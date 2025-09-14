Πώς κερδίζουν οι δισεκατομμυριούχοι (και) σε καιρούς αναταράξεων

Mπορεί ο κόσμος των αγορών να αλλάζει συνεχώς, ειδικά την τελευταία διετία, αλλά οι δισεκατομμυριούχοι και οι πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου δείχνουν πως η συνέπεια στους κανόνες των επενδύσεων δεν αλλάζει.

Η στρατηγική που ακολουθούν, περιλαμβάνοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με σημαντικές κατανομές σε δημόσια και ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια, μέσα από όλους τους κύκλους της αγοράς, είναι αυτή που εξασφαλίζει την διατήρηση του πλούτου τους για πολλές γενιές, διαπιστώνει η Σάρα Νάισον-Ταραχάνο, παγκόσμια επικεφαλής της Goldman Sachs Private Wealth Management Capital Markets.

«Υπάρχει κάτι να μάθει κανείς από τη συνέπεια στη διαχείριση των κατανομών των περιουσιακών στοιχείων» λέει η Νάισον-Ταραχάνο, η οποία είναι επίσης παγκόσμια επικεφαλής δύο άλλων μονάδων – της Goldman Sachs Apex, που φέρνει επενδυτικές ευκαιρίες σε οικογενειακά γραφεία, και της Goldman Sachs Partner Family Office.

Η Goldman Sachs πραγματοποιεί έρευνες για μερικά από τα μεγαλύτερα οικογενειακά γραφεία παγκοσμίως ανά διετία από το 2021. Για την έκθεσή της του 2025, με τίτλο «Προσαρμογή στο Περιβάλλον: Συμπεράσματα από τα Οικογενειακά Γραφεία», η Goldman κατέγραψε τις απόψεις των «κλειδιών ληπτών αποφάσεων» από 245 οικογενειακά γραφεία, μέσω μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε αυτή την άνοιξη. Περισσότερο από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων έχουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και όλα τα γραφεία εκπροσωπούν επαγγελματίες του επενδυτικού τομέα.

Μακροπρόθεσμη στρατηγική και ανάπτυξη πλούτου

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, ο κόσμος έχει αλλάξει σημαντικά τα δύο χρόνια που πέρασαν από την τελευταία έρευνα του 2023. «Υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση και την πολιτική σε πολλές περιοχές, και οι αγορές και οι επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί να προσαρμοστούν σε ένα διαφορετικό κλίμα για τις διεθνείς σχέσεις και το εμπόριο» αναφέρει η έκθεση.

Παρόλα αυτά, η μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την οικοδόμηση του πλούτου οδηγεί τις οικογένειες να παραμείνουν επενδεδυμένες και να αναζητούν συνεχώς νέες ευκαιρίες. Οι οικογένειες που συμμετείχαν στην έρευνα διατηρούν το 12% των περιουσιακών τους στοιχείων σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, αλλά το 34% από αυτές σχεδιάζει να μειώσει τις καταθέσεις μετρητών και πολλές σχεδιάζουν να επενδύσουν σε «επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία» τους επόμενους 12 μήνες.

Οι οικογένειες εκμεταλλεύτηκαν τις αυξήσεις στις αγορές μετοχών, ειδικά στις ΗΠΑ, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στις μετοχές στο 31% φέτος, από 28% το 2023.

Η συμμετοχή τους σε ιδιωτικά κεφάλαια μειώθηκε στο 21% από 26%, αλλά η Νάισον-Ταραχάνο δεν αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη μείωση. «Να θυμάστε ότι προερχόμαστε από δύο χρόνια με άνοδο 25% στον δείκτη S&P», και πολλή από την αύξηση στις δημόσιες μετοχές μπορεί να οφείλεται στην ανατίμηση της αγοράς, λέει. Επιπλέον, οι οικογένειες δεν δείχνουν «κανένα στοιχείο που να μας οδηγεί να πιστεύουμε ότι απομακρύνονται από το ιδιωτικό κεφάλαιο», σημειώνει η ίδια.

Πολλές μεγάλες οικογένειες επικεφαλής είναι επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άνετοι να επενδύσουν σε νέες εταιρείες. Επίσης, δεν χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε όλο τον πλούτο τους και μπορούν να αντέξουν να κλειδώσουν μια επένδυση για αρκετά χρόνια, όπως συνήθως συμβαίνει με το ιδιωτικό κεφάλαιο.

Μικρή πτώση στις εναλλακτικές επενδύσεις

Η συνολική κατανομή των εναλλακτικών επενδύσεων – που περιλαμβάνει επίσης ιδιωτικά δάνεια, hedge funds και ακίνητα – μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 42% το 2025, σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οι εναλλακτικές επενδύσεις τείνουν να είναι λιγότερο ρευστοποιήσιμες, πράγμα που σημαίνει ότι οι επενδυτές είναι υποχρεωμένοι να τις κρατούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν από την αποκόμιση αποδόσεων.

Η ελαφριά μείωση της κατανομής σε εναλλακτικές επενδύσεις αντανακλά κυρίως την προσοχή των Ασιατών επενδυτών, οι οποίοι ανησυχούν περισσότερο για τους γεωπολιτικούς κινδύνους λόγω των διεθνών εντάσεων γύρω από την Κίνα. Συνολικά, σχεδόν το 61% των οικογενειακών γραφείων που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν τη γεωπολιτική σύγκρουση ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει το 75% για τις οικογένειες στην Ασία, σύμφωνα με την έκθεση.

Διαφορές ανά περιοχή στον καθορισμό κατανομών

Τα οικογενειακά γραφεία στην Ασία κατένειμαν μόνο το 36% των περιουσιακών τους στοιχείων σε εναλλακτικές επενδύσεις, ενώ διατήρησαν το 19% σε μετρητά, ενώ τα οικογενειακά γραφεία στην Αμερική (που αντιπροσώπευαν το 47% των συμμετεχόντων) κατέθεσαν το 46% των χαρτοφυλακίων τους σε εναλλακτικές επενδύσεις, όπως και τα οικογενειακά γραφεία στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA). Οι οικογένειες στην Αμερική διατηρούν το 10% σε μετρητά, ενώ αυτές στην EMEA το 8%.

Οι διαφορές αυτές επεκτείνονται και στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Οι οικογένειες στην Αμερική κατένειμαν το 25% του χαρτοφυλακίου τους σε αυτόν τον τομέα, σε σύγκριση με 22% στην περιοχή EMEA και μόνο 15% στην Ασία-Ειρηνικό. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν μια μεγάλη, εδραιωμένη αγορά ιδιωτικού κεφαλαίου είναι ένας λόγος για την διαφορά αυτή, λέει η Νάισον-Ταραχάνο. Άλλος λόγος είναι το φορολογικό καθεστώς των ΗΠΑ, το οποίο ενθαρρύνει τους επενδυτές να κρατούν τα περιουσιακά τους στοιχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η τεχνολογία και η AI στην πρώτη θέση για επενδύσεις

Όσον αφορά τους τομείς της οικονομίας που προσελκύουν τα κεφάλαια των οικογενειακών γραφείων, η τεχνολογία κυριαρχεί. Σύμφωνα με την έρευνα, το 58% των οικογενειακών γραφείων αναμένουν να επενδύσουν περισσότερο στην τεχνολογία τα επόμενα 12 μήνες, 15 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από πριν από δύο χρόνια.

Το 86% των οικογενειακών γραφείων δήλωσαν ότι έχουν «κάποια μορφή επένδυσης σε τεχνητή νοημοσύνη (AI)», σύμφωνα με την έκθεση. Το 52% δήλωσαν ότι επένδυσαν στην AI μέσω δημόσιων μετοχών, ενώ το 38% είχε έκθεση στον τομέα μέσω εταιρειών που ενισχύονται από την AI.

Αυξημένο ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα

Τα κρυπτονομίσματα φαίνεται να προσελκύουν μια πιο επιφυλακτική αντίδραση. Αν και το ενδιαφέρον είναι υψηλότερο από ό,τι πριν από δύο χρόνια, μόνο το 33% των οικογενειακών γραφείων έχουν κάποια έκθεση σε κρυπτονομίσματα.

«Δεν το βλέπουν ούτε ως αντιστάθμιση κινδύνου – είναι μια πολύ επικίνδυνη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων αν κοιτάξετε την απόδοσή της», λέει η Νάισον-Ταραχάνο. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η τάση είναι ενδιαφέρουσα – το 2021, το 16% των οικογενειών είχε έκθεση σε κρυπτονομίσματα, το 2023 το ποσοστό αυτό έφτασε το 26%.

«Αρχίζουν να το δοκιμάζουν, αλλά δεν αποτελεί βασικό μέρος καμίας κατανομής περιουσιακών στοιχείων που βλέπω», καταλήγει η έκθεση.

Πηγή: ot.gr