Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται – Η ημερομηνία και τα ποσά ανά παιδί

Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται για το επίδομα παιδιού Α21, καθώς χιλιάδες δικαιούχοι περιμένουν την επόμενη πληρωμή μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας. Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς και ποια είναι τα ποσά που δικαιούνται οι οικογένειες;

Η επόμενη πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2026.

Ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων Α21 είναι σε λειτουργία μέσω ΗΔΙΚΑ και gov.gr, με χρήση κωδικών Taxisnet. Αναμένεται να μείνει ανοιχτή έως τις 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00.

Η αίτηση πρέπει:

Να βασίζεται στην εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση

Να περιλαμβάνει σωστά δηλωμένα τα εξαρτώμενα τέκνα

Να έχει οριστικοποιηθεί (όχι προσωρινή αποθήκευση)

Χωρίς οριστική υποβολή, δεν πραγματοποιείται πληρωμή.

Πότε πληρώνεται το επίδομα παιδιού Α21 το 2026

Το επίδομα καταβάλλεται ανά δίμηνο. Οι πληρωμές γίνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα πληρωμής. Η πρώτη δόση, που αφορά το δίμηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2026, θα καταβληθεί στις 31 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα καταβολών.

Οι επόμενες δόσεις αναμένονται ως εξής:

Tο χρονοδιάγραμμα για τις υπόλοιπες δόσεις του επιδόματος Α21:

Μάρτιος – Απρίλιος: 29 Μαΐου 2026

Μάιος – Ιούνιος: 31 Ιουλίου 2026

Ιούλιος – Αύγουστος: 30 Σεπτεμβρίου 2026

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: 30 Νοεμβρίου 2026

Νοέμβριος – Δεκέμβριος: 21-24 Δεκεμβρίου 2026 και 29 Ιανουαρίου 2027

Τα ποσά του επιδόματος παιδιού Α21 καθορίζονται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας.

Τα ποσά για το επίδομα παιδιού Α21

Το επίδομα παιδιού Α21 εξαρτάται από το ετήσιο εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών με τα ποσά να ξεκινούν από 28 ευρώ έως 70 ευρώ ανά παιδί μηνιαίως για τα δύο πρώτα παιδιά. Από το τρίτο παιδί και πάνω, το ποσό αυξάνεται σημαντικά και φτάνει έως 140 ευρώ.

Κατηγορία Α: 70 ευρώ μηνιαίως για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ από το τρίτο παιδί και πάνω.

Κατηγορία Β: 42 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά, 84 ευρώ για το τρίτο και τα επόμενα.

Κατηγορία Γ: 28 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά, 56 ευρώ για το τρίτο και τα επόμενα.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που:

Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα

Έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση

Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια

Η τελική έγκριση προκύπτει μετά από ηλεκτρονικούς διασταυρωτικούς ελέγχους.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις:

Να έχει δηλωθεί σωστά ο ΑΜΚΑ όλων των μελών

Να είναι ενεργός ο IBAN

Να μην υπάρχουν εκκρεμότητες στη φορολογική δήλωση

Να έχει γίνει οριστική υποβολή της αίτησης

Σε περίπτωση απόρριψης, ο λόγος εμφανίζεται στην πλατφόρμα Α21 ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.