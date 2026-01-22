newspaper
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 6 συλληφθέντες που πετούσαν σε χωράφι μπάζα και απόβλητα
Ελλάδα 22 Ιανουαρίου 2026 | 15:44

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 6 συλληφθέντες που πετούσαν σε χωράφι μπάζα και απόβλητα

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πρόκειται για πέντε άνδρες, 70, 41, 31, 59, 51 ετών, και μία 54χρονη.

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος των έξι ατόμων που συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση, στον δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, για περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Μετά την απαγγελία της κατηγορίας, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πρόκειται για πέντε άνδρες, 70, 41, 31, 59, 51 ετών, και μία 54χρονη.

Τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση

Στο πλαίσιο επιχείρησης, που έγινε χθες το πρωί σε γεωτεμάχιο στην περιοχή της Σίνδου, διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των συλληφθέντων, 31 και 41 ετών, οδηγώντας δημοσίας χρήσεως φορτηγά και κατ’ εντολή του 71 ετών άνδρα, πραγματοποίησαν ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και ανεπεξέργαστων πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία είχαν παραλάβει από δύο εταιρείες ανακύκλωσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ιδιοκτήτης της πρώτης εταιρείας φέρεται ο 51 ετών άνδρας, ενώ νόμιμη εκπρόσωπος – διαχειρίστρια της δεύτερης φέρεται η 54χρονη, με τον 59χρονο να έχει την ιδιότητα του υπεύθυνου λειτουργίας εργοταξίου.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 71 ετών άνδρας, από το έτος 2020, ως αποκλειστικός χρήστης του ανωτέρω γεωτεμαχίου καθώς και ενός ακόμη στην ίδια περιοχή, πραγματοποιεί ανεξέλεγκτες απορρίψεις Α.Ε.Κ.Κ., πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων σύμμεικτων στερεών αποβλήτων με διάστρωση και επιχωμάτωση τους, καθώς και ότι συνεργαζόμενος με τις ανωτέρω εταιρείες, παραλάμβανε από αυτές μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, χωρίς την έκδοση των εκ του νόμου απαιτούμενων παραστατικών, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο τη σύννομη διαχείριση τους, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, προέκυψε ότι ένας ακόμη 59χρονος, σε συνεννόηση με τον 71χρονο, τον τρέχοντα μήνα προέβη σε ανεξέλεγκτες εναποθέσεις σε ένα εκ των γεωτεμαχίων, σύμμεικτων στερεών αποβλήτων αποτελούμενα από χώμα, κομμάτια μπετό και πίσσας με Ι.Χ.Φ. ιδιοκτησίας του.

Ομόλογα
Χρέος: Τα ευρωπαϊκά κράτη γυρίζουν στα δάνεια μικρής διάρκειας 

Χρέος: Τα ευρωπαϊκά κράτη γυρίζουν στα δάνεια μικρής διάρκειας 

Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή
Ελλάδα 22.01.26

Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή

Η Άνω Γλυφάδα ξημέρωσε μέσα σε λάσπη, συντρίμμια και εικόνες γενικευμένης καταστροφής, μία ημέρα μετά το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Κακοκαιρία: Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους – Σύσκεψη στις 15:00
Φονική κακοκαιρία 22.01.26

Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους - Σύσκεψη στις 15:00

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη παρουσία και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού για τη διαχείριση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία

Το ΕΚΠΑ στα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο σύμφωνα με το World University Rankings 2026 – Συνέντευξη του Αντιπρύτανη Ευσταθόπουλου
Διάκριση 22.01.26

Το ΕΚΠΑ στα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο σύμφωνα με το World University Rankings 2026 – Συνέντευξη του Αντιπρύτανη Ευσταθόπουλου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για ακόμα μία χρονιά στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου - Ποια άλλα ελληνικά ΑΕΙ φιγουράρουν στη διεθνή κατάταξη World University Rankings 2026

Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα
«Η θλίψη είναι τεράστια» 22.01.26

Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Λιμενικού Σώματος και στους κατοίκους του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας ο θάνατος του 53χρονου λιμενικού

Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία
Κακοκαιρία 22.01.26

Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία

Στο βίντεο φαίνονται γείτονες της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν - «Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, είχε πιαστεί η μπλούζα της», λέει μάρτυρας

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
Φωτογραφίες και βίντεο 22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης
Ελλάδα 22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Την Πέμπτη το απόγευμα 22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
Τι ισχυρίστηκε 22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Κόσμος 22.01.26

Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβό έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)

Στο γερμανικό πρωτάθλημα μετά από 15 χρόνια επέστρεψε ο Έντιν Τζέκο, ο οποίος στα 39 του υπέγραψε στη Σάλκε.

Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
Υψηλή επικινδυνότητα 22.01.26

Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Επικίνδυνες φθορές οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού, οδήγησαν στο κατεπείγον αίτημα της δημάρχου Τήλου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου.

ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης
Κόσμος 22.01.26

ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης

Η έξαρση των βομβιστικών επιθέσεων και οι εκτεταμένες συγκρούσεις στη Νιγηρία σκότωσαν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025

Ζελένσκι: Τίποτα δεν άλλαξε σε έναν χρόνο – «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία
Τι ζήτησε 22.01.26

Ζελένσκι: Τίποτα δεν άλλαξε σε έναν χρόνο - «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία

Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου είναι «σχεδόν έτοιμα», υποστήριξε ο Ζελένσκι - Ανακοίνωσε ότι θα γίνει «τριμερής συνάντηση» Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»
Επικαιρότητα 22.01.26

ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»

«Ειδικά οι καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, στην περιβόητη Αθηναϊκή Ριβιέρα', και τα νότια προάστια της Αττικής είναι απολύτως ενδεικτικές των προτεραιοτήτων του αστικού κράτους», λέει το ΚΚΕ για την κακοκαιρία

Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες
Χρυσό Αγαλματάκι 22.01.26 Upd: 16:19

Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 16 Μαρτίου.

Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης
Αποτίμηση 22.01.26

Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης

Επίσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδου στους πληγέντες Δήμους από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρία, θα πραγματοποιηθεί αύριο 23 Ιανουαρίου.

Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή
Ελλάδα 22.01.26

Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή

Η Άνω Γλυφάδα ξημέρωσε μέσα σε λάσπη, συντρίμμια και εικόνες γενικευμένης καταστροφής, μία ημέρα μετά το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Το βίντεο της χρονιάς έφτιαξε ο Πανιώνιος και δείχνει τον δρόμο σε ομάδες, αθλητές και γονείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Το βίντεο της χρονιάς έφτιαξε ο Πανιώνιος και δείχνει τον δρόμο σε ομάδες, αθλητές και γονείς (vid)

Ο Πανιώνιος δημιούργησε ένα υπέροχο βίντεο και μέσα σε δύο λεπτά στέλνει το μήνυμα για το πώς πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός και πώς οι γονείς πρέπει να στέκονται δίπλα στα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στα γήπεδα.

Συναίνεση και πορνογραφία: Τι μαθαίνουμε (ξανά) από το σκάνδαλο Grok;
Έλον Μασκ 22.01.26

Συναίνεση και πορνογραφία: Τι μαθαίνουμε (ξανά) από το σκάνδαλο Grok;

Η μαζική παραγωγή ψεύτικων γυμνών εικόνων μέσω του Grok πάει κόντρα στις διακηρύξεις του Έλον Μασκ για πάταξη της παιδικής πορνογραφίας. Το σκάνδαλο επαναφέρει κρίσιμα ερωτήματα για τη συναίνεση και τα όρια της ΑΙ

Κακοκαιρία: Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους – Σύσκεψη στις 15:00
Φονική κακοκαιρία 22.01.26

Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους - Σύσκεψη στις 15:00

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη παρουσία και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού για τη διαχείριση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία

ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω
«Διαχείριση εντυπώσεων» 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω

«Όταν το 112 μετατρέπεται σε υποκατάστατο έργων, συντήρησης και θεσμικού συντονισμού, τότε λειτουργεί ως άλλοθι», σημειώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο Νταβός σε λιγότερο από μία ώρα
Κόσμος 22.01.26

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στο Νταβός σε λιγότερο από μία ώρα

Ο Τραμπ είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία είναι κοντά στο να ολοκληρωθούν - Αύριο το ραντεβού αμερικανικής αντιπροσωπείας με τον Πούτιν

Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε περιφερειακό Δήμο
Κοινωνική πολιτική 22.01.26

Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε περιφερειακό Δήμο

Με απόφαση του Δήμου Λεβαδέων, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού απαλλάσσονται από την πληρωμή δημοτικών τελών, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής.

