Οι τελευταίες λέξεις του Ντέζι Αρνάζ για τη Λουσίλ Μπολ – «Ήσουν η καρδιά, η ψυχή, το πνεύμα»

Ο Ντέζι Αρνάζ αγαπούσε τη Λούσι μέχρι το τέλος. Στο πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς TV We Love του CW, μιας πολυμερούς σειράς που τιμά οκτώ από τις πιο εμβληματικές αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και τη διαχρονική επίδρασή τους στο κοινό και τον πολιτισμό, ειδικοί συζητούν την όμορφη σχέση του ζευγαριού.

Αν και ο γάμος τους δεν κράτησε, η σχέση της Λουσίλ Μπολ και του Ντέζι Αρνάζ ήρθε σε μια ισορροπία μετά από καιρό. Η Μπολ συνέχισε να αποδίδει στον Αρνάζ όλα τα οφέλη της δημιουργικής τους συνεργασίας, η οποία τελικά αποτέλεσε σημαντικό μέρος της κληρονομιάς και των δύο ηθοποιών.

Όλοι σηκώθηκαν όρθιοι

«Μόλις μάθεις για όλα όσα έκανε ο Ντέζι, δεν μπορείς να διαχωρίσεις την επιτυχία της Λουσίλ Μπολ από τη μεγαλοφυΐα του Ντέζι Αρναζ. Οι μεγαλοφυΐες τους αλληλοσυμπληρώνονταν με έναν υπέροχο τρόπο που έκανε τα πάντα να λειτουργούν», λέει η Ντέινα Σάμνερ-Πρίτσαρντ, παρουσιάστρια του The Ricardo Project: An I Love Lucy Podcast, στο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ.

Αυτή η δυναμική αποτυπώθηκε σε μια μεγαλοπρεπή τελική χειρονομία, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της τελετής Kennedy Center Honors της Μπολ στις 7 Δεκεμβρίου 1986.

«Όταν ανακοινώθηκε το όνομά της, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι. Αυτό συνέβη 30 χρόνια μετά το σήριαλ I Love Lucy. Δεν μπορούσε να το πιστέψει» λέει η Σάμνερ-Πρίτσαρντ.

Ο Αρνάζ έγραψε: «Η Λουσίλ ήταν η εκπομπή. Ο Βιβ, ο Φρεντ και εγώ ήμασταν απλά βοηθητικοί ρόλοι, πολύ καλοί βοηθητικοί ρόλοι, αλλά βοηθητικοί ρόλοι παρόλα αυτά. Υ.Γ. Το I Love Lucy δεν ήταν ποτέ απλά ένας τίτλος

«Η Λουσίλ ήταν η εκπομπή»

Η αξέχαστη στιγμή πήρε μια συναισθηματική τροπή όταν ο Αμερικανός ηθοποιός και παρουσιαστής Ρόμπερτ Στακ διάβασε ένα γράμμα, γραμμένο από τον Αρνάζ στο νεκροκρέβατό του, που «γιόρταζε» τη Μπολ σε εκείνη τη στιγμή της επιτυχίας. Πέθανε σε ηλικία 69 ετών μόλις πέντε ημέρες νωρίτερα, δύο ημέρες μετά την τελευταία τηλεφωνική συνομιλία με την πρώην σύζυγό του, την ημέρα που θα ήταν η επέτειός τους.

«Το I Love Lucy είχε μόνο μία αποστολή: να κάνει τον κόσμο να γελάει. Η Λουσίλ του έδωσε μια σπάνια ποιότητα. Μπορεί να ερμηνεύσει την πιο τρελή, ακόμα και την πιο ακατάστατη, σωματική κωμωδία χωρίς να χάνει τη γυναικεία της γοητεία» ξεκίνησε και συνέχισε:

«Η New York Times μου ζήτησε να μοιράσω την αναγνώριση για την επιτυχία της μεταξύ των σεναριογράφων, των σκηνοθετών και του καστ. Τους είπα: “Δώστε στη Lucy το 90% της αναγνώρισης και μοιράστε το υπόλοιπο 10% μεταξύ μας”».

Ο Αρνάζ έγραψε: «Η Λουσίλ ήταν η εκπομπή. Ο Βιβ, ο Φρεντ και εγώ ήμασταν απλά βοηθητικοί ρόλοι, πολύ καλοί βοηθητικοί ρόλοι, αλλά βοηθητικοί ρόλοι παρόλα αυτά. Υ.Γ. Το I Love Lucy δεν ήταν ποτέ απλά ένας τίτλος».

«Νομίζω ότι ήταν ένα πραγματικά όμορφο δώρο που της έκανε στο τέλος, με τόσο δημόσιο τρόπο» συμπληρώνει η Ντέινα Σάμνερ-Πρίτσαρντ για εκείνη τη στιγμή.

«“Ήσουν η καρδιά, η ψυχή, το πνεύμα και το αστέρι και ήταν υπέροχο να μπορώ να σε υποστηρίζω” συμπλήρωσε. Είναι τόσο όμορφο».

*Με στοιχεία από people.com