Επίδομα παιδιού: Κλείνει οριστικά στις 15 Ιανουαρίου η πλατφόρμα Α21

Κλείνει οριστικά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 18:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για τους δικαιούχους 2025 όπως ενημερώνει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση της αίτησης τους και να υποβάλλουν οριστικά την αίτηση ή να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία.

Σε πόσες οικογένειες παρέχεται το επίδομα παιδιού

Τα πεδία της αίτησης Α21 προσυμπληρώνονται, αντλώντας στοιχεία από τον ΑΜΚΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής – μέσω on line διασύνδεσης της ΗΔΙΚΑ με την ΑΑΔΕ – προσυμπληρώνονται στην αίτηση τα ετήσια εισοδήματα των μελών της οικογενείας που συμμετέχουν στο Α21.

Το επίδομα παιδιού παρέχεται σε πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά πάνω από 1.5 εκατ. παιδιά, ενώ η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 1.050.000.000 ευρώ. Καταβάλλεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος Παιδιού είναι:

α) Έλληνες πολίτες

β) ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς

γ) πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες

ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων.

στ) ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών.

ζ) δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος

η) πολίτες άλλων κρατών

