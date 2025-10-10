Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν – Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα

Είναι μια ιστορία αγάπης που δεν γνωρίζουν πολλοί. Η τεράστια πολιτιστική προσωπικότητα της Γαλλίας, Εντίθ Πιάφ, συναντά τον Έλληνα ηθοποιό θεάτρου και κινηματογράφου, Δημήτρη Χορν, και αργότερα του στέλνει ένα παθιασμένο γράμμα λέγοντάς του ότι θα «τα παρατούσε όλα» για αυτόν.

Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Η Πιάφ γνώρισε τον Χορν σε μια στάση της περιοδείας της στην Αθήνα το 1946, την χρονιά που κυκλοφόρησε το εξαιρετικά διάσημο τραγούδι της, La Vie en Rose.

Αργότερα, σε μια επιστολή με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 1946, η Πιάφ, που τότε ήταν 31 ετών και στο αποκορύφωμα της φήμης της, διακήρυξε την αιώνια αγάπη της για τον «My Taki» («Τάκη μου»).

«Σ’ αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη, μην μου ραγίσεις την καρδιά», γράφει στον Χορν, προτρέποντάς τον να την επισκεφτεί στο Λονδίνο ή στο Παρίσι. «Θα ήθελα τόσο πολύ να ζήσω κοντά σου, πιστεύω ότι θα μπορούσα να σε κάνω ευτυχισμένο και επίσης πιστεύω ότι σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Ξέρω ότι είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα».

«Σ’ αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη, μην μου ραγίσεις την καρδιά», γράφει στον Χορν

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Edith Piaf Fanpage (@edith_piaf_fan)

Ένα τηλεγράφημα, με την ένδειξη «επείγον»

Μέρος του γράμματος δημοσιεύθηκε πριν από μια δημοπρασία της Vergos Auctions στην Αθήνα το 2009. Φυλασσόταν κλειδωμένο στην ελληνική πρωτεύουσα μαζί με ένα τηλεγράφημα, με την ένδειξη «επείγον», επίσης απευθυνόμενο στον Χορν.

Στο τηλεγράφημα, που στάλθηκε δύο μήνες αργότερα, η σαφώς ερωτευμένη τραγουδίστρια δηλώνει ξανά την αγάπη της για τον ανερχόμενο ηθοποιό, ικετεύοντάς τον να της γράψει στο όνομα Mme Bigard στη διεύθυνση 26 Rue Berry.

Φαίνεται όμως ότι η ερωτική σχέση είχε εξασθενήσει μέχρι τότε, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Χορν ανταποκρίθηκε με τον ίδιο τρόπο -συν το γεγονός ότι και οι δύο είχαν άλλους εραστές.

Ο Χορν είχε μια μακροχρόνια σχέση με την Έλλη Λαμπέτη και παντρεύτηκε δύο φορές πριν από το θάνατό του, το 1998. Ο πρώτος του γάμος ήταν με τη Ρίτα Φιλίππου, κόρη αστικής οικογένειας επιπλοποιών και ο δεύτερος με την Άννα Γουλανδρή, γόνος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας. Ποτέ δεν μίλησε δημόσια για τη γνωριμία του με την Πιάφ.

Η Πιαφ γνώρισε τον Ευρωπαίο πυγμάχο μεσαίου βάρους, Μαρσέλ Σερντάν, ο οποίος, από τους έντονους εραστές της Πιαφ, θεωρούνταν ο μεγαλύτερος. Πέθανε από καρκίνο στις 10 Οκτωβρίου του 1963, στο Γκρας της Γαλλίας, σε ηλικία 47 ετών.

Φαίνεται όμως ότι η ερωτική σχέση είχε εξασθενήσει μέχρι τότε, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Χορν ανταποκρίθηκε με τον ίδιο τρόπο -συν το γεγονός ότι και οι δύο είχαν άλλους εραστές Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Horn // Δημήτρης Χορν (@dimitrishornn)

«Ποτέ δεν θα μάθουμε…»

Τελικά, στελέχοι του ελληνικού οίκου δημοπρασιών δήλωσαν στο CBC ότι η χειρόγραφη επιστολή και ο φάκελος, μαζί με το τηλεγράφημα και ένα πρόγραμμα θεάτρου από μια παράσταση που έδωσε η Πιάφ στην Ελλάδα, πωλήθηκαν για 2.702 δολάρια Αυστραλίας σε έναν ιδιώτη συλλέκτη.

«Ποτέ δεν θα μάθουμε πώς ένιωθε ο Χορν για την Πιάφ, αλλά με το τυφλό τους πάθος, αυτά τα χειρόγραφα μαρτυρούν ότι ήταν σαφώς μια περίπτωση έρωτα με την πρώτη ματιά για τη Γαλλίδα τραγουδίστρια», δήλωσε ο Πέτρος Βέργος του ομώνυμου οίκου δημοπρασιών.

*Με στοιχεία από greekherald.com.au