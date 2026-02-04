Το Human Rights Watch κρούει τον κώδωνα κινδύνου: Ο Τραμπ έχει επιτεθεί σε όλους τους πυλώνες της δημοκρατίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επιτεθεί σε βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας της χώρας του, προειδοποίησε η Human Rights Watch την Τετάρτη στην ετήσια έκθεσή της, αναφέροντας την καταστολή της μετανάστευσης από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, τις απειλές κατά των εκλογικών δικαιωμάτων και άλλες πολιτικές.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Human Rights Watch, Φιλίπ Μπολοπιόν, δήλωσε ότι η παγκόσμια δημοκρατία έχει πλέον επιστρέψει στα επίπεδα του 1985, σύμφωνα με ορισμένους δείκτες.

Είπε ότι η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι όλες λιγότερο ελεύθερες από ό,τι πριν από 20 χρόνια και ότι το 72% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει τώρα υπό αυταρχικό καθεστώς.

«Είναι πραγματικά απίστευτο να βλέπεις πώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει υπονομεύσει όλους τους πυλώνες της αμερικανικής δημοκρατίας, όλους τους ελέγχους και τις ισορροπίες της εξουσίας», δήλωσε ο Μπολοπιόν στους δημοσιογράφους.

«Βλέπουμε ένα είδος πολύ εχθρικού περιβάλλοντος στις ΗΠΑ και μια πολύ γρήγορη παρακμή της… ποιότητας της δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα».

In its annual report, Human Rights Watch warned that civil rights are under threat globally since the reelection of US President Trump. https://t.co/SZbriBdHIV — DW News (@dwnews) February 4, 2026

«Κλωτσάει» ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η Human Rights Watch πάσχει από «σύνδρομο διαταραχής Τραμπ» και είχε επιτεθεί στον Τραμπ ακόμη και πριν αναλάβει τα καθήκοντά του.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να κάνει αυτή η αριστερή ομάδα που χρηματοδοτείται από τον Σόρος, τερματίζοντας οκτώ πολέμους, σώζοντας αμέτρητες ζωές, προστατεύοντας τη θρησκευτική ελευθερία, τερματίζοντας τη χρήση της κυβέρνησης ως όπλο από τον Μπάιντεν και πολλά άλλα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι σε δήλωση προς το Reuters.

Ο δισεκατομμυριούχος χρηματοδότης και σημαντικός δωρητής των Δημοκρατικών Τζορτζ Σόρος ίδρυσε το Open Society Foundations, το οποίο έχει χορηγήσει επιχορηγήσεις σε οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Human Rights Watch.

Ρατσισμός και εθνικισμός

Ο Μπολοπιόν ανέφερε επίσης στην έκθεση ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε στηριχθεί σε ρατσιστικές τακτικές και «υιοθέτησε πολιτικές και ρητορική που συνάδουν με την ιδεολογία των λευκών εθνικιστών».

Επικρίθηκε η, όπως είπε, εξευτελιστική μεταχείριση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, η δολοφονία δύο ανθρώπων στο Μινεάπολις και η απέλαση εκατοντάδων μεταναστών σε μια τεράστια φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ, γνωστή για τις σκληρές συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν, μεταξύ άλλων στοιχείων της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ.

Μασκοφόροι αξιωματικοί μετανάστευσης, συχνά με στρατιωτικό εξοπλισμό, έχουν γίνει συνηθισμένη εικόνα σε όλες τις ΗΠΑ και έχουν ξεσπάσει διαμαρτυρίες σε πολλές πόλεις.

Η σκληρή μεταναστευτική ατζέντα του Τραμπ ήταν ένα ισχυρό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας που τον βοήθησε να κερδίσει την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο το 2024.

Ο Τραμπ ήθελε οι Αμερικανοί να αισθάνονται ασφαλείς στις κοινότητές τους και είχε δεσμευτεί να απομακρύνει τους «επικίνδυνους αλλοδαπούς εγκληματίες» από τις ΗΠΑ, δήλωσε ένας εκπρόσωπος υπερασπιζόμενος την πολιτική του για τη μετανάστευση την περασμένη εβδομάδα.

The rules meant to protect human rights are fraying. What comes next? Human Rights Watch Executive Director Philippe @Bolopion lays out a clear answer in @TIME Ideas. Watch out for more details in HRW’s World Report 2026, launching on Feb. 4.https://t.co/UJfVaHF4En pic.twitter.com/2DL0Ivee5g — Human Rights Watch (@hrw) February 1, 2026

Μία μακρά λίστα παραβιάσεων

Η Human Rights Watch ανέφερε επίσης επιθέσεις σε ύποπτα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών και επέκρινε τον Τραμπ για την παράδοση της Βενεζουέλας στον αναπληρωτή του προέδρου Νικολά Μαδούρο μετά τη σύλληψή του, κάτι που, όπως δήλωσε ο Μπολοπιόν σε συνέντευξη Τύπου, «διακινδυνεύει μια νέα καταστροφή για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα έπρεπε να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει για την ειρήνη σε μια σειρά από παγκόσμιες συγκρούσεις.

Η Human Rights Watch ήταν επιφυλακτική, λέγοντας ότι είχε υποβαθμίσει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Ρωσία στην Ουκρανία, δεν είχε κάνει τίποτα για να σταματήσει τις φρικαλεότητες στο Σουδάν και δεν είχε ασκήσει πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τα εγκλήματα στη Γάζα, όπου η Human Rights Watch έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία και εξόντωση.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα κάθε κατηγορία για γενοκτονία.

Αλλού, η έκθεση ανέφερε ότι οι κινεζικές αρχές αρνούνται συστηματικά την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της θρησκείας και άλλα δικαιώματα, ενώ η Ρωσία έχει εντείνει περαιτέρω την καταστολή της διαφωνίας και της κοινωνίας των πολιτών.

Ωστόσο, το 2026 «ο αγώνας για το μέλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα διεξαχθεί με μεγαλύτερη ένταση στις ΗΠΑ, με συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο Μπολοπιόν.

«Πολλοί δυτικοί σύμμαχοι έχουν επιλέξει να παραμείνουν σιωπηλοί σχετικά με τις ενέργειες των ΗΠΑ, επειδή φοβούνται την αύξηση των δασμών και την αποδυνάμωση των συμμαχιών. Αυτό που χρειαζόμαστε επειγόντως τώρα είναι μια ισχυρή παγκόσμια συμμαχία χωρών που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες».