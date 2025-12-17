Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους

Οικονομική ενίσχυση σε χιλιάδες οικογένειες φέρνει ο ΟΠΕΚΑ λίγες ημέρες πριν τις γιορτές, καθώς επισπεύδεται η καταβολή της έκτης (ΣΤ) δόσης του Επιδόματος Παιδιού Α21 για το 2025.

Η πληρωμή θα γίνει νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να καλύψουν αυξημένες ανάγκες της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η έκτη δόση του οικογενειακού επιδόματος θα πιστωθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, σε όσους έχουν υποβάλει έγκυρη και οριστική αίτηση Α21.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025, μέσω των ΑΤΜ των τραπεζών.

Το επίδομα παιδιού

Το ύψος του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται με βάση:

τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2025 και

το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποιεί υποχρεωτικούς ελέγχους για τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και για την επάρκεια παρουσιών.

Πηγή: ΟΤ