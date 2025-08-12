Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν

Στην πιο πρόσφατη εκπομπή «Last Week Tonight», ο Τζον Όλιβερ σχολίασε με τον τρόπο που πολύ καλά ξέρει, την σάτιρα, την ανακοίνωση του Ντιν Κέιν – γνωστού για τον ρόλο του ως Superman στη δεκαετία του ’90 – ότι θα ενταχθεί στην ICE , την υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την σύλληψη και απέλαση μεταναστών και προσφύγων.

Ο Όλιβερ έθεσε το θέμα ως ένδειξη απελπισίας της ICE να προσελκύσει νέα στελέχη, επισημαίνοντας τις αμφιλεγόμενες διαφημιστικές προσπάθειες προσλήψεων και την άρση των ηλικιακών περιορισμών.

Και καθώς ο Ντιν Κέιν ετοιμαζόταν να ορκιστεί ως μέλος της ICE, ο Όλιβερ δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει ειρωνικό σχόλιο: «Όπως λέει ένα παλιό ρητό του Χόλιγουντ: ‘Αν το μόνο που καταφέρνεις να πάρεις είναι ο Ντιν Κέιν, δεν έχει καμία ελπίδα!’»

Στη συνέχεια, συνέχισε σατιρίζοντας τη κινηματογραφική καριέρα του Κέιν τα τελευταία χρόνια, με σειρά ταινιών όπως The Dog Who Saved Christmas και τα sequels του: «Όταν καταλήγεις να δίνεις ένα σήμα (badge) στον 59χρονο σταρ του The Dog Who Saved Christmas, ίσως είσαι πραγματικά σε δύσκολη θέση»

Και για να ολοκληρώσει το αστείο, ο Όλιβερ σχολίασε πως ο Κέιν δεν χρειάζεται καν μάσκα για να μην αναγνωρίζεται στην υπηρεσία: «…δεν υπάρχει λόγος να φοράει μάσκα, γιατί οι πιθανότητες κανείς να τον αναγνωρίσει κανείς είναι… μηδέν!»

Παράλληλα, ρεπορτάζ του Entertainment Weekly, αναφέρει πως ο Κέιν μετά το σάτιρικό αυτό «χτύπημα» κατηγόρησε τον Όλιβερ πως έχει «κλέψει» την ατάκα για τη μάσκα από το ίντερνετ και υπερασπίστηκε το σόου και τις ταινίες του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν γλυκές, παρεμπιπτόντως!»

«Είσαι Ιάπωνας»

Η κριτική για την ένταξη του Κέιν στην ICE δεν έμεινε στον Όλιβερ. Προσωπικότητες όπως η Μάργκαρετ Τσο, ο Τζον Λεγκιζάμο και ο Κέβιν Μακχέιλ εξέφρασαν την αντίθεσή τους λόγω της ιαπωνικής καταγωγής του Κέιν και την παράδοξη αυτή απόφασή του να ενταχθεί στην υπηρεσία, καθώς οι πρόγονοί του είχαν φυλακιστεί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης των ΗΠΑ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με το EW.