«Αυταρχική εκτροπή» – Το Λος Άντζελες ως καθρέφτης της αντιδημοκρατικής εποχής Τραμπ 2.0

Στο λυκόφως της πρώτης προεδρικής θητείας του, στις 6 Ιανουαρίου του 2021, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, ενόσω το φανατισμένο πλήθος MAGA υποστηρικτών του εισέβαλε στο «ναό» της αμερικανικής δημοκρατίας, το Καπιτώλιο, απειλώντας ευθέως τη συνταγματική τάξη στις ΗΠΑ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, αντίθετα, στη απαρχή της δεύτερης προεδρικής θητείας του, στέλνει χωρίς δεύτερη σκέψη 4.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς και 700 πεζοναύτες στο Λος Άντζελες, χαρακτηρίζοντας «εξέγερση» τις διαδηλώσεις κατά του πογκρόμ συλλήψεων σε συνοικίες ισπανοφώνων, στο πλαίσιο των επιδρομών της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, γνωστής ως ICE.

Έγινε χωρίς αίτημα ή έστω τη συγκατάθεση του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

Δεν υπήρξε συντονισμός, καμία διαβούλευση, κανένας κοινός σχεδιασμός.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας μηνύει τώρα τον Λευκό Οίκο για «υπέρβαση της εξουσίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης» και κατά συνέπεια, παραβίαση της 10ης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία επί της ουσίας προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτειών.

«Δεν αφορά τη δημόσια ασφάλεια. Πρόκειται για το χάιδεμα του “εγώ” ενός επικίνδυνου προέδρου», έγραψε στο Χ ο Νιούσομ, που μέχρι τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια θεωρούνταν ο πιθανότερος προεδρικός υποψήφιος των Δημοκρατικών το 2028.

Τώρα στο φόντο είναι μια σειρά εν εξελίξει αποτυχιών στις πολιτικές του Τραμπ: στην οικονομία, τους εμπορικούς πολέμους, τη διπλωματία, ακόμη και το αποτυχημένο DOGE και η μετωπική σύγκρουσή του με τον τεχνο-ολιχάρχη Έλον Μασκ.

Στον αντίποδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάγει το μεταναστευτικό και την υποταγή ΜΜΕ, πανεπιστημίων, ακόμη και των δικαστών ως προτεραιότητες της δεύτερης διακυβέρνησής του, σε μια κλιμακωτή επίδειξη ισχύος.

Ως «κερασάκι στην τούρτα», δε, οργανώνει αυτό το Σάββατο στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσιγκτον.

I think the Olympics and the World Cup should be relocated now. Aside from the obvious safety issues, it gives Trump propaganda value. NO KINGS! pic.twitter.com/LyQsD7VFdA

— Radical Rhymes (@RhymesRadical) June 9, 2025