Η έκδοση χαπιού του Ozempic δεν κατάφερε να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου του Αλτσχάιμερ όπως ανακοίνωσε η Novo Nordisk, μετά την ολοκλήρωση δύο μεγάλων κλινικών μελετών οι οποίες θεωρήθηκαν ως μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια να ανοίξει ένας νέος δρόμος για τη χρήση των επιτυχημένων φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Η μετοχή της Novo έπεσαν περισσότερο από 8,4% στην Κοπεγχάγη.

Οι ασθενείς που έλαβαν το χάπι δεν παρουσίασαν επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου τους, σύμφωνα με μια γνωστική αξιολόγηση, ανακοίνωσε η δανική φαρμακευτική εταιρεία τη Δευτέρα. Η Novo Νordisk θα διακόψει την προγραμματισμένη επέκταση των μελετών για ένα έτος.

Nέο πλήγμα για τη Νovo Nordisk

Tον περασμένο Οκτώβριο με δήλωσή του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προκαλέσει ένα ακόμα πλήγμα στη δανέζικη φαρμακοβιομηχανία καθώς προανήγγειλε ότι η τιμή του φαρμάκου αδυνατίσματος Ozempic που κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις στη χώρα, προβλέπεται να μειωθεί.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο σχετικά με τις θεραπείες γονιμότητας και την τιμολόγηση φαρμάκων. Δημοσιογράφοι του ζήτησαν να αναφέρει το όνομα ενός φαρμάκου για το οποίο, νωρίτερα στην εκδήλωση, είχε δηλώσει ότι θα γινόταν λιγότερο ακριβό.

«Αναφερόμουν στο Ozempic ή – αναφερόμουν – στο φάρμακο απώλειας λίπους;… Θα είναι πολύ χαμηλότερα», είπε ο Τραμπ.

Παρόλο που το Ozempic της Novo έχει εγκριθεί για τη θεραπεία του διαβήτη, μοιράζεται το ίδιο δραστικό συστατικό με το επιτυχημένο φάρμακο απώλειας βάρους Wegovy του ομίλου.

Στις ΗΠΑ, το Ozempic έχει χρησιμοποιηθεί συχνά εκτός ενδείξεων για την παχυσαρκία και συχνά χρησιμεύει ως γενική αναφορά σε φάρμακα απώλειας βάρους.