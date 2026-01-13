newspaper
Επίδομα παιδιού: Κλείνει οριστικά στις 15 Ιανουαρίου η πλατφόρμα Α21
Οικονομία 13 Ιανουαρίου 2026 | 20:23

Επίδομα παιδιού: Κλείνει οριστικά στις 15 Ιανουαρίου η πλατφόρμα Α21

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων για το επίδομα παιδιού

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δουλειά: Ποιο είναι το μυστικό για την αποφόρτιση;

Δουλειά: Ποιο είναι το μυστικό για την αποφόρτιση;

Spotlight

Κλείνει οριστικά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 18:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για τους δικαιούχους 2025 όπως ενημερώνει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση της αίτησης τους και να υποβάλλουν οριστικά την αίτηση ή να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία.

Σε πόσες οικογένειες παρέχεται το επίδομα παιδιού

Τα πεδία της αίτησης Α21 προσυμπληρώνονται, αντλώντας στοιχεία από τον ΑΜΚΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής – μέσω on line διασύνδεσης της ΗΔΙΚΑ με την ΑΑΔΕ – προσυμπληρώνονται στην αίτηση τα ετήσια εισοδήματα των μελών της οικογενείας που συμμετέχουν στο Α21.

Το επίδομα παιδιού παρέχεται σε πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά πάνω από 1.5 εκατ. παιδιά, ενώ η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 1.050.000.000 ευρώ. Καταβάλλεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος Παιδιού είναι:

α) Έλληνες πολίτες

β) ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς

γ) πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες

ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων.

στ) ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών.

ζ) δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος

η) πολίτες άλλων κρατών

Πηγή: ΟΤ

Μεταφορές
Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

Vita.gr
Δουλειά: Ποιο είναι το μυστικό για την αποφόρτιση;

Δουλειά: Ποιο είναι το μυστικό για την αποφόρτιση;

AGRO
Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 13.01.26

Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, στον συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων
Παγκόσμια σκακιέρα 13.01.26

Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων

Το δόγμα "Ντονρόε" αναζωπύρωσε τις συζητήσεις περί σφαιρών επιρροής, με τις ΗΠΑ να εστιάζουν στο Δυτικό Ημισφαίριο. Όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, υποστηρίζει η Capital Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26 Upd: 15:00

Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Οι παγίδες για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις
Οικονομία 13.01.26

Οι παγίδες για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί πανάκεια και απαιτεί προσεκτική μελέτη καθώς, πίσω από την ελευθερία της χωριστής ατομικής δήλωσης, κρύβονται τεκμήρια και επιπλέον φόροι

Σύνταξη
Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες
(αντι)Κοινωνική Πολιτική 13.01.26

Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες

Στα κάγκελα βρίσκονται και οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, για το νέο επιτελικό φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας. Τι δηλώνει στο in ο πρόεδρος της Ομοσπονδιας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Γιώργος Μακράκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άλλαξαν χέρια ακίνητα 4,2 δισ. ευρώ το 2025
Οικονομία 13.01.26

Άλλαξαν χέρια ακίνητα 4,2 δισ. ευρώ το 2025

Πάρκινγκ από «χρυσάφι» σε τιμές διαμερίσματος - Νέα άνοδος των τιμών, σε πτωτική τροχιά οι ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων - Οι προβλέψεις για το 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται
Πολιτική φαρμάκου 13.01.26

Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται

Clawback, ελλείψεις πρώτων υλών και νεότερες θεραπείες, οι κυριότεροι λόγοι απόσυρσης – Τα φάρμακα αυτά προστίθενται στα 3.500 που έχουν αποσυρθεί την τελευταία 10ετία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνκλα
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνκλα

Ο Χόνκλα αποκτήθηκε από τον Άρη με δανεισμό από τη Γρανάδα έως το καλοκαίρι, όταν και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κιτρινόμαυρους.

Σύνταξη
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δυτική Όχθη: Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να… ληστέψουν κοσμηματοπωλείο
Κόσμος 13.01.26

Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να... ληστέψουν κοσμηματοπωλείο

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν μετά την ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της πόλης Νταχαρία, στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ
Ελλάδα 13.01.26

Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύνταξη
Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές

Ο Λανουά δεν εμφανίστηκε ούτε στους ρέφερι για να αναλύσει αν ο Νορβηγός διαιτητής Σάγκι έπρεπε να ακυρώσει το γκολ του Αρη κατά της ΑΕΚ, με φάουλ-εφεύρεση. Η επιβεβαίωση ότι έκανε δημόσιες σχέσεις

Βάιος Μπαλάφας
Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
On Field 13.01.26

Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ

Ο αγγλικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο συμφωνίας του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ με την «βασίλισσα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο
Τι συζητήθηκε 13.01.26 Upd: 20:03

Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά με σαφείς απειλές οι δηλώσεις του πρωθυπουργού. Συνεδριάζουν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Τρόμος στον παράδεισο 13.01.26

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Ελλάδα 13.01.26

Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος

Το κορίτσι σώθηκε όταν διερχόμενος οδηγός έβαλε τις φωνές και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Πετρούπολη

Σύνταξη
Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου
On Field 13.01.26

Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έστειλε προαναγγελία ορισμών στους διαιτητές που υπολογίζει για τα ματς πρωταθλήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη οι προημιτελικοί Κυπέλλου Betsson!

Βάιος Μπαλάφας
Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Κόσμος 13.01.26

Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών», διαμηνύει η Ρωσία

Σύνταξη
Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Ελλάδα 13.01.26

Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Η άτυχη γυναίκα αν και τραυματισμένη κατάφερε να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να ειδοποιήσει την Αστυνομία - Ο δράστης στη θέα των αστυνομικών απειλούσε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού
Μάχη για ανεξαρτησία 13.01.26

«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη

Σύνταξη
Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της
«Πουθενά ασφαλείς» 13.01.26

Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της - Την έσωσε κρατούμενος

Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες

Σύνταξη
Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
Made in Greece 13.01.26

Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το «The Voice of Hind Rajab».

Σύνταξη
LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Super Cup βόλεϊ 13.01.26

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα
Ελλάδα 13.01.26

Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με τις κινήσεις της γύρω από τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, εμφανίστηκε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

