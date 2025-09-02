Η προσωπολατρία που απολαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, ήταν εμφανής όταν το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε την Τετάρτη 27 Αυγούστου σε μια συνέλευση «μαραθώνιο» που θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση ακόμη και έναν έμπειρο ισχυρό άνδρα, παρέχοντας τρεις ώρες και 17 λεπτά κολακευτικής τηλεοπτικής κάλυψης.

Τραμπ ο ειρηνοποιός και Δημοκρατικοί «εξτρεμιστές»

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο κορυφαίος απεσταλμένος και διαπραγματευτής του προέδρου, στεκόταν όρθιος στην ολοένα και πιο επιχρυσωμένη αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου, προσφέροντας επαίνους που θα μπορούσαν να κάνουν ακόμη και τον πι αυτάρεσκο ηγέτη να κοκκινίσει, γράφει ο Guardian.

«Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που εύχομαι – να συνειδητοποιήσει επιτέλους η επιτροπή Νόμπελ ότι είστε ο καλύτερος υποψήφιος από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για το βραβείο Νόμπελ», είπε υπό τα χειροκροτήματα των υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και άλλων ανώτερων αξιωματούχων του υπουργικού συμβουλίου.



Ή μήπως ήταν ο Στίβεν Μίλερ στο Fox News που ουσιαστικά ποινικοποίησε την αντιπολίτευση στον Τραμπ και χαρακτήρισε το Σικάγο «πεδίο θανάτου» παρά τα αμφιλεγόμενα στοιχεία.

«Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι πολιτικό κόμμα, είναι μια εγχώρια εξτρεμιστική οργάνωση», είπε με έντονο τόνο, ισχυριζόμενος ότι το κόμμα ήταν αφιερωμένο «αποκλειστικά στην υπεράσπιση σκληροπυρηνικών εγκληματιών, μελών συμμοριών και παράνομων αλλοδαπών δολοφόνων και τρομοκρατών».

Μία σειρά ενεργειών με κατεύθυνση τον αυταρχισμό

Ή μήπως ήταν η ανάκληση της προστασίας της Μυστικής Υπηρεσίας για την εκλογική του αντίπαλο Καμάλα Χάρις, ή η έφοδος του FBI στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του, ο οποίος έχει γίνει φανερά επικριτικός με την ατζέντα εθνικής ασφάλειας του προέδρου.

Ή μήπως ήταν η ευκολία με την οποία έγινε η έφοδος έξω από ένα δημοτικό σχολείο στο Mt Pleasant της Ουάσιγκτον, όπου η αστυνομία παρακολουθούσε το σχολείο το οποίο έχει μεγάλο ισπανόφωνο πληθυσμό, σε μια ακόμη έφοδο κατά των μεταναστών στην Αμερική.

Children walking to school through masked men carrying automatic rifles (Mt Pleasant, DC). 😡 Trump’s America. #FreeDC (via csfrayer on Bsky) pic.twitter.com/PMNuEfsO05 — U Street Buzz (@UStreetBuzz) August 28, 2025



Ορισμένοι ακτιβιστές και παρατηρητές έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου: ο αυταρχισμός του είδους που οι Αμερικανοί συνηθίζουν να καταδικάζουν στο εξωτερικό γίνεται όλο και πιο συνηθισμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντον Μόνιχαν, πολιτικός επιστήμονας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, έγραψε αυτή την εβδομάδα ότι «σήμερα, η Αμερική είναι ένα ανταγωνιστικό αυταρχικό σύστημα, με μια ραγδαία αυξανόμενη έμφαση στο κομμάτι του αυταρχισμού».

Ο κατάλογος για την εδραίωση της εξουσίας, έγραψε, περιλαμβάνει προσπάθειες για τον έλεγχο της κυβερνητικής γραφειοκρατίας, του στρατού, της εσωτερικής ασφάλειας, του νομικού συστήματος, της κοινωνίας των πολιτών, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και των εκλογών. Η επιδίωξη αυτών των στόχων ήταν «συστηματική», έγραψε.

Το μεταναστευτικό και οι απελάσεις στο Ελ Σαλβαδόρ

Από τη Ρωσία έως την Τουρκία και από την Ουγγαρία έως το Ελ Σαλβαδόρ, ακτιβιστές, παρατηρητές και πολιτικοί επιστήμονες έχουν παρακολουθήσει την ταχεία εδραίωση της εξουσίας από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία ακολουθεί ένα γνωστό μοτίβο αυταρχικής εξάπλωσης.

Η Ουάσιγκτον έχει βρει κοινό έδαφος με μερικά από τα πιο σκληρά αυταρχικά καθεστώτα του κόσμου, όπως η Ρωσία και το Ελ Σαλβαδόρ.

Αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ απέλασαν σχεδόν 50 Ρώσους, σύμφωνα με ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που πιθανώς ζήτησαν πολιτικό άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκατοντάδες μετανάστες και ακόμη και πολίτες έχουν απελαθεί σε φυλακές στο Ελ Σαλβαδόρ.

«Μερικές φορές νιώθω σχεδόν σαν να λέω ‘σας το είπα’», δήλωσε ο Νόα Μπούλοκ, διευθύνων σύμβουλος της Cristosal, μιας κορυφαίας οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα τον περασμένο μήνα, μετά από 25 χρόνια καταγραφής καταχρήσεων εξουσίας.

«Με την Ice ως δύναμη καταστολής και τη δημιουργία αυτής της τεράστιας υπηρεσίας επιβολής του νόμου που υπακούει μόνο στον πρόεδρο, δεν υπάρχουν καλές ιστορικές αναφορές όπου αυτό έχει λειτουργήσει καλά».

«Ένα από τα πράγματα που βλέπω να συμβαίνουν και που με συγκλονίζει είναι όταν αυτές οι δυνάμεις ασφαλείας ή αστυνομίας αρχίζουν να θεωρούν ολόκληρο τον πληθυσμό ως εχθρό», πρόσθεσε, συγκρίνοντάς το με το Ελ Σαλβαδόρ, όπου είχαν «εκπαιδευτεί να βλέπουν τον πληθυσμό ως απειλή».

Πρώτο βήμα: Η κατανόηση της κατάστασης

Μαζί με την ομοσπονδιακή ανάληψη των αστυνομικών δυνάμεων, ο άλλος κίνδυνος που συχνά αναφέρεται είναι η προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να αλλάξουν τα όρια των εκλογικών περιφερειών στο Τέξας και η επακόλουθη αντίδραση στην Καλιφόρνια, καθώς και άλλες προσπάθειες να μειωθεί η συμμετοχή των ψηφοφόρων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 και τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ορισμένοι ακτιβιστές επιμένουν ότι δεν είναι πολύ αργά για να γυρίσουμε πίσω. Η Στέισι Άμπραμς, πρώην υποψήφια κυβερνήτης της Τζόρτζια, και η Κίμ Λέιν Σέπελε, καθηγήτρια κοινωνιολογίας και διεθνών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, έγραψαν αυτή την εβδομάδα ότι «Μπορούμε να σταματήσουμε την άνοδο του αμερικάνικου αυταρχισμού».

Αναφέροντας ως παραδείγματα την Ουγγαρία και τη Βενεζουέλα, έγραψαν ότι «δεν πρέπει να παρασυρθούμε πιστεύοντας ότι αυτό είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί και ότι, ως εκ τούτου, μπορεί να λυθεί απλά περιμένοντας τις ενδιάμεσες εκλογές.

Το αντίδοτο στην αμερικανική μορφή αυταρχισμού του Τραμπ είναι η κατανόηση της σοβαρότητας της απειλής που αντιμετωπίζουμε».

Το κατασκευταστικό ελάττωμα της αμερικάνικης δημοκρατίας

Άλλοι όμως βλέπουν την τάση προς τον αυταρχισμό απλώς ως επιτάχυνση της πορείας της αμερικανικής πολιτικής που είχε αρχίσει ακόμη και πριν από τον Τραμπ.

«Αυτό προϋποθέτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια λειτουργική, υγιής δημοκρατία που ολίσθησε… και αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν ισχύει», δήλωσε ο Αμπντελραχμάν ΕλΓκέντι, Αιγύπτιος συγγραφέας και πρώην πολιτικός κρατούμενος που έφυγε από τις ΗΠΑ φοβούμενος σύλληψη και πολιτική στοχοποίηση.

«Όταν μια δημοκρατία έχει σχεδιαστεί με αυτή την ικανότητα για αυταρχισμό, δεν απέχεις ποτέ περισσότερο από μία εκλογή από την επανεμφάνισή του. Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι ένα ελαττωματικός σχεδιασμός».