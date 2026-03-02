newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Επιστολή στον ΟΗΕ για την «εγκληματική πράξη» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του ανώτατου ηγέτη
Κόσμος 02 Μαρτίου 2026, 02:50

Ιράν: Επιστολή στον ΟΗΕ για την «εγκληματική πράξη» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του ανώτατου ηγέτη

Το Ιράν χαρακτηρίζει, σε επιστολή προς τον ΟΗΕ, «δειλή τρομοκρατική πράξη» τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, που «συνιστά άμεση επίθεση κατά των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Με επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, καταγγέλλει «την πλέον πρόσφατη εξοργιστική και εγκληματική πράξη που διαπράχθηκε κατά του μεγάλου έθνους του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς» (στη φωτογραφία του Reuters/Ahmed Saad, επάνω, διαδηλωτής στη Βαγδάτη κρατά πλακάτ με το πορτρέτο του Αλί Χαμενεΐ).

Και προειδοποιεί ότι «η αποτυχία αποφασιστικής αντίδρασης σε τέτοια συμπεριφορά δεν θα ενθαρρύνει μόνο τους δράστες της, αλλά θα επιφέρει επίσης διαρκή και ανεπανόρθωτη ζημιά στα θεμέλια της διεθνούς έννομης τάξης για τις επόμενες δεκαετίες».

Οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς «έθεσαν εσκεμμένα στο στόχαστρο τον Ανώτατο Αξιωματούχο κυρίαρχου Κράτους Μέλους των Ηνωμένων Εθνών»

Σύμφωνα με την επιστολή, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, «κατά κατάφωρη παραβίαση του Αρθρου 2(4) του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς «έθεσαν εσκεμμένα στο στόχαστρο τον Ανώτατο Αξιωματούχο κυρίαρχου Κράτους Μέλους των Ηνωμένων Εθνών, τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ».

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει την ενέργεια «δειλή τρομοκρατική πράξη» που «συνιστά άμεση επίθεση κατά των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης βίας, του σεβασμού της κυρίαρχης ισότητας και του απαραβίαστου και της ασυλίας των Αρχηγών Κρατών».

Οπως επισημαίνεται, πρόκειται για «επικίνδυνη και πρωτοφανή κλιμάκωση που πλήττει τους πλέον θεμελιώδεις κανόνες κρατικής υπόστασης και πολιτισμένης συμπεριφοράς μεταξύ των εθνών».

Η επιστολή τονίζει ότι «η εκ προθέσεως στοχοποίηση του Ανώτατου Αξιωματούχου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συνιστά σοβαρή και πρωτοφανή παραβίαση των πλέον θεμελιωδών κανόνων που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ κρατών» και «ανοίγει απερίσκεπτα ένα επικίνδυνο κουτί της Πανδώρας, διαβρώνοντας το θεμέλιο της κυρίαρχης ισότητας και τη σταθερότητα του διεθνούς συστήματος».

«Πρόδηλη περιφρόνηση»

Υπογραμμίζεται επίσης ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι «ιδιαίτερα σεβαστή θρησκευτική προσωπικότητα για δεκάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο» και ότι «η πλήρης ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους δράστες».

Παράλληλα, το Ιράν διευκρινίζει ότι τα ανωτέρω «δεν θίγουν το εγγενές και αδιαμφισβήτητο δικαίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να υπερασπιστεί την κυριαρχία, την εδαφική της ακεραιότητα και τον λαό της, σε πλήρη συμμόρφωση με το Αρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η πράξη «διαπράχθηκε κατά πρόδηλη περιφρόνηση δεσμευτικών αρχών του διεθνούς δικαίου και του εθιμικού διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποτυπώνονται στη Σύμβαση του 1973 για την Πρόληψη και Καταστολή Εγκλημάτων κατά Διεθνώς Προστατευόμενων Προσώπων».

Προσθέτει ότι «ενεργοποιεί τη διεθνή ευθύνη των εμπλεκόμενων κρατών που διέπραξαν την αδικοπραξία, καθώς και την ατομική ποινική ευθύνη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του αποκαλούμενου Πρωθυπουργού του ισραηλινού καθεστώτος και όλων των προσώπων που συμμετείχαν στον σχεδιασμό, τη διαταγή, την εξουσιοδότηση, την τέλεση ή άλλως συνέδραμαν και υποβοήθησαν την εν λόγω εγκληματική πράξη».

«Πλήρη λογοδοσία»

Προτρέποντας σε διεθνή αντίδραση, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν «καλεί επισήμως τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας να εκπληρώσουν τις, απορρέουσες από τον Χάρτη, ευθύνες τους για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και να λάβουν άμεσα, συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης λογοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών και του ισραηλινού καθεστώτος για την προαναφερθείσα ειδεχθή τρομοκρατική πράξη».

Η Τεχεράνη ζητεί η επιστολή να «κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: «Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», λέει ο ΥΠΕΞ του Ομάν
Μπαντρ Αλμπουσάιντι 02.03.26

«Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή»

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», διαβεβαιώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ προετοιμάζει τους Αμερικανούς για «πιθανόν και άλλες απώλειες» – «Ετσι είναι τα πράγματα»
«Πιθανόν και άλλες 02.03.26

Ο Τραμπ για τις απώλειες Αμερικανών: «Ετσι είναι τα πράγματα»

«Θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες (απώλειες) πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», δηλώνει ο Τραμπ για τον θάνατο αμερικανών στρατιωτών στην επίθεση που εξαπέλυσαν στο Ιράν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

«Ασυγχώρητες» χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή. Ζητά «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων».

Σύνταξη
Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, οι ΗΠΑ «ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε απόφαση να αποδεχτούμε αυτό το αίτημα», είπε.

Σύνταξη
«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Μερτς εξέφρασε «ανακούφιση» για το «προβλεπόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν», μετά την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα επικρίνει τις ενέργειές τους».

Σύνταξη
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: «Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», λέει ο ΥΠΕΞ του Ομάν
Μπαντρ Αλμπουσάιντι 02.03.26

«Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή»

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», διαβεβαιώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ προετοιμάζει τους Αμερικανούς για «πιθανόν και άλλες απώλειες» – «Ετσι είναι τα πράγματα»
«Πιθανόν και άλλες 02.03.26

Ο Τραμπ για τις απώλειες Αμερικανών: «Ετσι είναι τα πράγματα»

«Θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες (απώλειες) πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», δηλώνει ο Τραμπ για τον θάνατο αμερικανών στρατιωτών στην επίθεση που εξαπέλυσαν στο Ιράν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

«Ασυγχώρητες» χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή. Ζητά «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων».

Σύνταξη
Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, οι ΗΠΑ «ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε απόφαση να αποδεχτούμε αυτό το αίτημα», είπε.

Σύνταξη
«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Μερτς εξέφρασε «ανακούφιση» για το «προβλεπόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν», μετά την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα επικρίνει τις ενέργειές τους».

Σύνταξη
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Σκληρότητα 01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Ο Ν. Ανδρουλάκης απαντά 01.03.26

Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)
Super League 01.03.26

Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τετράδα με Τεττέη και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο