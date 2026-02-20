Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπορεί το Viagra να πολεμήσει την Αλτσχάιμερ;
Υγεία 20 Φεβρουαρίου 2026, 12:10

Μπορεί το Viagra να πολεμήσει την Αλτσχάιμερ;

Μια νέα μεγάλη μελέτη επαναστόχευσης υπαρχόντων φαρμάκων έδειξε τρία φάρμακα ως κύριους πιθανούς υποψηφίους ενάντια στην Αλτσχάιμερ.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Spotlight

Μια νέα μεγάλη μελέτη φέρνει στο φως τρία υπάρχοντα γνωστά φάρμακα τα οποία μπορούν πιθανότατα να παίξουν έναν σημαντικό αναπάντεχο καινούργιο ρόλο ενάντια στη νόσο Αλτσχάιμερ.

Διεθνής ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Εξετερ ανέλυσε περισσότερα από 80 υπάρχοντα φάρμακα στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων (αλλά ουσιαστικώς παλαιών) αποτελεσματικών θεραπειών για την Αλτσχάιμερ και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τρία εξ αυτών αποτελούν άκρως υποσχόμενους υποψηφίους: πρόκειται συγκεκριμένα για το εμβόλιο ενάντια στον έρπητα ζωστήρα (Zostavax), το φάρμακο σιλδεναφίλη (Viagra) που χορηγείται ενάντια στη στυτική δυσλειτουργία και το φάρμακο ριλουζόλη που χρησιμοποιείται σε ασθενείς με νόσο του κινητικού νευρώνα.

Το πιο υποσχόμενο φάρμακο

Όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Alzheimer’s Research and Therapy», μεταξύ των τριών σκευασμάτων εκείνο που εμφανίζεται ως το πιο υποσχόμενο για επαναστόχευση είναι το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα.

Εξετάστηκαν 80 υπάρχοντα φάρμακα με στόχο να εντοπιστούν τα πιο υποσχόμενα σε ό,τι αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία της Αλτσχάιμερ

Η επαναστόχευση υπαρχόντων φαρμάκων αποτελεί μια άκρως ελκυστική επιλογή αν αναλογιστεί κάποιος ότι η ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου μπορεί να διαρκέσει 10-15 χρόνια και να κοστίσει δισεκατομμύρια ευρώ – και όλα αυτά χωρίς να υπάρχει εγγύηση επιτυχίας. Με δεδομένο ότι η επαναστόχευση αφορά φάρμακα που έχουν ήδη αποδείξει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους στον πληθυσμό, προσφέρει μια ταχεία, ασφαλή και πολύ πιο φθηνή οδό για την εύρεση νέων θεραπειών για πλήθος νόσων.

Διεθνής ομάδα ειδικών, ανάλυση 80 φαρμάκων

Στη νέα μελέτη συμμετείχε διεθνής ομάδα 21 ειδικών στην άνοια από πανεπιστήμια, νοσοκομεία και φαρμακοβιομηχανίες ενώ το δικό τους «παρών» έδωσαν και ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Εξετάστηκαν 80 υπάρχοντα φάρμακα με στόχο να εντοπιστούν τα πιο υποσχόμενα σε ό,τι αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία της Αλτσχάιμερ, η οποία αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% επί του συνόλου των περιπτώσεων άνοιας. Σήμερα οι διαφορετικές μορφές άνοιας πλήττουν περί τα 60 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, αριθμός που εκτιμάται ότι θα εκτοξευθεί σε πάνω από 150 εκατομμύρια το 2050.

Το προφίλ του τοπ 3 των υποψηφίων

Μετά από πολλαπλούς κύκλους αναλύσεων, το πάνελ των ειδικών επέλεξε τα τρία φάρμακα, καθένα εκ των οποίων επελέγη επειδή στοχεύει βιολογικές διεργασίες που συνδέονται με την Αλτσχάιμερ καθώς και επειδή έχει δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε κυτταρικές μελέτες και μελέτες σε ζώα ενώ παράλληλα θεωρείται ασφαλές για χρήση σε μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους.

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα το προφίλ του τοπ 3 των υποψηφίων που προέκυψαν από τη μελέτη:

· Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα: Μελέτες έχουν δείξει πιθανή σύνδεση μεταξύ του ιού που προκαλεί τον έρπητα ζωστήρα (πρόκειται για τον ιό της ανεμευλογιάς) και της άνοιας. Είναι γνωστό ότι αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα παίζουν ρόλο στην Αλτσχάιμερ και το συγκεκριμένο εμβόλιο αλληλεπιδρά με το ανοσοποιητικό σύστημα με τρόπο που πιθανώς εξουδετερώνει τις επιβλαβείς αλλαγές του.

· Σιλδεναφίλη: Στοιχεία μαρτυρούν ότι πιθανώς προστατεύει τα νευρικά κύτταρα και μειώνει την εναπόθεση της πρωτεΐνης ταυ η οποία συσσωρεύεται στον εγκέφαλο των ασθενών με Αλτσχάιμερ. Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι η σιλδεναφίλη βελτιώνει τη σκέψη και τη μνήμη, πιθανώς επειδή αυξάνει τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.

· Ριλουζόλη: Μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι το φάρμακο αυτό που χορηγείται για τη νόσο του κινητικού νευρώνα βελτίωσε τη γνωστική ικανότητα και μείωσε τα επίπεδα της πρωτεΐνης ταυ στον εγκέφαλο των πειραματοζώων.

Με βάση αυτά τα πρώτα ευρήματά τους οι ερευνητές ζητούν τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών προκειμένου να αποδειχθεί εάν τα φάρμακα αυτά βοηθούν πράγματι ασθενείς που εμφανίζουν ήδη Αλτσχάιμερ ή αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξής της.

Τα πλεονεκτήματα του εμβολίου για τον έρπητα ζωστήρα

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι μεταξύ των τριών κύριων υποψηφίων, την πρώτη θέση φαίνεται να κατακτά το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα. Και αυτό διότι συνδέεται με σημαντικά πλεονεκτήματα. Χορηγείται σε μόλις δύο δόσεις ενώ έχει αποδείξει εδώ και έτη την ασφάλεια του. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι άτομα που έλαβαν το συγκεκριμένο εμβόλιο αντιμετώπιζαν 16% λιγότερες πιθανότητες για Αλτσχάιμερ.

«Χρειάζεται να διεξαχθούν κλινικές δοκιμές προκειμένου να κατανοήσουμε την πραγματική αξία των φαρμάκων αυτών»

Μετά από αυτά τα πρώτα ευρήματα οι ερευνητές ελπίζουν να διεξαγάγουν μεγάλη κλινική δοκιμή του εμβολίου για τον έρπητα ζωστήρα ενάντια στην Αλτσχάιμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι άλλοι πέντε υποψήφιοι της λίστας

Να σημειωθεί ότι στη λίστα των υποσχόμενων υποψηφίων ενάντια στην Αλτσχάιμερ μπήκαν πέντε επιπλέον φάρμακα τα οποία όμως δεν φάνηκε να είναι τόσο υποσχόμενα όσο τα τρία που προαναφέραμε. Αυτά ήταν η φινγκολιμόδη (χορηγείται στην πολλαπλή σκλήρυνση), η βορτιοξετίνη (χρησιμοποιείται σε ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή), το μικρο- λίθιο (χορηγείται ενάντια στην κατάθλιψη), η δασατινίμπη (χορηγείται στη λευχαιμία) και η κυτισίνη (φυσικό αλκαλοειδές που χρησιμοποιείται κυρίως για τη διακοπή του καπνίσματος).

Απαιτούνται κλινικές δοκιμές

Όπως ανέφερε η δρ Αν Κορμπέτ, καθηγήτρια στην Ερευνα της Ανοιας από το Πανεπιστήμιο του Εξετερ «για να νικήσουμε την άνοια απαιτείται να εκμεταλλευθούμε όλες τις ερευνητικές οδούς – από το να χρησιμοποιήσουμε αυτά που ήδη ξέρουμε ως την ανακάλυψη νέων φαρμάκων που προλαμβάνουν ή θεραπεύουν τη νόσο.

Η επαναστόχευση φαρμάκων αποτελεί ζωτικό κομμάτι αυτού του ‘‘μείγματος’’ που μας βοηθά να μετατρέψουμε την ιατρική του σήμερα σε ό,τι αφορά μια νόσο στη θεραπεία του αύριο για μια άλλη νόσο». Η καθηγήτρια τόνισε πάντως ότι τα φάρμακα που τώρα φάνηκαν ως υποσχόμενα ενάντια στην Αλτσχάιμερ χρειάζεται να διερευνηθούν περαιτέρω προκειμένου να αποδειχθεί αν μπορούν να δράσουν προληπτικά ή θεραπευτικά απέναντί της. «Χρειάζεται να διεξαχθούν κλινικές δοκιμές προκειμένου να κατανοήσουμε την πραγματική αξία των φαρμάκων αυτών ενάντια στην Αλτσχάιμερ».

Πηγή: Το Βήμα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Τράπεζες
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους
Κάποτε στην Αφρική 20.02.26

«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους

Ο Spinosaurus mirabilis, ή «σπινόσαυρος ο ξεχωριστός», είχε μήκος 12 μέτρα και ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους σαρκοφάγους δεινόσαυρους.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο
«freedom.gov» 19.02.26

Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρονται να προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα VPN θα έφερνε νέες εντάσεις στη σχέση με την Ευρώπη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο
Αντιπροσωπεία Κογκρέσου 20.02.26

Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
Επίκαιρη ερώτηση 20.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, επανακατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκης, για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας

Σύνταξη
«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα
Παλμ Μπιτς 20.02.26

«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στη χώρα μέσω μιας εκστρατείας επικοινωνίας και κατασκευών που αγγίζουν τα όρια της προσωπολατρείας

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία – Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι
Στη Μυτιλήνη 20.02.26

Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία - Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι

Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για απαράδεκτο αποκλεισμό εργαζομένων από έναν χώρο που αφορά άμεσα τη δουλειά και την καθημερινότητά τους, την ώρα που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας προχωρά στην παραλαβή της νέας δομής

Σύνταξη
Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
On Field 20.02.26

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!

Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που μέσα από την ομάδα της καρδιάς του ξεπέρασε τη σκοτεινή περίοδο της καριέρας του. Αφησε πίσω του τρομακτικές ατυχίες και με τα... επιφανειακά χτυπήματα, γελάει. Και συνεχίζει να παίζει. Ο ορισμός του πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους
Κάποτε στην Αφρική 20.02.26

«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους

Ο Spinosaurus mirabilis, ή «σπινόσαυρος ο ξεχωριστός», είχε μήκος 12 μέτρα και ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους σαρκοφάγους δεινόσαυρους.

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο
Αυτοδιοίκηση 20.02.26

Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο

Μεγάλα προβλήματα άφησε πίσω του το έντονο καιρικό φαινόμενο που έπληξε τον Δήμο Άνδρου. Αντίστοιχα μεγάλη είναι και η κινητοποίηση της δημοτικής Αρχής και όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Σύνταξη
Από την «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα
Η μεγάλη ευκαιρία 20.02.26

Από την «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα

Η συσσώρευση άγχους και αβεβαιότητας λόγω της ΑΙ δεν οδηγεί μόνο σε αποστασιοποίηση, αλλά φαίνεται να δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για νέες μορφές συλλογικής αντίδρασης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες
Μπάσκετ 20.02.26

Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες

Παρότι η περίοδος για τις μετακινήσεις παικτών στο NBA ολοκληρώθηκε για φέτος, παρότι ο ίδιος και το Μιλγουόκι δηλώνουν πως... μένουν μαζί, το τελευταίο ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ κάνει λόγο για σχέδιο των Λος Άντζελες Λέικερς ώστε να μετακομίσει ο Greak Freak στην Καλιφόρνια το καλοκαίρι!

Σύνταξη
Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι
Κόσμος 20.02.26

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι

Καθώς ορισμένες κυβερνήσεις πιέζουν για ένα αυστηρότερο μεταναστευτικό πλαίσιο στην ΕΣΔΑ, η κοινή γνώμη φαίνεται να τάσσεται υπέρ τους. Ωστόσο, είναι λίγοι οι Ευρωπαίοι που γνωρίζουν πολλά για την ίδια τη σύμβαση

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη
Ιγκουάνα; 20.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη

Η Αυστραλή ρεπόρτερ Ντανίκα Μέισον, η οποία καλύπτει τους αγώνες για την εκπομπή Today του Channel Nine, φάνηκε να μπερδεύει τα λόγια της κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης που έγινε viral.

Σύνταξη
Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου
Ιατροδικαστική έκθεση 20.02.26

Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου
Μπάσκετ 20.02.26

Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 20.02.26

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-εργαζομένων μετά τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε η ζωή του - «Εισέβαλε ορδή από ΜΑΤ» καταγγέλλουν συνδικαλιστές

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο