Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας», Ρέιτσελ Γουόρντ, έγινε πρωτοσέλιδο τη Δευτέρα, αφού απάντησε σε trolls που κριτικάρισαν την εμφάνισή της όταν ανακάλυψαν ότι είναι 68 ετών.

Ήταν μια έκπληξη για την ηθοποιό, η οποία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ζει μια υγιεινή ζωή στη φάρμα της στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας με τον σύζυγό της Μπράιαν Μπράουν, 78 ετών.

Ως μια αληθινή ιστορία αγάπης με αίσιο τέλος, το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της σειράς «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» το 1983 και είναι παντρεμένο εδώ και πάνω από 40 χρόνια.

Στην πολύ επιτυχημένη σειρά, ο χαρακτήρας της Ρέιτσελ, η Μέγκι, ήταν παγιδευμένη σε ένα ερωτικό τρίγωνο μεταξύ του χαρακτήρα του Ρίτσαρντ Τσέιμπερλεϊν, του ιερέα Ραλφ, και του χαρακτήρα του Μπράιαν, του Λουκ

Η πρώτη κίνηση

Ωστόσο, η χημεία εκτός σκηνής ήταν επίσης αναμφισβήτητη, με τους δύο να αποδίδουν την άμεση σεξουαλική έλξη σε αυτό που τους έφερε αρχικά κοντά.

Μιλώντας για αυτό το 2019, η Ρέιτσελ αστειεύτηκε: «Είχε ωραίους θωρακικούς μυς. Εννοώ, ξέρεις, είναι αρκετά σαρκικό, έτσι δεν είναι; Είναι αρκετά βασικό».

«Δεν το σκέφτηκα πολύ. Μου άρεσε. Αυτό ήταν όλο» πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε ποιος έκανε την πρώτη κίνηση, η Ρέιτσελ δε μάσησε τα λόγια της.

«Ήταν αργός σαν βρεγμένη γάτα. Πραγματικά πήρε μια αιωνιότητα. Νομίζω ότι μάλλον εγώ έκανα την πρώτη κίνηση», είπε.

Ο Μπράιαν επέμεινε ότι απλώς ήταν ένας «πονηρός Αυστραλός που έπαιρνε τον χρόνο του και την κρατούσε ζεστή».

«Και πριν το καταλάβει, είχε πιαστεί στο δόλωμα!» αστειεύτηκε ο θρυλικός ηθοποιός.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε λίγους μήνες μετά τη γνωριμία τους και απέκτησε τρία παιδιά, τη Ρόζι, τη Ματίλντα και τον Τζόζεφ, ενώ είναι επίσης παππούδες των παιδιών της Ματίλντα, Ζαν και Ανούκ. Ζουν στη φάρμα με τα ζώα τους στην κοιλάδα Νάμπουκα και είναι παντρεμένοι πάνω από 40 χρόνια.

Δεν είναι εξαρτημένοι ο ένας από τον άλλον

Σε συνέντευξή του στο Mirror το 2022, ο Μπράιαν είπε: «Είναι εκπληκτικό να σκέφτομαι ότι η Ρέιτσελ και εγώ είμαστε παντρεμένοι σχεδόν 40 χρόνια. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις πόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία της σειράς σε όλο τον κόσμο. Αλλά όποιες ευκαιρίες εργασίας και αν προέκυψαν από αυτό, θα είμαι πάντα πιο ευγνώμων για τα 40 χρόνια γάμου και την οικογένειά μου».

Συζητώντας για την άμεση έλξη που ένιωσαν στο πλατό, αστειεύτηκε λέγοντας ότι της διάβαζε το χέρι και προέβλεψε με ακρίβεια ότι θα είχε τρία παιδιά, πειράζοντάς την: «Ναι, το είπα αυτό, αλλά δεν είπα ότι θα ήταν δικά μου!».

Παρά το γεγονός ότι είναι μαζί εδώ και τέσσερις δεκαετίες, το ζευγάρι επιμένει ότι δεν είναι εξαρτημένοι ο ένας από τον άλλον και ότι ο καθένας κάνει τα δικά του πράγματα μέσα στην οικογένεια.

Διαφορετικά περιβάλλοντα

Ενώ η Ρέιτσελ έχει αφιερωθεί στη φάρμα και έχει δημιουργήσει ακόμη και το δικό της ντοκιμαντέρ, Rachel’s Farm, ο Μπράιαν μπορεί συχνά να λείψει για γυρίσματα ή να περάσει χρόνο στο σπίτι τους στην πόλη.

Σε συνέντευξή της στο Women’s Weekly το 2024, εξήγησε: «Βρίσκω ότι είμαι καλά μόνη μου. Και αυτός είναι καλά μόνος του. Νομίζω ότι είναι πολύ υγιές μετά από 40 χρόνια γάμου να περνάμε λίγο χρόνο χώρια. Είμαστε αρκετά ανεξάρτητοι σαν χατακτήρες».

Λένε ότι τα αντίθετα έλκονται, και το ζευγάρι δεν θα μπορούσε να προέρχεται από πιο διαφορετικά περιβάλλοντα.

Ενώ ο Μπράιαν είναι ένα αγόρι της εργατικής τάξης από το νοτιοδυτικό Σίδνεϊ, η Ρέιτσελ προέρχεται από την ανώτερη τάξη της Αγγλίας και μεγάλωσε στο Κότσγουολντς.

«Μεγάλωσα σε έναν κόσμο που ήταν πολύ ηδονιστικός και δεν ήμουν σίγουρη για τις αξίες της οικογένειάς μου. Ο πατέρας μου ψήφιζε ένα σύστημα που τον ωφελούσε, ποτέ ένα σύστημα που εξυπηρετούσε την κοινωνία των πολιτών. Έτσι, όταν γνώρισα τον Μπράιαν, είχε πολύ ισχυρές αξίες, από τη μητέρα του, από το ότι ήταν καθολικός, ψήφιζε τους Εργατικούς, ήταν ένας πολύ ηθικός άνθρωπος και αυτό μου άρεσε πολύ».

«Έχω μια σκοτεινή πλευρά», εξήγησε η Ρέιτσελ, «και ο Μπράιαν έχει μια αιώνια φωτεινότητα. Ίσως γι’ αυτό μας έλκει μεταξύ μας. Μας ισορροπεί με κάποιο τρόπο»

Μια νέα ζωή στην Αυστραλία

Πριν γνωρίσει τη Ρέιτσελ, ο Μπράιαν δεν είχε σκεφτεί ποτέ το γάμο, αφού ο πατέρας του τον εγκατέλειψε όταν ήταν μικρός, αφήνοντας τη μητέρα του να τον μεγαλώσει μόνη της μαζί με την αδερφή του.

Ωστόσο, λίγους μήνες μετά τη γνωριμία του με τη Ρέιτσελ, της έκανε πρόταση γάμου. Αρχικά, εκείνη ήταν αβέβαιη και απάντησε: «Δεν ξέρω, μπορείς να με ρωτήσεις ξανά αργότερα;».

Όταν όμως εκείνος απάντησε «ίσως όχι», η Ρέιτσελ είπει το «ναι» και ήταν ενθουσιασμένη, τελικά που θα ξεκινούσε μια νέα ζωή στην Αυστραλία.

Αποφάσισαν να εγκατασταθούν στην Αυστραλία, αφού η Ρέιτσελ συνειδητοποίησε ότι ο Μπράιαν δεν θα μπορούσε να ζήσει πουθενά αλλού, ενώ εκείνη δεν είχε ιδιαίτερη προτίμηση να μείνει στην Αγγλία.

Αν και ήταν δύσκολο για εκείνη να ζει τόσο μακριά από το σπίτι της, η Ματίλντα είπε ότι ο Μπράιαν ήταν ο στυλοβάτης της μητέρας της.

Ηλικιακό μπούλινγκ

Πρόσφατα, η Ρέιτσελ απάντησε σε trolls που μοιράστηκαν σκληρά σχόλια μετά την ανάρτηση ενός βίντεο που προωθούσε την ηθική πρωτοβουλία της για το κρέας Farmthru.

«Διάβασα ότι είναι 68 ετών. Φαίνεται πολύ μεγαλύτερη! Είμαι 62 ετών και δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μόνο λίγα χρόνια μεγαλύτερη από μένα», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε ένα παρόμοια σκληρό σχόλιο: «Θεέ μου, τι στο καλό σου συνέβη; Ήσουν τόσο όμορφη!».

Ένας άλλος ισχυρίστηκε ότι η εμφάνιση της Ρέιτσελ οφειλόταν σε «χρόνια παραμέλησης».

Αρκετοί ακόλουθοι έσπευσαν να υπερασπιστούν τη Ρέιτσελ, με έναν από αυτούς να λέει: «Για το Θεό, φρικτά σχόλια – ήταν, είναι και θα είναι όμορφη και κάνει καταπληκτική δουλειά».

Απαντώντας στα κακόβουλα σχόλια, η Ρέιτσελ είπε ότι λυπάται για όσους κριτικάρουν την εμφάνισή της στο βίντεο.

«Ευχαριστώ, αγαπητή μου κυρία, που με υπερασπίστηκες» έγραψε η Ρέιτσελ. «Απλά λυπάμαι για εκείνους τους καημένους που φοβούνται τόσο πολύ τα γηρατειά. Θα μάθουν ότι η απόλυτη ελευθερία μιας γυναίκας είναι να αφήσει πίσω της τη νεότητα και την ομορφιά. Ήταν υπέροχο όσο κράτησε, αλλά η ζωή έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τις απολαύσεις της μέχρι να φτάσεις εκεί».

