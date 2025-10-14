magazin
Οι τελευταίες λέξεις του Ντέζι Αρνάζ για τη Λουσίλ Μπολ – «Ήσουν η καρδιά, η ψυχή, το πνεύμα»
Fizz 14 Οκτωβρίου 2025 | 15:48

Οι τελευταίες λέξεις του Ντέζι Αρνάζ για τη Λουσίλ Μπολ – «Ήσουν η καρδιά, η ψυχή, το πνεύμα»

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 20 χρόνια και χώρισε πριν από πάνω από 20 χρόνια, όταν ο Αρνάζ έγραψε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στην πρώην σύζυγό του.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Ο Ντέζι Αρνάζ αγαπούσε τη Λούσι μέχρι το τέλος. Στο πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς TV We Love του CW, μιας πολυμερούς σειράς που τιμά οκτώ από τις πιο εμβληματικές αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και τη διαχρονική επίδρασή τους στο κοινό και τον πολιτισμό, ειδικοί συζητούν την όμορφη σχέση του ζευγαριού.

Αν και ο γάμος τους δεν κράτησε, η σχέση της Λουσίλ Μπολ και του Ντέζι Αρνάζ ήρθε σε μια ισορροπία μετά από καιρό. Η Μπολ συνέχισε να αποδίδει στον Αρνάζ όλα τα οφέλη της δημιουργικής τους συνεργασίας, η οποία τελικά αποτέλεσε σημαντικό μέρος της κληρονομιάς και των δύο ηθοποιών.

YouTube thumbnail

Όλοι σηκώθηκαν όρθιοι

«Μόλις μάθεις για όλα όσα έκανε ο Ντέζι, δεν μπορείς να διαχωρίσεις την επιτυχία της Λουσίλ Μπολ από τη μεγαλοφυΐα του Ντέζι Αρναζ. Οι μεγαλοφυΐες τους αλληλοσυμπληρώνονταν με έναν υπέροχο τρόπο που έκανε τα πάντα να λειτουργούν», λέει η Ντέινα Σάμνερ-Πρίτσαρντ, παρουσιάστρια του The Ricardo Project: An I Love Lucy Podcast, στο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ.

Αυτή η δυναμική αποτυπώθηκε σε μια μεγαλοπρεπή τελική χειρονομία, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της τελετής Kennedy Center Honors της Μπολ στις 7 Δεκεμβρίου 1986.

«Όταν ανακοινώθηκε το όνομά της, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι. Αυτό συνέβη 30 χρόνια μετά το σήριαλ I Love Lucy. Δεν μπορούσε να το πιστέψει» λέει η Σάμνερ-Πρίτσαρντ.

Ο Αρνάζ έγραψε: «Η Λουσίλ ήταν η εκπομπή. Ο Βιβ, ο Φρεντ και εγώ ήμασταν απλά βοηθητικοί ρόλοι, πολύ καλοί βοηθητικοί ρόλοι, αλλά βοηθητικοί ρόλοι παρόλα αυτά. Υ.Γ. Το I Love Lucy δεν ήταν ποτέ απλά ένας τίτλος

YouTube thumbnail

«Η Λουσίλ ήταν η εκπομπή»

Η αξέχαστη στιγμή πήρε μια συναισθηματική τροπή όταν ο Αμερικανός ηθοποιός και παρουσιαστής Ρόμπερτ Στακ διάβασε ένα γράμμα, γραμμένο από τον Αρνάζ στο νεκροκρέβατό του, που «γιόρταζε» τη Μπολ σε εκείνη τη στιγμή της επιτυχίας. Πέθανε σε ηλικία 69 ετών μόλις πέντε ημέρες νωρίτερα, δύο ημέρες μετά την τελευταία τηλεφωνική συνομιλία με την πρώην σύζυγό του, την ημέρα που θα ήταν η επέτειός τους.

«Το I Love Lucy είχε μόνο μία αποστολή: να κάνει τον κόσμο να γελάει. Η Λουσίλ του έδωσε μια σπάνια ποιότητα. Μπορεί να ερμηνεύσει την πιο τρελή, ακόμα και την πιο ακατάστατη, σωματική κωμωδία χωρίς να χάνει τη γυναικεία της γοητεία» ξεκίνησε και συνέχισε:

«Η New York Times μου ζήτησε να μοιράσω την αναγνώριση για την επιτυχία της μεταξύ των σεναριογράφων, των σκηνοθετών και του καστ. Τους είπα: “Δώστε στη Lucy το 90% της αναγνώρισης και μοιράστε το υπόλοιπο 10% μεταξύ μας”».

Ο Αρνάζ έγραψε: «Η Λουσίλ ήταν η εκπομπή. Ο Βιβ, ο Φρεντ και εγώ ήμασταν απλά βοηθητικοί ρόλοι, πολύ καλοί βοηθητικοί ρόλοι, αλλά βοηθητικοί ρόλοι παρόλα αυτά. Υ.Γ. Το I Love Lucy δεν ήταν ποτέ απλά ένας τίτλος».

«Νομίζω ότι ήταν ένα πραγματικά όμορφο δώρο που της έκανε στο τέλος, με τόσο δημόσιο τρόπο» συμπληρώνει η Ντέινα Σάμνερ-Πρίτσαρντ για εκείνη τη στιγμή.

«“Ήσουν η καρδιά, η ψυχή, το πνεύμα και το αστέρι και ήταν υπέροχο να μπορώ να σε υποστηρίζω” συμπλήρωσε. Είναι τόσο όμορφο».


*Το TV We Love έκανε πρεμιέρα στο CW τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.

*Με στοιχεία από people.com

googlenews

Vita.gr
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ
Έβγαλε πίκρα 14.10.25

Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ

Περίπου τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ, το σενάριο του sequel βρίσκεται στα γραφεία της Disney. Ωστόσο ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις πιστεύει ότι δεν θα γυριστεί ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»
Βίντεο 14.10.25

Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»

«Αν ήταν δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα», είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Τσακίρογλου για το γεγονός

Σύνταξη
«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga
Faux pas 14.10.25

«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga

Ο σχεδιαστής του οίκου Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, αποκάλυψε ότι η Μέγκαν Μαρκλ «προσκάλεσε τον εαυτό της» στην επίδειξη μόδας του στο Παρίσι νωρίτερα αυτό το μήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό
Μυστήριο 14.10.25

«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό

Η pop star Κέιτι Πέρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη σκηνή του O2 στο Λονδίνο για μια συναυλία και ήταν όλο υπονοούμενα για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Βίντεο 14.10.25

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
«Πολύ αδύνατη» 13.10.25

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους – «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»
Άντε γεια! 13.10.25

Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους - «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»

Η πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ, αποκάλυψε ότι ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Roland Mouret έπαιξε ρόλο στην απόφασή της να αφαιρέσει τα εμφυτεύματά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
Fizz 13.10.25

«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Τραυματική εμπειρία 13.10.25

Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»
«Αυθορμητισμός, παρουσία» 12.10.25

Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

«Νταϊάν Κίτον, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Άντι Γκαρσία στη λεζάντα ενός φωτογραφικού αφιερώματος εις μνήμην της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
