάτων εντείνει τη συναισθηματική πόλωση, μειώνοντας τη δυνατότητα συνεννόησης και αυξάνοντας την ευπάθεια στην παραπληροφόρηση.

Σε αντίθεση με άλλες μορφές πολιτικής επιρροής, ο κοινωνικοπολιτικός ακτιβισμός των επιχειρήσεων παραμένει ελάχιστα ρυθμισμένος, γεγονός που δημιουργεί ένα θεσμικό κενό.

Θα δούμε το φαινόμενο των πολιτικών CEOs στην Ευρώπη;

Στην Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο σύνθετη.

Σε χώρες όπως η Γαλλία, ο ακτιβισμός των brands και των CEO παραμένει περιορισμένος, αν και εμφανίζονται ενδείξεις αλλαγής.

Επιχειρηματίες όπως ο Pierre-Édouard Stérin ή ακόμη και ο Bernard Arnault παρεμβαίνουν πιο ανοιχτά στον πολιτικό διάλογο από ό,τι στο παρελθόν.

Η Γερμανία, ωστόσο, ξεχωρίζει.

Καθώς το ακροδεξιό AfD ενισχύεται, αρκετοί επιχειρηματικοί ηγέτες έχουν πάρει δημόσια θέση εναντίον του. Αυτό έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις για το αν τέτοιες παρεμβάσεις λειτουργούν αποτρεπτικά ή αν, αντίθετα, ενισχύουν περαιτέρω την πόλωση.

Η εμπειρία των ΗΠΑ δείχνει ότι η προσδοκία οι επιχειρηματικοί ηγέτες να λειτουργήσουν ως θεματοφύλακες της δημοκρατίας μπορεί να αποδειχθεί υπεραισιόδοξη. Όταν οι πολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, οι φωνές κριτικής συχνά σιωπούν.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει έγκαιρα ένα φαινόμενο που, αν και ακόμη περιορισμένο, ενδέχεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια.

Αλλά ίσως, στη εποχή της άκρατης τεχνολογικής παγκοσμιοποίησης, ο κύβος ήδη ερρίφθη.

Τηλεπικοινωνίες
Fiber… race στην Ελλάδα: Leader ο ΟΤΕ, διεκδικητής η ΔΕΗ, κέρδη για τη Vodafone

Fiber… race στην Ελλάδα: Leader ο ΟΤΕ, διεκδικητής η ΔΕΗ, κέρδη για τη Vodafone

World
Ιαπωνία – Τακαΐτσι: Η νίκη της ενισχύει τις μετοχές, αποδυναμώνει γεν και ομόλογα

Ιαπωνία – Τακαΐτσι: Η νίκη της ενισχύει τις μετοχές, αποδυναμώνει γεν και ομόλογα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού
Το θέμα 08.02.26

Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις υπογραμμίζοντας πως είναι «αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Σύνταξη
Moltbook: Το AI φτιάχνει τη δική του κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
Τεχνητή νοημοσύνη 08.02.26

Moltbook: Το AI φτιάχνει τη δική του κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

Σύνταξη
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στέγαση: Πόσο επηρεάζει το κόστος της την καθημερινότητά μας – Αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα
Δυσβάσταχτο κόστος 08.02.26

Στεγαστική κρίση: Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας - Οι αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα

Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)

Έσπασαν καρδιές στο Παγκρήτιο. Και οι δυο ομάδες πέρασαν μπροστά στο σκορ (0-1 και 2-1), τελικά ο ΟΦΗ ήταν πιο ουσιαστικός και πήρε το τρίποντο πριν από τη ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου στη Λιβαδειά

Σύνταξη
Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros
«Φανταστικός κόσμος» 08.02.26

Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπολή του Ντόναλντ Τραμπ στο επερχόμενο deal, ο Τεντ Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Οι Χόνγκλα και Ντούντου είναι τα δυο νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Άρη στο αποψινό (8/2, 19:00) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία
Ελλάδα 08.02.26

Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία

Δεκάδες χιλιάδες οχήματα κινούνται καθημερινά στο δρόμο που μπορεί να μην είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος, αλλά έχει τη μεγαλύτερη ευθεία στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε
ΗΠΑ 08.02.26

Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε

Ούτε ο Λιούις ούτε ο ιδιοκτήτης της Washington Post Μπέζος παρέστησαν στη συνάντηση με το προσωπικό, όπου ανακοινώθηκαν οι απολύσεις. Είπε ότι μετά από δύο χρόνια μετασχηματισμού, «είναι η κατάλληλη στιγμή για να παραιτηθώ»

Σύνταξη
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας

Η επιταχυνόμενη κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με τα υπερβολικά αισιόδοξα οικονομικά μοντέλα, δημιουργεί τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από την οποία η ανθρωπότητα ίσως να μην μπορέσει να ανακάμψει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σύνταξη
