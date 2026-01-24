newspaper
Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση για το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Ιανουαρίου 2026, 17:05

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση για το 2026

Το επίδομα παιδιού χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ με εξαμηνιαίο σύστημα πληρωμών, δηλαδή έξι διμηνιαίες δόσεις μέσα στο έτος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Spotlight

Η πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2026 θα καθυστερήσει, καθώς οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στο τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.

Το επίδομα παιδιού χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ με εξαμηνιαίο σύστημα πληρωμών, δηλαδή έξι διμηνιαίες δόσεις μέσα στο έτος.

Η πρώτη δόση, που αφορά το δίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2026, θα καταβληθεί στις 31 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα καταβολών.

Tο χρονοδιάγραμμα για τις υπόλοιπες δόσεις του επιδόματος Α21:

Μάρτιος – Απρίλιος: 29 Μαΐου 2026

Μάιος – Ιούνιος: 31 Ιουλίου 2026

Ιούλιος – Αύγουστος: 30 Σεπτεμβρίου 2026

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: 30 Νοεμβρίου 2026

Νοέμβριος – Δεκέμβριος: 21-24 Δεκεμβρίου 2026 και 29 Ιανουαρίου 2027

Τα ποσά του επιδόματος παιδιού Α21 καθορίζονται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας.

Συγκεκριμένα:

Κατηγορία Α: 70 ευρώ μηνιαίως για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ από το τρίτο παιδί και πάνω.

Κατηγορία Β: 42 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά, 84 ευρώ για το τρίτο και τα επόμενα.

Κατηγορία Γ: 28 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά, 56 ευρώ για το τρίτο και τα επόμενα.

Η εισοδηματική κατηγορία προσδιορίζεται βάσει του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώνεται στην εφορία, ενώ το τελικό ποσό συνδυάζει την κατηγορία με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησης Α21 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος είναι η έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων κάθε οικογένειας και η επαλήθευση της σχολικής φοίτησης των παιδιών που βρίσκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες από το προνήπιο μέχρι και το Γυμνάσιο.

Πηγή: ot.gr

Καφέ: Οι Έλληνες που στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό
Οικονομία 24.01.26

Ο freddo πάει στο εξωτερικό

Υπό την πίεση της εσωτερικής αγοράς, αλυσίδες όπως οι Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel εστιάζουν στο εξωτερικό

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν - Σύμφωνα με έρευνα οι νεότεροι εργαζόμενοι υιοθετούν την AI σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Ευλογιά: Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά – Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο
Στοιχεία ΕΕΕΔΕΕ 24.01.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά από ευλογιά - Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ζωονόσου

Σύνταξη
Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης

Στην Αθήνα, οι περιορισμοί νέων αδειών που τέθηκαν σε ισχύ από το 2025 εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο και το 2026. Ενώ από την 1η Μαρτίου 2026 στο καθεστώς αυτό εντάσσονται και νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Πώς θα είναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in
Οικονομία 24.01.26

Πώς θα είναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in

Με αφορμή νέα πανευρωπαϊκή έρευνα, τρεις εμπειρογνώμονες του Cedefop μιλάνε στο in για τις επιπτώσεις της ΑΙ στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας
Μαζικά μέιλ 23.01.26

Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας

Μόνο ως τραγέλαφος μπορεί να χαρακτηριστεί η μαζική αποστολή email σε ανέργους, με απειλή διαγραφής, εκτός αν... πάνε στις Ημέρας Καριέρας της ΔΥΠΑ. Γκάφα ολκής ή ωμός εκβιασμός;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ξεσπά ο πατέρας του παιδιού που η διευθύντρια τον φίμωσε με χαρτοταινία – «Περιμένω να ακούσω γιατί»
Ελλάδα 24.01.26

Ξεσπά ο πατέρας του παιδιού που η διευθύντρια τον φίμωσε με χαρτοταινία – «Περιμένω να ακούσω γιατί»

Ένα περιστατικό χωρίς καμία απολύτως σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε σε Γυμνάσιο στις Σέρρες, όπου διευθύντρια σχολείου φέρεται να φίμωσε 13χρονο μαθητή με χαρτοταινία.

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ

LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Τότεναμ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον

LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπράιτον για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Φάμελλος: Εκτεθειμένος και υποτελής στον Τραμπ ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Φάμελλος: Εκτεθειμένος και υποτελής στον Τραμπ ο Μητσοτάκης

«Η χώρα έχει ανάγκη μια προοδευτική κυβέρνηση», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ για το θέμα των συνεργασιών σημείωσε πως «δεν χρειάζεται πλέον διάλογος. Κοινές δράσεις χρειάζονται»

Σύνταξη
«Ανεπαρκής πρόοδος» στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας: Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Κομισιόν στη Left
Καταπέλτης 24.01.26

«Ανεπαρκής πρόοδος» στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας: Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Κομισιόν στη Left

Έχουν εκκινήσει από τον Δεκέμβριο νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδος λόγω της ανεπαρκής προόδου στο σχέδιο δράσης των 346 σημείων του υπουργείου Μεταφορών, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ
Νέα Ζηλανδία 24.01.26

«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ

«Γι’ αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί», είπε μεταξύ άλλων ο Τζέιμς Κάμερον σε π΄ροσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βόλος για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ για τη 19η αγωνιστική της Βundesliga.

Σύνταξη
Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό
Πόλο 24.01.26

Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό

Αφαιρέθηκε η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Θοδωρής Βλάχος στον ημιτελικό με την Ουγγαρία κι έτσι η Εθνική ομάδα πόλο θα παραταχθεί κανονικά με τον προπονητή της στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κόντρα στην Ιταλία.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Τορίνο
Serie A 24.01.26

LIVE: Κόμο – Τορίνο

LIVE: Κόμο – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Τορίνο για την 22η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»
Ελλάδα 24.01.26

Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από νωρίς κρατώντας πανό με κεντρικά συνθήματα όπως «Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και παιδοβιαστών» και «Αλληλεγγύη - Δικαίωση στη 12χρονη, τη μάνα, την οικογένεια»

Σύνταξη
Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος
«Κατηγορηματικά» 24.01.26

Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος

«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 24.01.26

Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague και το πρόγραμμα θα παίξει κομβικό ρόλο – Τι είναι το «strength of schedule» που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για τα play off.

Σύνταξη
Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»
Λιλιπούτειοι 24.01.26

Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»

Το παράξενο μανιτάρι που μόλις πρόσφατα άρχισε να μελετάται, βρίσκεται σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά προκαλεί στους ανθρώπους ακριβώς τα ίδια οράματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ICE… age στις ΗΠΑ – Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)
«Ιστορικό» ψύχος 24.01.26

ICE... age στις ΗΠΑ - Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)

Περισσότεροι από 235 εκατ. άνθρωποι στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με ισχυρές χιονοπτώσεις, επικίνδυνο πάγο και θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι τους -29°C, σύμφωνα με το δίκτυο FOX Weather

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε στον Βόσπορο η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
Κόσμος 24.01.26

Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης που έφερε στο πόδι του, έδειξαν πως ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα - Ωστόσο, ο κολυμβητής δεν έφτασε ποτέ στη γραμμή τερματισμού

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου
Μπάσκετ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου για τη 15η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
